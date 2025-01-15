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Охота за затонувшими судами – на задержке дыхания

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задержка дыхания

Свободное погружение инструктор Маркус Грейтвуд возвращается в GO Дайвинг Шоу в марте вместе с командой NoTanx и выступит с презентацией о поиске затонувших объектов во время фридайвинга, а также проведет семинары по задержке дыхания в течение выходных и возглавит соревнование по фридайвингу Zero2Hero.

Маркус живет в Великобритании и обучает фридайвингу, показывает людям необычные места и запечатлевает их красоту с помощью фотография с 1999 года. Его миссией всегда было поделиться чудесами океанов с как можно большим количеством людей.

После многих лет соревновательного фридайвинга, где он установил три национальных рекорда и представлял сборную Великобритании в течение четырех лет, Маркус перешел к тренерской работе с элитными фридайверами. Под его руководством спортсмены установили пять мировых рекордов и более 24 национальных рекордов.

С 2011 года Маркус сосредоточился на исследовании удаленных и сложных мест, специализируясь на фридайвинге в экстремальных местах с 2016 года. Документирование этих невероятных мест с помощью фотография стали неотъемлемой частью его приключений.

Эти экспедиции принесли с собой новые вызовы, стимулируя развитие инновационных технологий и концепций, при этом безопасность всегда оставалась главным приоритетом.

Содержание
Содержание

Исследование затонувших объектов с задержкой дыхания

Исследование затонувших кораблей на одном дыхании стало важной частью внимания его команды, а целью было дать людям возможность безопасно находиться на затонувших кораблях как можно дольше. Это тема его презентации на технической сцене на выставке.

Zero2Hero Фридайвинг Челлендж

Конкурс NoTanx Zero2Hero, предназначенный для начинающих фридайверов, проведет первые 12 экзаменов обучение с Маркусом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

GO Дайвинг Шоу
Охота за затонувшими судами - на задержке дыхания 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

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Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@stevenwood1468 #ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@stevenwood1468
#ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки?

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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