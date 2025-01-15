Охота за затонувшими судами – на задержке дыхания

Свободное погружение инструктор Маркус Грейтвуд возвращается в GO Дайвинг Шоу в марте вместе с командой NoTanx и выступит с презентацией о поиске затонувших объектов во время фридайвинга, а также проведет семинары по задержке дыхания в течение выходных и возглавит соревнование по фридайвингу Zero2Hero.

Маркус живет в Великобритании и обучает фридайвингу, показывает людям необычные места и запечатлевает их красоту с помощью фотография с 1999 года. Его миссией всегда было поделиться чудесами океанов с как можно большим количеством людей.



После многих лет соревновательного фридайвинга, где он установил три национальных рекорда и представлял сборную Великобритании в течение четырех лет, Маркус перешел к тренерской работе с элитными фридайверами. Под его руководством спортсмены установили пять мировых рекордов и более 24 национальных рекордов.



С 2011 года Маркус сосредоточился на исследовании удаленных и сложных мест, специализируясь на фридайвинге в экстремальных местах с 2016 года. Документирование этих невероятных мест с помощью фотография стали неотъемлемой частью его приключений.



Эти экспедиции принесли с собой новые вызовы, стимулируя развитие инновационных технологий и концепций, при этом безопасность всегда оставалась главным приоритетом.

Исследование затонувших объектов с задержкой дыхания

Исследование затонувших кораблей на одном дыхании стало важной частью внимания его команды, а целью было дать людям возможность безопасно находиться на затонувших кораблях как можно дольше. Это тема его презентации на технической сцене на выставке.

Zero2Hero Фридайвинг Челлендж

" Конкурс NoTanx Zero2Hero, предназначенный для начинающих фридайверов, проведет первые 12 экзаменов обучение с Маркусом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.



Охота за затонувшими судами - на задержке дыхания 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

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