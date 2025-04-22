Слово о Рифе

Новое радиошоу в Кэрнсе знакомит мировую аудиторию с Большим Барьерным рифом

Кэрнс, Квинсленд, Квинсленд – Совершенно новое радиошоу производит фурор на радиостанции Cairns FM89.1, знакомя мировую аудиторию с чудесами Большого Барьерного рифа посредством увлекательных и познавательных бесед о морской науке.



Слово о Рифе, организованный опытными гидами по рифам и преподавателями морской биологии Таня Мерфи и Бретт Гудбан, воздух в прямом эфире каждую пятницу в 10:XNUMX по времени Квинсленда на Cairns FM 89.1 и транслируется для мировой аудитории онлайн на cairnsfm891.org.au. Каждый эпизод также записывается и загружается на Spotify, Apple Podcasts, YouTube и все другие основные потоковые платформы.

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Вместе Таня и Бретт зарегистрировали более 20,000 погружения и более 30 лет работы на Большом Барьерном Рифе. Теперь они знакомят слушателей с самыми любопытными существами рифа, странной и удивительной наукой, дают советы экспертов по дайвингу, актуальные данные о погоде и состоянии рифа, а также последние новости о том, как мы все можем помочь защитить это чудо природы.



«Наша миссия — сделать морскую науку доступной, интересной и увлекательной», — сказала Таня.



«Неважно, местный ли вы житель, турист, дайвер или просто любитель океана, вы получите что-то полезное от каждой серии, а также немного посмеетесь по ходу просмотра!»



Каждую неделю к дуэту присоединяется ведущие ученые, эксперты по рифам, носители знаний коренных народов и специалисты по охране природы чтобы исследовать, что на самом деле происходит под волнами — на рифе и за его пределами.



Слушателям предлагается отправьте текстовые вопросы во время прямой трансляции по номеру 0437 835 937 и будьте частью разговора.

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«Учитывая все проблемы, с которыми сталкивается риф, от изменения климата до загрязнения воды и пластикового мусора, сейчас как никогда важно информировать людей, вдохновлять их и поддерживать связь с этой невероятной экосистемой», — сказал Бретт Гудбан.



«И если мы можем сделать это, смеясь и рассказывая замечательные истории, почему бы и нет?»



Не пропустите Слово о Рифе, по пятницам в 10:89.1 на радиостанции Cairns FMXNUMX или онлайн на сайте cairnsfm89