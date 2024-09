Что, нет лодки для погони? Элементарная мера предосторожности

В июле пара пережила длительную разлуку на лодке в Мексиканском заливе, как сообщалось в то время на Диверне. Один из ключевых аспектов инцидента остается необъясненным, как недавно написал ДЖОН БАНТИН для американского информационного бюллетеня Минимального тока

In Минимального тока’s August вопрос, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv швырять, эксплуатируемая компанией Texas Caribbean Charters.

Их спасла бдительность береговой охраны США, поскольку на судах «Мейкерс» были установлены работающие подводные фонари, которые они использовали для подачи сигнала экипажу поискового вертолета.

После того, как их отделили от тэглайна их лодки, когда среди других дайверов возникла путаница во время внезапного шквала и потери видимости на поверхности в бурном море, течение унесло их от лодки. Экипаж потерял их из виду.

Мы не смогли обсудить инцидент с кем-либо, кто знает об инциденте из первых рук. Мы пытались связаться с Makers, но не получили ответа. Мы пытались связаться с людьми в поездке, но безуспешно.

Ким и Нэйтан Мейкер (Чарльз Оуэн)

Никто из Texas Caribbean Charters нам не ответил. И мы не нашли ни одной новости, которая бы упоминала швырять по имени. Однако мы видели, как часть инцидента разворачивалась в водах ниже швырять in a GoPro видео one of its divers took and размещено в Интернете. Возможно, призрак судебного разбирательства заставляет всех молчать.

А как насчет преследователя?

Мандат НСР швырять есть катер-погонщик, но ни в одной из прочитанных нами историй не упоминается его развертывание. Был ли он работоспособен? Погода сделала его невозможным для использования? Был ли он в воде, а команда наблюдала за водолазами, когда они всплывали? Был ли он развернут после того, как дрейфующие водолазы были замечены издалека, но команда не могла их видеть из-за погоды и сильного волнения?

Мы читали, что швырять Мы обыскали территорию, но не увидели никаких описаний его деятельности.

Во всем мире для сафари принято иметь вторую лодку в воде, патрулирующую дайверов, которые уплывают далеко от основной лодки в открытом океане или испытывают трудности с возвращением. Как ни странно, сафари в водах США и Карибского бассейна, похоже, игнорируют эту очевидную меру безопасности.

Лодки такого размера, как швырять нелегко маневрировать в течениях и открытом море и никогда не должны включать винты, когда водолазы находятся в воде. Бдительный член экипажа в лодке-погоне, готовый подобрать водолазов, имеет важное значение для безопасности водолазов.

Создатели незадолго до задержания (Береговая охрана США)

Мандат НСР Флинг, Однако, потерпели неудачу. Как сообщил Ким Мейкер телеканалу Channel 9 в Оклахоме: Мы «вообще не видим лодку, но все это время мы думали, что они собираются послать лодку, они собираются послать лодку, но у них были какие-то другие обстоятельства, происходящие на лодке.

«Трудно об этом говорить. Мы там не были, поэтому получаем разные сообщения от разных людей. Они так и не отправили шлюпку».

Они так и не отправили шлюпку? Бессовестно. Она была в аварийном состоянии? Капитан отказался? «Неужели никто не будет управлять ею из-за бурного моря? Они потеряли направление Создателей?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current вопрос of Минимального тока, мы объясняем, что открытое обсуждение ошибок имеет жизненно важное значение для того, чтобы помочь другим избежать тех же ошибок. Вот почему мы все заслуживаем знать всю историю о швырятьреакция на пропажу водолазов.

Мы сообщим еще раз, когда узнаем больше. Если бы вы были на борту швырять или знаете кого-то, кто был, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Подводное течение.

Минимального тока, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, подписка-only, ad-free newsletter с 1975 году.

