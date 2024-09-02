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Что, нет лодки для погони? Элементарная мера предосторожности

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Волны (Pixlr X)
(Pixlr X)

В июле пара пережила длительную разлуку на лодке в Мексиканском заливе, как сообщалось в то время на Диверне. Один из ключевых аспектов инцидента остается необъясненным, как недавно написал ДЖОН БАНТИН для американского информационного бюллетеня Минимального тока

In Минимального тока’s August вопрос, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv швырять, эксплуатируемая компанией Texas Caribbean Charters.

Их спасла бдительность береговой охраны США, поскольку на судах «Мейкерс» были установлены работающие подводные фонари, которые они использовали для подачи сигнала экипажу поискового вертолета.

После того, как их отделили от тэглайна их лодки, когда среди других дайверов возникла путаница во время внезапного шквала и потери видимости на поверхности в бурном море, течение унесло их от лодки. Экипаж потерял их из виду.

Мы не смогли обсудить инцидент с кем-либо, кто знает об инциденте из первых рук. Мы пытались связаться с Makers, но не получили ответа. Мы пытались связаться с людьми в поездке, но безуспешно.

Ким и Нэйтан Мейкер (Чарльз Оуэн)
Ким и Нэйтан Мейкер (Чарльз Оуэн)

Никто из Texas Caribbean Charters нам не ответил. И мы не нашли ни одной новости, которая бы упоминала швырять по имени. Однако мы видели, как часть инцидента разворачивалась в водах ниже швырять in a GoPro видео one of its divers took and размещено в Интернете. Возможно, призрак судебного разбирательства заставляет всех молчать.

А как насчет преследователя?

Мандат НСР швырять есть катер-погонщик, но ни в одной из прочитанных нами историй не упоминается его развертывание. Был ли он работоспособен? Погода сделала его невозможным для использования? Был ли он в воде, а команда наблюдала за водолазами, когда они всплывали? Был ли он развернут после того, как дрейфующие водолазы были замечены издалека, но команда не могла их видеть из-за погоды и сильного волнения?

Мы читали, что швырять Мы обыскали территорию, но не увидели никаких описаний его деятельности.

Во всем мире для сафари принято иметь вторую лодку в воде, патрулирующую дайверов, которые уплывают далеко от основной лодки в открытом океане или испытывают трудности с возвращением. Как ни странно, сафари в водах США и Карибского бассейна, похоже, игнорируют эту очевидную меру безопасности.

Лодки такого размера, как швырять нелегко маневрировать в течениях и открытом море и никогда не должны включать винты, когда водолазы находятся в воде. Бдительный член экипажа в лодке-погоне, готовый подобрать водолазов, имеет важное значение для безопасности водолазов.

Создатели незадолго до задержания (Береговая охрана США)
Создатели незадолго до задержания (Береговая охрана США)

Мандат НСР Флинг, Однако, потерпели неудачу. Как сообщил Ким Мейкер телеканалу Channel 9 в Оклахоме: Мы «вообще не видим лодку, но все это время мы думали, что они собираются послать лодку, они собираются послать лодку, но у них были какие-то другие обстоятельства, происходящие на лодке.

«Трудно об этом говорить. Мы там не были, поэтому получаем разные сообщения от разных людей. Они так и не отправили шлюпку».

Они так и не отправили шлюпку? Бессовестно. Она была в аварийном состоянии? Капитан отказался? «Неужели никто не будет управлять ею из-за бурного моря? Они потеряли направление Создателей?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current вопрос of Минимального тока, мы объясняем, что открытое обсуждение ошибок имеет жизненно важное значение для того, чтобы помочь другим избежать тех же ошибок. Вот почему мы все заслуживаем знать всю историю о швырятьреакция на пропажу водолазов.

Мы сообщим еще раз, когда узнаем больше. Если бы вы были на борту швырять или знаете кого-то, кто был, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Подводное течение.

Минимального тока, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, подписка-only, ad-free newsletter с 1975 году.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

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Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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