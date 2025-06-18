Основатель VIZ Марко Бордиери обсуждает подводное картирование на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ

Марко Бордиери — основатель VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, крупнейшего в Австралии сообщества любителей морской среды, которое сейчас насчитывает 18,000 XNUMX участников. Он расскажет о подводных исследованиях и картографировании с помощью устройств и навыков потребительского уровня, когда появится на главной сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре.

Марко переехал из Милана в Сидней десять лет назад, имея в своем бортовом журнале записи о 30 погружениях за 30 лет, но он так и не смог вспомнить, в какую сторону должен быть обращен баллон при его настройке.

Однако Сидней предоставил Марко идеальные условия для возрождения его любви к дайвингу: обильная морская жизнь, доступные места для погружений и свобода исследовать на своих условиях. Однако дайвинг здесь также представлял трудности — непредсказуемая видимость, нехватка подводных карт и прибрежные волны, которые могли сделать условия опасными.

Стремясь сделать подводный мир Сиднея более доступным, Марко стал пионером таких инициатив, как создание сети репортеров о подводном мире, разработка методики создания подводных карт и составление еженедельных прогнозов пригодности для погружений.

Благодаря этим усилиям дайвинг в Сиднее стал более безопасным, доступным и менее элитарным.

VIZ — это больше, чем группа в Facebook, это благотворительная инициатива дайверов для дайверов. Ее видение — быть признанным ведущим примером местного сообщества для любителей подводного мира, создающего собственные одноранговые ресурсы, ориентированные на безопасность, удовольствие, знания и устойчивость.

VIZ верит в идеи, исходящие от сообщества, и безвозмездное участие в их реализации. Организация не имеет богатых спонсоров, не собирает пожертвования и не ищет гранты.

Сообщество вдохновлялось идеями и разрабатывало бесплатные сервисы — точные подводные карты, прогнозы мест погружения, гражданская наука, информационный центр, еженедельный сегмент на радио ABC, сотрудничество и взаимодействие с академическими кругами, промышленностью и правительством.

Основатель VIZ Марко Бордиери обсуждает подводное картирование на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.