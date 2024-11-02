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«V6» — слепой и парализованный напарник, заявляющий о рекордном погружении

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Патель и Гаш ныряли вместе (Джоди Росторн)
Патель и Гаш ныряли вместе (Джоди Росторн)

Слепой журналист BBC и паралитик-ампутант, оба из Ланкашира, надеются совершить часовое погружение в Красном море на максимальную глубину 40 метров в паре, признанное Книгой рекордов Гиннесса (GWR).

Друзья Мохаммед Салим Патель из Блэкберна, ослепший в подростковом возрасте, и Шон Гаш, активист движения за права инвалидов из Моркама, парализованный ниже груди в результате автокатастрофы в возрасте 20 лет, только этой весной начали вместе заниматься подводным плаванием.

Они работали над своей попыткой установить рекорд в течение года, полагая, что вместе они наберутся необходимой силы и видения. «У вас есть кто-то с ногами, которые мчатся вперед, и кто-то с руками, которые мчатся вперед, — и вместе мы как двигатели V6», — говорит Гаш.

Их первые испытания в холодной воде в Ланкашире были запечатлены в отмеченном наградами документальном фильме в новостной программе BBC1. BBC North West сегодня вечером.

YouTube видео
О погружении в Дахабе сообщалось там, где все и началось, на канале BBC North West Tonight (BBC)

Они совершили совместное погружение в теплых водах Ум Сида в Дахабе в конце сентября под руководством команды во главе с египетским инструктором Мохамедом «Керли» Мохтаром Элазабом, который работает в школе дайвинга MAD (Morecambe Area Divers) и тренировал пару с самого начала. «Честно говоря, для меня главное не рекорд, а видеть их лица после каждого погружения», — говорит он.

Погружение было частью одной из регулярных поездок школы на Красное море. В преддверии, как говорят, дуэт «абсолютно разбил его» на «интенсивных» погружениях с лодки из Шарм-эль-Шейха, включая Тистлегорм, а также каньоны и пещеры Дахаба.

Для установления рекорда они провели в воде час и достигли максимальной глубины 40 м, но теперь им придется ждать подтверждения своего рекордного заявления от GWR.

Ныряем к рекорду (Джоди Росторн)
Ныряем к рекорду (Джоди Росторн)
40 м и 60 мин на дайв-компьютере (Джоди Росторн)
40 м и 60 мин на дайв-компьютере (Джоди Росторн)

Отчет года

О стремлении мужчин пройти обучение подводному плаванию с аквалангом время от времени рассказывали BBC North West сегодня вечером летом. Патель, продюсер-планировщик программы, недавно выиграл «Репортаж года» на Asian Media Awards за шестисерийный Дуэт для людей с ограниченными возможностями, занимающихся подводным плаванием сериал, представив его, спродюсировав, внес вклад и отредактировав его.

«Мой девиз по жизни: я могу быть слепым, но у меня есть видение», — сказал он собравшимся, принимая награду.

В сериале, который можно посмотреть на YouTube, Патель рассказал, что поначалу было сложно найти дайвинг-центр или инструктора, способных обучить пару, пока они не наткнулись на Кёрли и Школа дайвинга MAD.

YouTube видео
Первый эпизод Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Центр оказал поддержку в обучении, в то время как Northern Diver придумал сухие костюмы, модифицированный DPV для Gash и полнолицевые маски с коммуникациями. Джоди Росторн из школы выполнила всю подводную видеосъемку.

Патель, Гаш и Кёрли в конце погружения (Джоди Росторн)
Патель, Кёрли и Гаш в конце погружения (Джоди Росторн)

Начальная подготовка на внутреннем участке Capernwray и первое погружение пары в море у Барроу можно увидеть в сериале. Позже Патель смог организовать «День дегустации слепого подводного плавания» для 10 молодых людей при финансовой поддержке благотворительной организации Основной клуб, что, как показали по телевизору, оказалось популярным опытом.

«Мы хотим донести до людей, что дайвинг доступен всем, независимо от уровня подготовки», — говорит Гэш.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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