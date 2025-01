Подводная археология и проект SHIPS

Mallory Rachel Haas is an archaeologist who started her career working in public archaeology and is now a Director of The SHIPS Project, and she will be talking about this – and other aspects of underwater archaeology – on the UK Stage at the GO Дайвинг Шоу в марте.

Mallory managed several seasons of field schools in the inner city of Cleveland, Ohio, engaging underprivileged youth in historical archaeology, using archaeology as a way to create an interest in science and history.

She got involved in diving and maritime archaeology in the Great Lakes in the USA and is now a commercial diver and mixed gas technical diver. For the past few years, she has worked as a consultant for TV and media, developing and leading investigations on many shipwreck projects in the UK and USA.

Mallory is a Trained Scientific Recovery Expert for DPAA, the Defense POW/MIA Accounting Agency, and has undergone обучение with the US Military in Hawaii to be a lead investigator on missions to recover human remains underwater from wrecks or crash sites.

She is also an advisor on maritime heritage for the Port of Plymouth Maritime Liaison Committee (PPMLC), and sts on the board of IMASS, the organising committee for the International Shipwreck Conference.

Mallory's talk will be on the SHIPS Project: from shipwrecks to underwater clean-ups, task-based diving with purpose.

