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Обзор ТВ: АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями

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Семеро отправляются нырять с акулами (ITV)
Семеро отправляются нырять с акулами (ITV)

Когда дайвер видит новый фильм или телепередачу с акулами, первым делом возникает вопрос: будут ли акулы грешить или сами будут грешить? Сочувствует ли этот фильм бедственному положению современных акул или использует их размеры и зубы лишь как приманку для зрителей? Речь идёт о жизни акул или об их «нападениях»?

Ответ слишком часто бывает и тем, и другим, но умное/осведомлённое название АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями С самого начала становится ясно, что создатели выбрали правильный подход. Британская компания Plimsoll Productions претендует на звание крупнейшего в мире независимого производителя естественноисторического контента и располагает впечатляющим каталогом.

Страх перед акулами заложен в сознании людей, и время от времени спокойная команда экспертов немного преувеличивает его – «вторая по опасности акула на планете» и т. д. – но гипербола, как правило, держится под контролем. 

Знаменитости ничего не значат для акул (ITV)
Знаменитости ничего не значат для акул (ITV)

В любом случае необходимо проводить проверку на практике, чтобы убедиться, что знаменитости достаточно серьезно относятся к своей подготовке дайверов, чтобы обеспечить себе безопасность в непредсказуемых условиях.

Плюс, конечно, любому шоу нужна своя драматическая арка, которая в данном случае состоит из семи разных личностей, которые продвигаются к барабанной дроби, погружение с большой тигровой акулой!

Это не то шоу, в котором едва подготовленные звезды окунаются в бассейн с акулами, а полноценный трехнедельный обряд посвящения на Багамах с такими заведениями, как Bimini Scuba Centre Нила Уотсона.

Звездам, которых их агенты добровольно или по собственной воле пригласили на эту работу, необходимо получить квалификацию PADI Open Water Diver, постепенно продвигаясь от ознакомительного погружения в клетке до полноценного опыта на пляже Тайгер-Бич. 

Раннее обучение с Дэнни (слева)
Раннее обучение с морским биологом Дэнни Вашингтоном (слева) (ITV)
К акулам относятся с должным уважением (ITV)
К акулам относятся с должным уважением (ITV)

Не все из них обязательно выдержат дистанцию и дойдут до финального погружения, но дайверам будет приятно услышать, что ни в одной части этого сериала из пяти частей акулы не демонизируются.

Знакомое утверждение, что мы убиваем акул, но они редко убивают нас, повторяется с регулярными интервалами, а общее безразличие акул к людям говорит само за себя.

Выброс адреналина

Как всегда в реалити-шоу, большую часть удовольствия зрители получают, узнавая больше об участниках и наблюдая за тем, как между ними развивается химия. 

На лодке (ITV)
На лодке (ITV)

Вскоре становится очевидным, что комик Росс Нобл, привыкший к адреналиновым выбросам во время выступлений в жанре стендап, станет заядлым и хладнокровным дайвером, в то время как Рэйчел Райли (Обратный отсчет) имеет тенденцию переходить от хладнокровия к фанатизму, что пугающе, так как она начинает радостно размахивать руками во время кормления акул. 

Больше всего желающих понырять с акулами: Росс Нобл и Рэйчел Райли (ITV)
Больше всего желающих понырять с акулами: Росс Нобл и Рэйчел Райли (ITV)

Сэр Ленни Генри, который, как отец семейства, относится ко всему очень серьёзно, как и басист команды McFly Дуги Пойнтер, явно заботящийся об охране природы. Баскетболист-паралимпиец Эйд Адепитан, лишённый возможности ходить, сталкивается со своими собственными трудностями. Свобода в невесомости, которую он обретает, ныряя, очень важна для него, а акулы – это приятный бонус.

Я почти уверен, что помню, как он в прошлом, работая телеведущим, занимался подводным плаванием, но мне кажется, что это только подразумевается, а не утверждается, что все семь участников АКУЛА! являются девственными ныряльщиками.

Ade Adepitan - sharks a bonus (ITV)
Ade Adepitan – sharks a bonus (ITV)

Менее уверены в том, что переживут погружение с акулами, актрисы Люси Панч (Амандаленд) и Хелен Джордж (Вызовите акушерку).

Хелен выделяется с самого начала, заявляя, что боится не только акул, но и даже погружения головы под воду – результат травматического инцидента в бассейне в детстве. Конечно, у каждой из знаменитостей свои «путешествия», но её, похоже, самый экстремальный. 

«Остальные выглядят взволнованными; я чувствую себя немного как Дебби Даунер», — говорит она в какой-то момент, поскольку ее эмоции колеблются между страхом и синдромом упущенной выгоды. 

Хелен Джордж: «Немного от Дебби Даунер» (ITV)
Хелен Джордж: «Немного от Дебби Даунер» (ITV)

Инструкторы — это уравновешенная база: специалисты по сохранению акул доктор Тристан Гуттридж и Дэнни Вашингтон (всегда готовые с эко-затычкой для акул), а также бывший дайвер-разведчик из Австралии Пол де Гелдер, которому не удается вселить в Хелен уверенность, приписывая отсутствие у него нескольких конечностей вниманию бычьей акулы. 

Полнолицевые маски

На поверхности среди новобранцев-аквалангистов много шуток («Люди Икс запустили себя»), хотя под водой полнолицевые . используются в основном для передачи восторженных ругательств и восклицаний «Боже мой!» дайверов.

Но дайверы, наблюдающие за этими знаменитостями, оценят подводные возможности, предоставляемые им. Посидеть в клетке с десятью бычьими акулами, покормить скатов на мелководье Ган-Кей и встретить молодых лимонных акул в мангровых зарослях — это лишь малая часть впечатлений. Одна из маленьких акул укусила Росса за лодыжку: «Отличный обучающий момент», — сухо заметил Тристан.

Зависая на «линии страха» (ITV)
Зависая на «линии страха» (ITV)

Затем они выходят в открытый океан, где можно увидеть до 20 акул-нянек у берегов Порт-Ройяла. Погружения OWD следуют у скалы Тертл-Рок, затем вы можете понаблюдать за кормлением акул с линии («страх») на поверхности, а затем увидеть то же самое со дна. Бонусом станет наблюдение за отличной акулой-молотом.

Звезды проходят легкий курс фридайвинга, совершают погружение, во время которого обнаруживают тигровую и две бычьи акулы, и для некоторых из них все начинает становиться очень реальным, с большим количеством слез и меньшим количеством шуток.

Актерскому составу повезло с отличными акулами-молотами (ITV)
Актерскому составу повезло с отличной акулой-молотом (ITV)

Даже Хелен, кажется, воодушевлена перспективой погружения на затонувший корабль – это всего лишь Сапона, выступая из воды на глубине 8 метров, но такое мелкое погружение действительно служит хорошей проверкой плавучести команды. Всё идёт к главному блюду – появится ли Эмма, пятиметровая королева тигров, со своими приспешниками в финале?

Акклиматизация (ITV)
Радостно бурля (ITV)

Я уверен, что монтаж этого затянувшегося отпуска должен был быть выполнен очень искусно, но в результате получилась прекрасная реклама дайвинга с акулами на Багамах, которые представляют как мировую столицу акул (поспорьте между собой).

Там были прекрасные кадры с акулами, и, признаюсь, я был удивлён, когда последние серии показались мне довольно трогательными. Наблюдая за тем, как акулы эмоционально воздействовали на знаменитостей, я вспомнил собственные ранние встречи с различными видами акул и скатов и свои ощущения. 

АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями Один из лучших. Все пять серий можно посмотреть. просмотрено на ITVX.

Также в Дивернете: «ЧЕЛЮСТИ» ПОМОГЛИ ПОДСТУПИТЬ К РЫБОЛОВНОМУ АЖОРУ: КАК ОБСТОЯЛИ ДЕЛА «АКУЛЫ» С МОМЕНТА ВЫХОДА В 1975 ГОДУ?, ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ И УКУСЫ АКУЛ В ЦЕЛЯХ «САМОЗАЩИТЫ», Список объектов Shark & Ray Cites пополняется, ФОТОГРАФИЯ БОЛЬШОЙ АКУЛЫ ВСТРЕЧАЕТ НЕДЕЛЮ АКУЛ + ЧЕЛЮСТИ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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🌊 Развенчание самых больших мифов о подводном плавании | В чем вы ошибались!

Думаете, вы разбираетесь в подводном плавании? Подумайте еще раз! В этом видео мы глубоко (каламбурчик) погружаемся в самые распространенные мифы и заблуждения, окружающие мир подводного плавания. От страхов перед акулами до мифов о необходимости быть олимпийским пловцом, мы расставляем все по своим местам с помощью фактов, науки и реального опыта дайверов.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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10 главных мифов о подводном плавании с аквалангом, объясненные @SCUBAPRO

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта!

#УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #Дайвинг #УходЗаСнаряжением #КакЧистить #ВодныеВидыСпорта

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Уход за гидрокостюмом: чистка, ополаскивание и сушка как профессионал

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