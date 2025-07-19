Обзор ТВ: АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями

Когда дайвер видит новый фильм или телепередачу с акулами, первым делом возникает вопрос: будут ли акулы грешить или сами будут грешить? Сочувствует ли этот фильм бедственному положению современных акул или использует их размеры и зубы лишь как приманку для зрителей? Речь идёт о жизни акул или об их «нападениях»?

Ответ слишком часто бывает и тем, и другим, но умное/осведомлённое название АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями С самого начала становится ясно, что создатели выбрали правильный подход. Британская компания Plimsoll Productions претендует на звание крупнейшего в мире независимого производителя естественноисторического контента и располагает впечатляющим каталогом.

Страх перед акулами заложен в сознании людей, и время от времени спокойная команда экспертов немного преувеличивает его – «вторая по опасности акула на планете» и т. д. – но гипербола, как правило, держится под контролем.

Знаменитости ничего не значат для акул (ITV)

В любом случае необходимо проводить проверку на практике, чтобы убедиться, что знаменитости достаточно серьезно относятся к своей подготовке дайверов, чтобы обеспечить себе безопасность в непредсказуемых условиях.

Плюс, конечно, любому шоу нужна своя драматическая арка, которая в данном случае состоит из семи разных личностей, которые продвигаются к барабанной дроби, погружение с большой тигровой акулой!

Это не то шоу, в котором едва подготовленные звезды окунаются в бассейн с акулами, а полноценный трехнедельный обряд посвящения на Багамах с такими заведениями, как Bimini Scuba Centre Нила Уотсона.

Звездам, которых их агенты добровольно или по собственной воле пригласили на эту работу, необходимо получить квалификацию PADI Open Water Diver, постепенно продвигаясь от ознакомительного погружения в клетке до полноценного опыта на пляже Тайгер-Бич.

Раннее обучение с морским биологом Дэнни Вашингтоном (слева) (ITV)

К акулам относятся с должным уважением (ITV)

Не все из них обязательно выдержат дистанцию и дойдут до финального погружения, но дайверам будет приятно услышать, что ни в одной части этого сериала из пяти частей акулы не демонизируются.

Знакомое утверждение, что мы убиваем акул, но они редко убивают нас, повторяется с регулярными интервалами, а общее безразличие акул к людям говорит само за себя.

Выброс адреналина

Как всегда в реалити-шоу, большую часть удовольствия зрители получают, узнавая больше об участниках и наблюдая за тем, как между ними развивается химия.

На лодке (ITV)

Вскоре становится очевидным, что комик Росс Нобл, привыкший к адреналиновым выбросам во время выступлений в жанре стендап, станет заядлым и хладнокровным дайвером, в то время как Рэйчел Райли (Обратный отсчет) имеет тенденцию переходить от хладнокровия к фанатизму, что пугающе, так как она начинает радостно размахивать руками во время кормления акул.

Больше всего желающих понырять с акулами: Росс Нобл и Рэйчел Райли (ITV)

Сэр Ленни Генри, который, как отец семейства, относится ко всему очень серьёзно, как и басист команды McFly Дуги Пойнтер, явно заботящийся об охране природы. Баскетболист-паралимпиец Эйд Адепитан, лишённый возможности ходить, сталкивается со своими собственными трудностями. Свобода в невесомости, которую он обретает, ныряя, очень важна для него, а акулы – это приятный бонус.

Я почти уверен, что помню, как он в прошлом, работая телеведущим, занимался подводным плаванием, но мне кажется, что это только подразумевается, а не утверждается, что все семь участников АКУЛА! являются девственными ныряльщиками.

Ade Adepitan – sharks a bonus (ITV)

Менее уверены в том, что переживут погружение с акулами, актрисы Люси Панч (Амандаленд) и Хелен Джордж (Вызовите акушерку).

Хелен выделяется с самого начала, заявляя, что боится не только акул, но и даже погружения головы под воду – результат травматического инцидента в бассейне в детстве. Конечно, у каждой из знаменитостей свои «путешествия», но её, похоже, самый экстремальный.

«Остальные выглядят взволнованными; я чувствую себя немного как Дебби Даунер», — говорит она в какой-то момент, поскольку ее эмоции колеблются между страхом и синдромом упущенной выгоды.

Хелен Джордж: «Немного от Дебби Даунер» (ITV)

Инструкторы — это уравновешенная база: специалисты по сохранению акул доктор Тристан Гуттридж и Дэнни Вашингтон (всегда готовые с эко-затычкой для акул), а также бывший дайвер-разведчик из Австралии Пол де Гелдер, которому не удается вселить в Хелен уверенность, приписывая отсутствие у него нескольких конечностей вниманию бычьей акулы.

Полнолицевые маски

На поверхности среди новобранцев-аквалангистов много шуток («Люди Икс запустили себя»), хотя под водой полнолицевые . используются в основном для передачи восторженных ругательств и восклицаний «Боже мой!» дайверов.

Но дайверы, наблюдающие за этими знаменитостями, оценят подводные возможности, предоставляемые им. Посидеть в клетке с десятью бычьими акулами, покормить скатов на мелководье Ган-Кей и встретить молодых лимонных акул в мангровых зарослях — это лишь малая часть впечатлений. Одна из маленьких акул укусила Росса за лодыжку: «Отличный обучающий момент», — сухо заметил Тристан.

Зависая на «линии страха» (ITV)

Затем они выходят в открытый океан, где можно увидеть до 20 акул-нянек у берегов Порт-Ройяла. Погружения OWD следуют у скалы Тертл-Рок, затем вы можете понаблюдать за кормлением акул с линии («страх») на поверхности, а затем увидеть то же самое со дна. Бонусом станет наблюдение за отличной акулой-молотом.

Звезды проходят легкий курс фридайвинга, совершают погружение, во время которого обнаруживают тигровую и две бычьи акулы, и для некоторых из них все начинает становиться очень реальным, с большим количеством слез и меньшим количеством шуток.

Актерскому составу повезло с отличной акулой-молотом (ITV)

Даже Хелен, кажется, воодушевлена перспективой погружения на затонувший корабль – это всего лишь Сапона, выступая из воды на глубине 8 метров, но такое мелкое погружение действительно служит хорошей проверкой плавучести команды. Всё идёт к главному блюду – появится ли Эмма, пятиметровая королева тигров, со своими приспешниками в финале?

Радостно бурля (ITV)

Я уверен, что монтаж этого затянувшегося отпуска должен был быть выполнен очень искусно, но в результате получилась прекрасная реклама дайвинга с акулами на Багамах, которые представляют как мировую столицу акул (поспорьте между собой).

Там были прекрасные кадры с акулами, и, признаюсь, я был удивлён, когда последние серии показались мне довольно трогательными. Наблюдая за тем, как акулы эмоционально воздействовали на знаменитостей, я вспомнил собственные ранние встречи с различными видами акул и скатов и свои ощущения.

АКУЛА! Воды, кишащие знаменитостями Один из лучших. Все пять серий можно посмотреть. просмотрено на ITVX.

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