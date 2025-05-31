Трамп помиловал дайверов, осужденных за освобождение акул

Президент США Дональд Трамп сделал жест в поддержку защиты окружающей среды океана, объявив о помиловании двух флоридских ныряльщиков за акулами, осужденных за кражу после того, как в 2020 году они выпустили в море улов рыбака.
Помилование аннулировало судимости мужчин по делу, которое их адвокаты называли «чрезмерным вмешательством правительства».
Джон Р. Мур, капитан судна, на котором охотились за акулами, и член экипажа Таннер Мэнселл были признаны виновными в краже коммерческих рыболовных снастей судом присяжных Южного окружного суда в Уэст-Палм-Бич, а также Диверне сообщалось в конце 2022 г..
Капитан Мур был подводным фотографом, фридайвером и бывшим коммерческим рыбаком, а Мэнселл описывал себя как профессиональный ныряльщик за акулами и кинооператор.
Услышав новость об отмене приговора, Мэнселл сообщил Palm Beach Post что его и Мура действия были продиктованы благими намерениями, и сказал о президенте Трампе: «Верят ли люди в его политику или нет, он решил простить меня — человека, который глубоко заботится об окружающей среде и всегда хотел только помочь. Я не могу не чувствовать себя чрезвычайно благодарным».
Оранжевый буй
Дайверы направлялись ко второму месту погружения в этот день у залива Юпитер, когда они прошли мимо оранжевого буя. Они сказали своим шести гостям, которые заплатили за билет, среди которых был отдыхающий начальник полиции и его семья, что это был незаконно брошенный ярус, представляющий угрозу для акул, которых они приехали посмотреть под водой.
В течение следующих трех часов вся группа работала над извлечением почти 5 км монофильной лески, крючков, грузил и буя, в процессе чего выпустила 19 тигровых, лимонных, нянь, молотоголовых, шелковистых и карибских акул-нянек, а также охраняемого государством гигантского групера.
Мур позже позвонил государственным инспекторам по дикой природе, чтобы сообщить о восстановлении яруса, и пара улыбалась камерам, когда они вытаскивали рыболовные снасти на причал в Юпитере. После этого инцидент получил широкую огласку, и кадры операции по спасению акул были распространены онлайн.
Прокуроры из прокуратуры США позже заявили, что то, что извлекли водолазы, было не призрачным снаряжением, а собственностью рыбака из Форт-Пирса Ричарда Осберна, который имел лицензию Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) для ловли акул в федеральных водах.
Капитан судна Скотт Тейлор обратился в NOAA с просьбой начать уголовное расследование, заявив, что его судно является одним из пяти в мире, которым разрешено вылавливать определенные виды акул в исследовательских целях.
Фотографии и видеозапись операции по спасению акул, сделанные гостями, были одними из доказательств, использованных против Мура и Мэнселла на суде, где их обвинили в том, что они «обманом» заставили своих гостей помочь им, а также в том, что они тайно избавились от буя и других рыболовных снастей вдали от официальных лиц.
Трехдневные обсуждения
Обвинение утверждало, что дайверы знали, что линия была законной, но саботировали ее, чтобы сохранить популяцию акул в своих коммерческих интересах. Пара утверждала, что они чувствовали, что борются с преступностью, а не совершают ее.
Им грозило максимальное тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250,000 XNUMX долларов, а также возможность выплаты рыбаку тысяч долларов в качестве компенсации, однако они отказались от возможности признать себя виновными в совершении правонарушения или дать показания в свою защиту.
Присяжным потребовалось три дня, чтобы вынести обвинительный вердикт, после чего судья приговорил Мура и Мэнселла к году условно и обязал их выплатить 3,345 долларов в качестве компенсации.
Мужчины подали апелляцию, основываясь на определении кражи, в ходе которой судья Барбара Лагоа поставила под сомнение, почему вообще были выдвинуты обвинения.
«Мур и Мэнселл — преступники, потому что они пытались спасти акул от того, что они считали незаконной браконьерской операцией», — заявила она. «Они единственные преступники, с которыми я когда-либо сталкивалась, за 18 лет работы в суде и три года в качестве федерального прокурора, которые звонили в правоохранительные органы, чтобы сообщить о том, что они видели и какие действия они предпринимали в режиме реального времени».
Однако апелляционный суд оставил приговоры в силе, в результате чего дайверы остались с судимостями и, как преступники, не имели права голосовать, владеть огнестрельным оружием и свободно выезжать за границу.
«Никогда не прекращал бороться»
Резкий поворот событий начался в апреле этого года после того, как представитель Управления юридического советника Белого дома связался с адвокатами Мура Марком Сейтлзом и Эшли Литвин-Диего, чтобы узнать подробности дела, а на прошлой неделе перезвонил им и сообщил, что помилование состоялось.
«Это было невероятно», — сказал Сейтлз. Miami Herald. «Мы не могли в это поверить. Мы никогда не прекращали бороться, и справедливость наконец восторжествовала. Мы в восторге от того, что Белый дом рассмотрел наши аргументы и определил, что это было несправедливое преследование. Мы не могли быть счастливее за Джона и Таннера».
Ян Голдштейн, адвокат, представлявший Мэнселла, заявил: «Мы в полном восторге от того, что г-н Мэнселл и г-н Мур наконец-то получили справедливость, которой они заслуживают. Это дело, которое никогда не следовало возбуждать».
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