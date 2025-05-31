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Трамп помиловал дайверов, осужденных за освобождение акул

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Разгрузка рыболовных снастей в Юпитере (Южный окружной суд Флориды)
Разгрузка рыболовных снастей в Юпитере (Южный окружной суд Флориды)

Президент США Дональд Трамп сделал жест в поддержку защиты окружающей среды океана, объявив о помиловании двух флоридских ныряльщиков за акулами, осужденных за кражу после того, как в 2020 году они выпустили в море улов рыбака.

Помилование аннулировало судимости мужчин по делу, которое их адвокаты называли «чрезмерным вмешательством правительства». 

Джон Р. Мур, капитан судна, на котором охотились за акулами, и член экипажа Таннер Мэнселл были признаны виновными в краже коммерческих рыболовных снастей судом присяжных Южного окружного суда в Уэст-Палм-Бич, а также Диверне сообщалось в конце 2022 г..

Капитан Мур был подводным фотографом, фридайвером и бывшим коммерческим рыбаком, а Мэнселл описывал себя как профессиональный ныряльщик за акулами и кинооператор.

Услышав новость об отмене приговора, Мэнселл сообщил Palm Beach Post что его и Мура действия были продиктованы благими намерениями, и сказал о президенте Трампе: «Верят ли люди в его политику или нет, он решил простить меня — человека, который глубоко заботится об окружающей среде и всегда хотел только помочь. Я не могу не чувствовать себя чрезвычайно благодарным». 

Ныряльщик с акулами и оператор Таннер Мэнселл
Помилован: ловец акул Таннер Мэнселл
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Оранжевый буй

Дайверы направлялись ко второму месту погружения в этот день у залива Юпитер, когда они прошли мимо оранжевого буя. Они сказали своим шести гостям, которые заплатили за билет, среди которых был отдыхающий начальник полиции и его семья, что это был незаконно брошенный ярус, представляющий угрозу для акул, которых они приехали посмотреть под водой. 

В течение следующих трех часов вся группа работала над извлечением почти 5 км монофильной лески, крючков, грузил и буя, в процессе чего выпустила 19 тигровых, лимонных, нянь, молотоголовых, шелковистых и карибских акул-нянек, а также охраняемого государством гигантского групера.

Мур позже позвонил государственным инспекторам по дикой природе, чтобы сообщить о восстановлении яруса, и пара улыбалась камерам, когда они вытаскивали рыболовные снасти на причал в Юпитере. После этого инцидент получил широкую огласку, и кадры операции по спасению акул были распространены онлайн

Помилован Трампом: Джон Мур работает над освобождением акулы (Министерство юстиции США)
Джон Мур работает над освобождением акулы (Министерство юстиции США)

Прокуроры из прокуратуры США позже заявили, что то, что извлекли водолазы, было не призрачным снаряжением, а собственностью рыбака из Форт-Пирса Ричарда Осберна, который имел лицензию Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) для ловли акул в федеральных водах.

Капитан судна Скотт Тейлор обратился в NOAA с просьбой начать уголовное расследование, заявив, что его судно является одним из пяти в мире, которым разрешено вылавливать определенные виды акул в исследовательских целях. 

Фотографии и видеозапись операции по спасению акул, сделанные гостями, были одними из доказательств, использованных против Мура и Мэнселла на суде, где их обвинили в том, что они «обманом» заставили своих гостей помочь им, а также в том, что они тайно избавились от буя и других рыболовных снастей вдали от официальных лиц.

Трехдневные обсуждения

Обвинение утверждало, что дайверы знали, что линия была законной, но саботировали ее, чтобы сохранить популяцию акул в своих коммерческих интересах. Пара утверждала, что они чувствовали, что борются с преступностью, а не совершают ее. 

Им грозило максимальное тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250,000 XNUMX долларов, а также возможность выплаты рыбаку тысяч долларов в качестве компенсации, однако они отказались от возможности признать себя виновными в совершении правонарушения или дать показания в свою защиту.

Присяжным потребовалось три дня, чтобы вынести обвинительный вердикт, после чего судья приговорил Мура и Мэнселла к году условно и обязал их выплатить 3,345 долларов в качестве компенсации. 

Оранжевый буй и линия (Флорида Южный окружной суд)
Оранжевый буй и линия (Флорида Южный окружной суд)

Мужчины подали апелляцию, основываясь на определении кражи, в ходе которой судья Барбара Лагоа поставила под сомнение, почему вообще были выдвинуты обвинения. 

«Мур и Мэнселл — преступники, потому что они пытались спасти акул от того, что они считали незаконной браконьерской операцией», — заявила она. «Они единственные преступники, с которыми я когда-либо сталкивалась, за 18 лет работы в суде и три года в качестве федерального прокурора, которые звонили в правоохранительные органы, чтобы сообщить о том, что они видели и какие действия они предпринимали в режиме реального времени».

Однако апелляционный суд оставил приговоры в силе, в результате чего дайверы остались с судимостями и, как преступники, не имели права голосовать, владеть огнестрельным оружием и свободно выезжать за границу. 

«Никогда не прекращал бороться»

Резкий поворот событий начался в апреле этого года после того, как представитель Управления юридического советника Белого дома связался с адвокатами Мура Марком Сейтлзом и Эшли Литвин-Диего, чтобы узнать подробности дела, а на прошлой неделе перезвонил им и сообщил, что помилование состоялось. 

«Это было невероятно», — сказал Сейтлз. Miami Herald. «Мы не могли в это поверить. Мы никогда не прекращали бороться, и справедливость наконец восторжествовала. Мы в восторге от того, что Белый дом рассмотрел наши аргументы и определил, что это было несправедливое преследование. Мы не могли быть счастливее за Джона и Таннера». 

Ян Голдштейн, адвокат, представлявший Мэнселла, заявил: «Мы в полном восторге от того, что г-н Мэнселл и г-н Мур наконец-то получили справедливость, которой они заслуживают. Это дело, которое никогда не следовало возбуждать».

Также в Дивернете: «Ghost-gear» был в эфире – теперь ныряльщикам с акулами грозит тюрьма, Юпитер: Не от мира сего, Погружение в горячие точки гигантского групера, Погодные окна, Акула Ангел № 1

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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