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Триггерные точки и «самооборона» от укусов акул

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Укус акулы, совершаемый в целях самообороны, редко приводит к летальному исходу (Стив Вайнман)
Укус акулы, совершаемый в целях самообороны, редко приводит к летальному исходу (Стив Вайнман)

Незадолго до наступления нового года итальянские любители подводного плавания Джанлука Ди Джоя и Пеппино Фаппани столкнулись с существом, которое, по сообщениям, было тигровой акулой. недалеко от Марса Алама на юге Египта. Ди Джойя погиб, а Фаппани получил укусы рук и ног, пытаясь помочь другу, хотя вскоре его выписали из больницы. 

Примерно через месяц канадка потеряла обе руки, пытаясь сфотографировать, предположительно, двухметровую акулу-быка. занимался сноркелингом на мелководье у берегов Провиденсьялеса на островах Теркс и Кайкос.

А в конце апреля израильский Барак Цах умер во время плавания чтобы заснять акул, как он это обычно делал, у берегов средиземноморского города Хадера, где теплая вода от электростанции каждую зиму привлекает темных и песчаных акул. 

После смерти Цаха, видеозапись которой широко распространилась в социальных сетях, власти предостерегли людей от купания в Хадере. 

Но уже через несколько дней, как сообщается, число купающихся у берега увеличилось, и они решили рискнуть и повстречаться с акулой, чтобы запечатлеть это в Instagram. Как подтвердило исследование 2020 года, гораздо больше людей погибает, делая селфи, чем от рук акул.

В прошлом году от укусов акул погибло всего четыре человека, и стоит подчеркнуть, что аквалангисты крайне редко становятся жертвами акул. У пловцов в открытой воде, любителей подводного плавания с маской и трубкой и серферов, которые находятся на поверхности воды и вблизи неё, иногда может быть больше поводов для беспокойства.

Не предполагается, что в каком-либо из вышеперечисленных случаев жертвы активно провоцировали акул или взаимодействовали с ними, помимо того, что направляли на них камеры. Но кто знает, как акула воспринимает присутствие человека на своей территории, если её застали в неподходящий момент? 

Маленькие чернопёрые рифовые акулы на Таити (Стив Вайнман)
Маленькие чернопёрые рифовые акулы на Таити (Стив Вайнман)

Исследование укусов акул

Смерть Цаха совпала с публикацией в научном журнале Границы в области охраны природы of новое исследование укусов акул. Автором статьи является французский специалист по поведенческой экологии акул профессор Эрик Клуа, а также его коллеги из Франции и США.

Клуа специализируется на поведении крупных акул в их естественной среде обитания, уделяя особое внимание укусам людей. Он может многое рассказать о стремлении некоторых людей приблизиться к акулам – или более опасным наземным животным – в надежде поделиться своими подвигами с друзьями, семьёй или… онлайн общин. 

Эрик Клуа
Специалист по изучению акул Эрик Клуа

По его словам, потенциальные инфлюенсеры взаимодействуют с разными видами акул, не обязательно имея какие-либо знания об их различных моделях поведения, тогда как на суше они с большей готовностью оценят разницу в уровне угрозы, скажем, между XL Bully и джек-рассел-терьером.

«Акулы ответственны за менее чем 10 смертей людей в год во всем мире, тогда как собаки ответственны за более чем 10,000 XNUMX смертей, и считаются положительно «общественностью», — говорит он.

По словам Клуа, укусы акул делятся на шесть отдельных категорий, но новое исследование сосредоточено только на одной из них — «самообороне».

Для дайверов интересен тот факт, что, хотя укусы в целях самообороны можно рассматривать как реакцию на провокацию и они могут включать не один, а несколько ударов, лишь в редких случаях они приводят к летальному исходу.

Было обнаружено, что более мелкие рифовые акулы чаще всего наносят укусы в целях самообороны.
Исследование, проведенное во Французской Полинезии, показало, что более мелкие рифовые акулы чаще других наносят укусы в целях самообороны (Стив Вайнман).

Может ли быть так, что укусы, которые наносят акулы, когда считают, что человек представляет непосредственную угрозу, менее разрушительны, чем те, которые иногда получают водопользователи, занимающиеся своими делами в неподходящем месте и в неподходящее время? 

По словам Клуа и его коллег, концепция самозащиты у акул никогда ранее не была подробно документирована. Они провели многолетнее статистическое исследование особенностей укусов акул на людей во Французской Полинезии, используя все возможные данные из записей случаев, в которых исторически не выделялись различные типы укусов. 

В водах южной части Тихого океана обитает более 30 видов акул, однако ученые обнаружили, что укусы там чаще всего наносят черноперые, белоперые или серые рифовые акулы, а также серповидные лимонные акулы, длина которых обычно не превышает 3 м. 

Редко смертельный исход

«Определённые виды деятельности человека в море, такие как рыболовство, особенно подводная охота, а также управление пассивными рыболовными ловушками, связаны с укусами [в целях самообороны], — говорят учёные. — Они совершаются несоразмерно, часто поверхностно, с минимальными повреждениями тканей и редко приводят к летальному исходу, за исключением особых обстоятельств». 

Типичным поводом для укуса в целях самообороны может стать предполагаемая угроза со стороны дайвера или дайвера, наклонившегося к акуле, чтобы лучше рассмотреть ее, или попытавшегося схватить ее.

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У этой лески, тянущейся за акулой, есть особая причина опасаться людей (Стив Вайнман)

Такие несмертельные укусы контрастируют с укусами, относящимися к категории «хищнических мотивов». Укусы, нанесённые очень голодной акулой, могут привести к значительной потере тканей и, весьма вероятно, к смерти из-за последующего кровотечения.

Однако ни в одном из случаев, изученных во Французской Полинезии, не было выявлено, что укус был вызван поиском пищи.  

Укусы в целях самообороны, как правило, вызывают более «поверхностные» травмы, но они также происходят без предупреждения, в то время как некоторым другим типам укусов предшествуют боевые предупреждающие жесты, которые умеют распознавать опытные дайверы, наблюдающие за акулами. 

Они могут включать в себя опущенную грудную мышцу плавников, сотрясение тела или ускоренное и прерывистое плавание, являются четким сигналом для дайверов, что им следует рассмотреть возможность осторожного отступления.

Тигровая акула дает представление о масштабе более мелких рифовых акул (Стив Вайнман)
Тигровая акула дает представление о масштабе более мелких рифовых акул (Стив Вайнман)

Укусы в целях самообороны случаются неожиданно, хотя «учитывая, какую серьезную угрозу для себя акула, эти укусы иногда происходят неоднократно», — говорится в исследовании.

«Но даже в этих случаях обычно удаляется лишь небольшой объём ткани. Более того, тяжесть и жестокость укуса в целях самообороны, по-видимому, не пропорциональны характеру первоначальной человеческой агрессии».

Другие виды укусов

Помимо категорий укусов «самозащита/возмездие» и «хищничество/исследование», остальные четыре определяются как «рефлекс/неуклюжесть», «конкуренция за ресурсы», «борьба с хищниками» и «доминирование/захват территории». Только последние две из этих категорий включают в себя явные предупреждающие сигналы, предшествующие укусу. 

В период с 1942 по 2023 год 16 из 137 зарегистрированных случаев укусов акул во Французской Полинезии можно классифицировать как вероятное следствие самообороны. Все случаи произошли на островах Туамоту в ходе гарпунинга акул в рыболовных ловушках, подводной охоты или обращения с акулами в целях фотография, научные исследования и туристические выставки акул в открытых бассейнах. И хотя эти укусы можно отнести к «спровоцированным», только два из них оказались смертельными.

К несчастью названный Файлы с атаками акул База данных, в которой хранятся записи о столкновениях по всему миру, начиная с 1800-х годов, показывает, что более 300 исторических инцидентов можно классифицировать как самооборону.

И стоит помнить, что в некоторых случаях тип животного, наносящего укус в целях «самообороны», может быть не серой акулой, а менее устрашающим видом, например, воббегонгом, с более тупыми зубами.

Дайверы с тигровой акулой (Стив Вайнман)
Дайверы с тигровой акулой (Стив Вайнман)

«Если люди хотят избежать укусов акул в целях самообороны, то наиболее очевидная рекомендация, основанная на нашей оценке, — избегать нападения на эти виды и преследования их», — говорит Клуа.

Иногда люди вмешиваются в жизнь акул из лучших побуждений, хотя «желание помочь акуле, попавшей в беду, в данном случае проявление доброжелательности, не обязательно будет воспринято животным позитивно», — отмечает специалист по акулам.

В конце апреля турист и его 11-летний сын отправились на помощь трём местным жителям, спасавшим трёхметровую большую белую акулу, выбросившуюся на песчаную отмель недалеко от Ардроссана в Южной Австралии. К счастью, их милосердная акция, длившаяся час, увенчалась успехом и не вызвала никакой ответной реакции. Однако, возможно, пострадавшие не знали, что испуганная акула может развернуться на 3°, чтобы нанести укус в целях самообороны.

Трое спасателей заявили, что никогда раньше не видели выброшенную на берег акулу, не говоря уже о попытках её спасти. Эта акула, возможно, была больна или ранена.

«Такое поведение, основанное на благих намерениях, может подвергнуть потенциального спасателя укусу, который будет направлен на самооборону, без какой-либо рассудительности и соразмерности», — говорит Клуа. «Самым инстинктивным рефлексом для акул будет защита и укус».

Триггерные точки

Распознавание укусов в целях самообороны вновь ставит под сомнение практику маркировки всех укусов акул как нападений, говорит Клуа. «Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании такого восприятия, склоняясь в случае укусов изображать акул как агрессора, даже если инициаторами взаимодействия являются люди».

«Этот упрощенный подход наносит ущерб имиджу акул и, по сути, их сохранению, которое зависит от общественной поддержки».

Эрик Клуа Его коллеги хотят, чтобы СМИ прекратили преподносить самооборону и другие виды укусов как «нападения» сенсационно. Пресса, по их словам, могла бы способствовать улучшению общественного мнения, более объективно освещая, как поведение акул может быть спровоцировано поведением людей.

Маленькая акула во Французской Полинезии (Стив Вайнман)
Маленькая акула во Французской Полинезии (Стив Вайнман)

Широко известный случай, подобный произошедшему в Хадере, имеет мало общего с укусами, совершаемыми в целях самообороны. Клуа заявил, что Цах стал жертвой слишком близкого расположения к акулам, которые, вероятно, атаковали несколько акул.

«Это событие делает настолько редким то, что вид, о котором идет речь, — по всей видимости, темная акула — неизвестен, несмотря на внушительные размеры до 4 м, в плане способности рассматривать людей в качестве добычи», — говорит он.

Однако в экстремальной ситуации любой вид, который обычно считается безобидным, может стать хищником, поскольку «динамика конкуренции между животными за доступ к дарованной пище перевешивает все остальные соображения».

Однако первоначальный триггер всё равно должен быть. Обычно это первый укус, который может быть случайным и не направленным на человека, но вызывается кровью в воде и сопутствующими звуками.

Однако у Клуа есть более тревожное предположение. «Электромагнитного излучения от камеры может быть достаточно, чтобы спровоцировать первоначальный укус, который непреднамеренно затрагивает пловца (не будучи изначально целью), но запускает неумолимый процесс безумия».

«Во всех случаях причиной подобных аварий является человеческий фактор».

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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