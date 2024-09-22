Главные технические темы на выставке GO Diving Show ANZ

Техническая сцена на инаугурационном мероприятии GO Дайвинг Шоу ANZ В эти выходные (28–29 сентября) в выставочном центре Sydney Showground состоится настоящая феерия международных талантов в области технического дайвинга и отечественных экспертов в области глубоководных погружений.

Независимо от того, думаете ли вы о том, чтобы заняться техническим дайвингом, или вы уже опытный технарь, или даже если вы новичок в дайвинге и просто хотите узнать больше об этой сложной сфере, тогда The Tech Stage — это то место, куда вы можете заглянуть на выходных.

Джилл Хейнерт

Джилл Хейнерт

Пионер технического дайвинга с ребризером, пещерный дайвер и видеооператор/фотограф Джилл Хайнерт является первым исследователем-резидентом Королевского канадского географического общества, а ее автобиография-бестселлер «Вглубь планеты» получила высокую оценку Wall Street Journal, New York Таймс и Опра Магазины.

Она является членом Международного Зала славы подводного плавания, Зала славы женщин-дайверов, Клуба исследователей и Подводной Академии искусств и наук. Ее изображения были продемонстрированы BBC. National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery и многие другие.

Исследование самой длинной подводной пещеры Канады

В подводных пещерах под рекой Оттава Джилл Хайнерт делает важное биологическое открытие, раскрывающее важность природных систем в защите водораздела.

Примечание: В субботу во время этого выступления Джилл будет на главной сцене.

Лагуна Трук в Канаде и открытие корабля Шеклтона Квест

Из-за многочисленных кораблекрушений времен Второй мировой войны Ньюфаундленд прозвали «Северной лагуной Трук», но недавнее открытие последнего корабля Шеклтона «Квест» привлекло к этому региону международное внимание.

Джон Кендалл

Джон Кендалл

Археология в темноте затопленных пещер и новый Halcyon Symbios CCR станут темами обсуждения, когда эксперты по фотограмметрии и техническому дайвингу инструктор Оценщик Джон Кендалл выходит на техническую сцену.

Джон — исследователь, специализирующийся на подводном 3D-моделировании археологических и геологических памятников. Он участвовал в десятках исследований мест для дайвинга с использованием фотограмметрических методов, в том числе кораблекрушения Марса (1564 г.), MS Эстония (1994 г.), затонувшего корабля Панарея III (~ 300 г. до н.э.) и Пещеры костей в Бразилии (возраст ~ 11,000 XNUMX лет).

Он также инструктор Оценщик Global Underwater Explorers и сидит на их Обучение Совет.

Археология в темноте

ГУЭ инструктор и эксперт по фотограмметрии Джон Кендалл расскажет об использовании фотограмметрии для документирования археологических памятников внутри затопленных пещер. С проектами в Европе и Южной Америке Джон расскажет о трудностях, а также об удивительных результатах этих проектов.

Симбиос Халкиона

Halcyon Manufacturing собираются запустить новую линейку продукции компьютеры, автономные HUD и их новый нагрудный CCR. С беспроводной связью по всему диапазону приходите и послушайте, как Джон Кендалл дает обзор новых игрушек, а также получите предварительный просмотр CCR.

Дэвид Страйк

Дэвид Страйк

Легенда индустрии Дэвид Страйк выходит на технологическую сцену на первом мероприятии GO Дайвинг Шоу ANZ, и вы можете быть уверены в увлекательных и познавательных презентациях, поскольку он расскажет о самом глубоком погружении в мире и поделится некоторыми предостережениями для технических дайверов.

Дэвид Страйк, житель Австралии, бывший дайвер, получил сертификат дайвера в 1961 году, имеет опыт работы в военном, коммерческом, научном и техническом секторах дайвинга, а также имеет опыт и квалификацию в подводном плавании с открытым и закрытым контуром, а также в снаряжении для дайвинга на поверхности. инструктор и инструктор Сертифицированный тренер и постоянный автор редакционных статей по темам, связанным с дайвингом, в изданиях по дайвингу со всего мира.

Он также был организатором нескольких мероприятий мирового уровня по дайвингу – с упором на технический дайвинг – и был лауреатом нескольких наград «отраслевого признания», а также премии ADEX Lifetime Achievement Award и является членом Клуба исследователей. из New York.

Смешиваем: самое глубокое погружение в мире

На протяжении первой половины 20-го века серия испытаний глубокого погружения с гелиоксом, проведенных Королевским флотом и ВМС США, была основана на возможности оказания помощи в спасении и восстановлении подводных лодок. Расширение пределов глубины, на которую дайвер мог безопасно погружаться и при этом оставаться способным выполнять значимую работу, когда он туда доберется, преследовало весьма практическую цель.

Этот доклад посвящен предыстории и последующей истории мирового рекорда глубины, установленного Королевским флотом в 1956 году – рекорда, которому никогда не было равных.

Поучительные истории для технарей: Несчастные случаи и правонарушения во время дайвинга

«Что мужчины не так уж многому учатся у уроки истории является самым важным из всех уроки этому должна научить история». – Олдос Хаксли.

Личная и беззаботная коллекция анекдотов, историй и рассказов, подчеркивающих тот факт, что «умение нырять не является панацеей от недостающих навыков»; и дающих небольшое представление о различных аспектах постоянно развивающегося мира дайвинга.

Яна Сташкевич

Яна Сташкевич

Опытный технический дайвер, ныряльщик с замкнутым циклом, дайвер в пещеры, шахты и на затонувшие объекты Яна Сташкевич быстро приобретает известность в области исследовательских погружений. Она выступит с захватывающей презентацией о своих подвигах на технической сцене.

Она была членом экспедиции Ваггфьеллан XI, исследующей систему пещер, расположенную за Полярным кругом, с входом на склоне норвежского фьорда, а также ныряльщиком-ребризером в проектной группе подводных съемок и исследований (UFR), документировавшей некоторые из Лучше всего сохранившиеся в мире затонувшие корабли находятся в Греции.

В настоящее время Яна активно участвует в проектах по исследованию затонувших кораблей в Эгейском море и популяризации морского наследия греческих вод.

За последние десять лет она посетила более 35 направлений на трех континентах, одновременно совмещая карьеру штатного специалиста по глобальному маркетингу. В настоящее время она работает в самом ценном в мире бренде виски The Macallan.

Яна, проживающая в Великобритании, обладает заразительной энергией и энтузиазмом, регулярно выступает с лекциями и коучами. Она с энтузиазмом вдохновляет людей расширять свои границы и следовать своей страсти, какой бы она ни была.

Проект Виккерс Веллингтон: скрытая жемчужина глубин Эгейского моря

Яна рассказывает о своих приключениях в Греции, где она приняла участие в многочисленных глубоких погружениях для идентификации затонувших кораблей, в том числе с бомбардировщиком Vickers Wellington — настоящей капсулой времени, которая считается наиболее хорошо сохранившимся обломком самолета своего класса.

В то время как большинство затонувших кораблей времен Второй мировой войны являются напоминанием о том, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь, Vickers Wellington, напротив, отражает невероятную историю выживания. Экипаж умело покинул сбитый самолет и был спасен местными жителями.

Вы когда-нибудь задумывались, как, казалось бы, незначительные улики и особенности затонувшего корабля могут помочь собрать воедино то, что произошло до затопления? Присоединяйтесь к разговору Яны, чтобы погрузиться в захватывающую историю открытий и исследований.

Майк Мейсон

Майк Мейсон

Технический дайвер и эксперт по человеческому фактору в дайвинге Майк Мейсон расскажет о том, чему дайверы могут научиться у полетов и как «стать дайвером, за которым хочется следовать», когда он перейдет на технический уровень.

Майк всю свою карьеру (24 года) занимался пилотированием военных истребителей и налетал более 3,000 часов на различных типах истребителей и самолетов. обучение самолет как инструктор. Теперь он инструктор с RAAF, обучая новое поколение летчиков-истребителей.

Майк побывал на авианосцах и выполнил более 200 боевых вылетов. Он летал на самолетах над всеми крупными континентами, кроме Антарктиды.

Он активно занимается дайвингом уже почти десять лет. В его бортовом журнале около 400 погружений, и он работает Мастер погружения для местного дайв-магазина. Он является активным дайвером CCR на побережье Нового Южного Уэльса и имеет квалификацию для погружений на глубину до 60 метров с нормоксическим тримиксом. Он нырнул на север до Исландии и на юг до Новой Зеландии.

Его летная карьера вызвала интерес к человеческому фактору и к тому, насколько он важен для обеспечения максимальной безопасности и производительности. Он присоединился к команде Human Diver около четырех лет назад, потому что хотел объединить свои знания и опыт в области человеческого фактора, полученные во время полетов, со своей страстью к дайвингу, чтобы помочь в обучении других дайверов.

Идеи для высотных полетов для дайверов

Майк, опытный летчик-истребитель и страстный дайвер, расскажет о нескольких концепциях, процессах и методах, которые помогли ему добиться успеха в летной карьере, и о том, как они могут помочь вам стать лучшим и более безопасным дайвером.

Джон Гарвин

Джон Гарвин

Джон Гарвин — австралийский сценарист, опытный технический дайвер, подводный исследователь и супервайзер по дайвингу, который руководил водолазными операциями в нескольких фильмах Джеймса Кэмерона, включая «Аватар: Путь воды», «Аватар 3», «Глубоководный вызов Джеймса Кэмерона 3D» и «Святилище». украшая Tech Stage на GO Дайвинг Шоу ANZ.

Джон на самом деле написал сценарии для Святилище и Deepsea Challenge Джеймса Кэмерона 3D, а в 2023 году запустил коммерческие эпизоды дайвинга для функции Netflix. Last Breath.

Он технический дайвинг инструктор тренер, специализирующийся на ребризерах замкнутого цикла, автор международного сертификата по техническому дайвингу. обучение руководство для ребризеров Inspiration и Evolution компании AP Diving.

Джон является одним из основателей Caicos Caves Project, организации, занимающейся исследованием и картографированием подводных пещер на островах Теркс и Кайкос..

В 2002 году его компания обеспечивала логистику и безопасность дайверов во время их рекордного фридайвинга на глубину 160 метров для Тани Стритер.

Он также был офицером по дайвингу и руководителем проекта (внутренние отделы) для Глубоководный Челленджер погружался под воду во время исторического одиночного погружения Джеймса Кэмерона на дно Марианской впадины.

Джон снялся в нескольких фильмах и документальных фильмах, в том числе Святилище, Deepsea Challenge Джеймса Кэмерона 3D, Необыкновенные люди и фридайвером.

До своей карьеры в дайвинге он играл главную роль в рок-н-ролльном мюзикле в Вест-Энде. Бадди: История Бадди Холлии продолжает наслаждаться увлечениями всей своей жизни – дайвингом, кинопроизводством и игрой рок-н-ролла.

Аватар: Проектирование океана Пандоры

Джон описывает свою роль руководителя группы дайвинга: обучение актеры погружаются с аквалангом и разрабатывают специальное снаряжение для дайвинга, используемое в сиквелах.

Керри Буроу

Керри Буроу

Кейв-дайвер и технический дайвер Керри Буроу расскажет о своем путешествии по пещерному дайвингу. фотография приемы, когда она переходит на технический этап.

Керри — квалифицированный специалист по ребризеру замкнутого цикла (CCR), технический дайвер и дайвер в пещерах, а также отмеченный наградами подводный фотограф, в том числе победитель в категории «Подводный фотограф года 2022», а также частые места и признания на конкурсе «Лучший подводный фотограф Австралии». Награды «Новый фотограф» и другие.

Она регулярно пишет и фотографирует журнал Scuba Diver. Магазины Австралии и Новой Зеландии, а ее статьи и изображения были опубликованы в ряде журналов на национальном и международном уровне.

В профессиональном плане Керри работает в корпоративном мире консультантом по наукам об обучении и любит сотрудничать с профильными экспертами, которые хотят передать свои знания и навыки экспертам.

Пещерно-дайвинговая фотография на разных континентах: мои первые два с половиной года Годы – Что я хотел бы знать с самого начала

Этот семинар будет представлен в виде визуального дневника обучения пещерному дайвингу. фотография, стартует в Австралии в январе 2022 года.

Рассказывая о важных идеях и опыте, полученном в пещерах и пещерах Австралии, Европы и Мексики, участники поделятся процессом роста, понимая, что каждое погружение в пещеру с камерой дает ценные знания. уроки и возможности для постоянного совершенствования.

Будут рассмотрены вопросы безопасности, настройки камеры в условиях низкой освещенности, композиции, важность понимания света и процесса фотографии от концепции до окончательного редактирования.

Участники получат возможность делать прекрасные снимки, минимизируя при этом свое воздействие на хрупкую подводную среду.

Ричард Тейлор

Ричард Тейлор

Команда GO Дайвинг Шоу ANZ рад приветствовать технический дайвинг инструктор тренер и основатель OZTek Ричард Тейлор на технической сцене на первом мероприятии.

Ричард имеет более чем 30-летний опыт технического дайвинга в Австралии и Новой Зеландии, начиная с начала 1990-х годов и включая некоторые из первых погружений на тримиксе в Австралии в 1994 году (до того, как были получены сертификаты).

В прошлом он был региональным директором-основателем TDI/SDI в Австралии и Новой Зеландии. инструктор Рейтинги тренеров с ними на нескольких уровнях. Он был одним из основателей группы водолазов на смешанном газе «Сиднейский проект», офицером по безопасности и водолазным работам совместной австралийско-турецкой группы, обнаружившей австралийскую подводную лодку AE2 времен Первой мировой войны у Галлиполи, и был частью первой группы водолазов на смешанном газе, проводившей исследования. Возрождение Пирса в Новой Зеландии в 1997 году.

В 1999 году он основал Австралазийские выставки и конференции по дайвингу OZTeK и руководил OZTek99 в Сиднее, OZTek2000 в Мельбурне и OZTek3 в Сиднее в 2002 году, а затем стал партнером Дэвида Страйка на дайв-шоу OZTek4 и OZTek'07 в Сиднее.

Ричард обучал сотни технических дайверов и инструкторов по всему миру, является заядлым дайвером затонувших кораблей и, как заядлый пещерный дайвер, уже более 20 лет является членом CDAA. Он продолжает преподавать и сегодня в SDI/TDI/FRTI и является одним из немногих инструктор Тренеры-оценщики и члены их Обучение Консультативная группа.

Он является бывшим президентом ассоциаций дайвинг-индустрии в Австралии и Новой Зеландии, а также является членом комитетов по стандартам Австралии/Новой Зеландии и ISO. Он опубликовал множество статей по техническому дайвингу и безопасности дайвинга, а также выступал на симпозиумах и конференциях по дайвингу по всему миру. Будучи бывшим дайвером-ребризером и инструктор, он является страстным сторонником обучение и поддержание навыков технического дайвинга на открытом воздухе.

Он твердо убежден в том, что по мере того, как мы приобретаем больше опыта, мы получаем ответственность передавать наши знания и навыки другим, чтобы те, кто придет после нас, могли безопасно исследовать подводный мир дальше, чем мы.

Ваши обязательства по охране здоровья и безопасности при обучении или работе водолазом

Взгляд на законы и правила, необходимые при работе в качестве инструктор или Дайвер.

Мэтт Картер

Мэтт Картер

Морской археолог, защитник океана и технический дайвер доктор Мэтт Картер выступит на технической сцене GO Дайвинг Шоу ANZ.

С 2003 года он работал над подводными археологическими проектами в 13 странах: от раскопок затонувшего 2,800 лет финикийского корабля в Испании до руководства экспедициями по созданию 3D-моделей призрачных флотилий атолла Бикини и лагуны Чуук.

В 2009 году Мэтту была присуждена стипендия Australasian Rolex от Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), где он познакомился с использованием ребризеров для научного дайвинга. С тех пор он стал пионером в использовании CCR и фотограмметрии для морской археологии, специализируясь на обследовании и оценке затонувших кораблей Второй мировой войны в Австралии и Тихом океане.

Мэтт — международный член и обладатель награды EC50 Клуба исследователей, бывший вице-президент Австралазийского института морской археологии (AIMA) и представитель Новой Зеландии в Международном комитете по подводному культурному наследию ИКОМОС (ICUCH). Он также был ведущим-специалистом на телесериале Coast: New Zealand, спин-оффе британского сериала Coast, созданного BBC, и является экспертом по предметной области для Организации Объединенных Наций, Международного союза охраны природы (МСОП), Секретариата Тихоокеанской региональной программы по охране окружающей среды (SPREP) и правительства Австралии.

Мэтт, занимающийся научным, коммерческим и техническим дайвингом уже более десяти лет, сейчас занимает должность директора по исследованиям в Фонде крупных проектов, работая над защитой морских экосистем, культур и средств к существованию, находящихся под угрозой из-за загрязнения затонувшими кораблями времен Второй мировой войны в Голубой части Тихого океана.

Тема доклада Мэтта на выставке дайвинга GO Diving Show ANZ:

Призрачные обломки Blue Pacific

Главные технические новинки на выставке GO Diving Show ANZ 11

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.