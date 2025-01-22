Проект Викерс Веллингтон

Технический дайвер, глубоководный дайвер, дайвер CCR и пещерный дайвер Яна Сташкевич даст возможность заглянуть внутрь амбициозного проекта Vickers Wellington, цель которого — продемонстрировать настоящую скрытую жемчужину глубин Эгейского моря. Она выйдет на Техническую сцену в GO Дайвинг Шоу в марте.

Яна Сташкевич быстро делает себе имя, когда дело касается исследовательских погружений. Она была участницей экспедиции Vaggfjellan XI, исследующей пещерную систему, расположенную за Полярным кругом, со входом на склоне норвежского фьорда, и была водолазом-ребризером в команде проекта Underwater Filming & Research (UFR), документировавшей некоторые из наиболее хорошо сохранившихся в мире затонувших кораблей в Греции.

В настоящее время Яна активно участвует в проектах по исследованию затонувших кораблей в Эгейском море и популяризации морского наследия греческих вод.

За последние десять лет она посетила более 35 направлений на трех континентах, одновременно совмещая карьеру штатного специалиста по глобальному маркетингу. В настоящее время она работает в самом ценном в мире бренде виски The Macallan.

Яна, проживающая в Великобритании, обладает заразительной энергией и энтузиазмом, регулярно выступает с лекциями и коучами. Она с энтузиазмом вдохновляет людей расширять свои границы и следовать своей страсти, какой бы она ни была.

Военные сказки

Яна расскажет о своих приключениях в Греции, где она принимала участие в многочисленных глубоководных погружениях для идентификации затонувших объектов, в том числе бомбардировщика Vickers Wellington — настоящей капсулы времени, которая считается наиболее сохранившимся обломком самолета своего класса.



В то время как большинство обломков Второй мировой войны являются напоминанием о том, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь, Vickers Wellington, напротив, запечатлел невероятную историю выживания. Экипаж умело покинул самолет после того, как его сбили, и был спасен местными жителями.



Вы когда-нибудь задумывались, как, казалось бы, незначительные улики и особенности затонувшего корабля могут помочь собрать воедино то, что произошло до затопления? Присоединяйтесь к разговору Яны, чтобы погрузиться в захватывающую историю открытий и исследований.

Проект Викерс Веллингтон 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты 2 по цене 1 уже доступны!

Совершите выгодную покупку прямо сейчас – Билеты по цене 2 по цене 1 уже доступны для раннего бронирования, представляющий собой фантастическое соотношение цены и качества.

Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

По сути, предложение «2 по цене 1» равнозначно тому, что каждый билет стоит всего £8.75. И как всегда, сюда входит бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут ехать бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!