Акула из Великобритании, которая светится в темноте

Акулы обитают у берегов Великобритании, но знаете ли вы, что есть одна, которая светится в темноте? Присоединяйтесь к Ллойду Рис-Джонсу в этом году GO Дайвинг Шоу в марте, когда он выйдет на сцену Великобритании, чтобы продемонстрировать совершенно иную сторону нашей морской жизни, увиденную в ином свете (без каламбура!).

Ллойд Рис-Джонс — дайвер HSE Part 4 Media Diver, инструктор PADI Master Scuba Diver, подводный видеооператор и опытный волонтер Neptunes Army of Rubbish Cleaners (NARC). Почти 20 лет он был полностью очарован тремя местами для дайвинга с берега в Пембрукшире, Западный Уэльс, и каждый год он открывает для себя что-то новое, что наполняет его волнением на предстоящий сезон и заставляет возвращаться сюда из года в год.

Ультрафиолетовое ночное погружение в Пембрукшире

Доклад Ллойда на британской сцене будет посвящен морской флуоресценции и ночной активности наших любимых прибрежных видов, а также даст представление о том, как ночное погружение в ультрафиолетовом свете может возродить нашу страсть к ночному погружению, а также о скрытых преимуществах, которые оно может принести нашим дайверским приключениям в Великобритании.

Акула из Великобритании, которая светится в темноте 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

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