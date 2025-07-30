Симбиоз технического дайвинга и искусственного интеллекта

Найс Багай — кинорежиссер, подводный фотограф и технический дайвер из Сиднея, Австралия. Он триумфально вернется на Техническую сцену в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре с двумя интересными презентациями — симбиоз технического дайвинга и искусственного интеллекта с точки зрения подводного творца, а также фридайвинг и ребризеры: в чем сходства и различия.

Как кинорежиссер, Найс завоевал более 30 наград за свои работы, а оба его полнометражных документальных фильма, Спуск и Погружение в темноту, выиграли фестивали, дающие право на премию «Оскар».

Будучи подводным оператором с репутацией универсального специалиста, Нэйс снимал для Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS и многих других компаний.

У него более десятка квалификаций, связанных с дайвингом, от погружений с ребризером тримикс до продвинутого фридайвинга, и недавно он стал членом Клуба исследователей.

Симбиоз технического дайвинга и искусственного интеллекта 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.