Безумный мир подводного кинопроизводства с Томом Парком

Том Парк — талантливый подводный кинооператор и режиссер из Австралии, имеющий более чем десятилетний опыт работы в подводной киноиндустрии. Он расскажет о «безумном мире подводного кинопроизводства», когда выйдет на главную сцену GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Том работал над различными проектами — от полнометражных документальных фильмов до фильмов о природе для таких клиентов, как BBC, Netflix, Amazon Prime Video и Дэвид Аттенборо, а его работы были отмечены наградами на кинофестивалях по всему миру, включая престижный фестиваль Wildscreen.

Том известен своим техническим мастерством в работе с подводными камерами и оборудованием, а также творческим подходом к передаче красоты и уникальности подводного мира. Он посвятил большую часть своей карьеры съёмкам Большого Барьерного рифа и восточного побережья Австралии и увлечён сохранением океана, используя своё искусство для повышения осведомлённости о важности защиты морских экосистем.

Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и экспонентов будет представлен широкий спектр экспонентов: от туристических управлений и туроператоров до курортов, судов для дайвинга, учебных агентств, розничных торговцев, производителей и природоохранных организаций.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.