Группа по исследованию подводных погружений и угроз и роль водолазов Королевского флота

Офицер Королевского флота по разминированию и водолазному разминированию лейтенант-коммандер Крис Форстер выступит с захватывающей презентацией о роли Группы водолазов и обнаружения угроз (DTXG), специализированного подразделения Королевского флота, отвечающего за водолазное разминирование, подводную утилизацию взрывоопасных предметов (EOD) и морские операции по борьбе с СВУ. GO Дайвинг Шоу в марте.

Лейтенант-коммандер Форстер имеет 12-летний опыт службы в Королевском флоте, в том числе XNUMX лет в составе водолазов-разминировщиков, и значительный оперативный опыт, связанный с командировками в Персидский залив и юго-западную часть Тихого океана.

Группа по исследованию подводных погружений и угроз и роль водолазов Королевского флота 4

DTXG работает в сложных и высокорисковых подводных условиях, обеспечивая безопасность военно-морских операций, торгового судоходства и критически важной морской инфраструктуры.

В докладе будут рассмотрены основные обязанности Группы, в том числе:

Противоминные меры (ПММ): обнаружение, нейтрализация и утилизация морских мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ).

Морское обезвреживание взрывоопасных предметов: реагирование на угрозы подводных СВУ в портах, на судоходных путях и на морских сооружениях.

Поддержка специальных операций: оказание помощи силам специального назначения Великобритании (UKSF) в проведении десантных и тайных операций.

Эксплуатация угроз: анализ взрывных устройств противника для улучшения стратегий противодействия.

Водолаз-разминатор Королевского флота осматривает плавучую мину во время обучение упражнение.

В докладе также освещаются DTXG обучение, специализированное оборудование и интеграция передовых технологий, таких как автономные подводные аппараты (AUV) и дистанционно управляемые аппараты (ROV). Анализ примеров недавних операций иллюстрирует эффективность эскадрильи в реальных сценариях, в то время как обсуждение возникающих угроз и будущих разработок дает представление об эволюционирующей природе подводного EOD.

Группа по исследованию подводных погружений и угроз и роль водолазов Королевского флота 5

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу. Список всех выступающих, включая время, можно найти здесь здесь.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование? Также доступны цены на групповые билеты для 10+ человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба. Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!