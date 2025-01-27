Древние чудеса Мальты и Гозо

Профессор Тимми Гамбин — доцент кафедры морской археологии на кафедре классики и археологии Мальтийского университета. На протяжении многих лет он возглавлял экспедиции к неоткрытым затонувшим кораблям и древним местам. Он проведет вас за кулисы некоторых из последних исследований на главной сцене GO Дайвинг Шоу в марте.

Профессор Гамбин окончил исторический факультет этого университета и продолжил обучение, чтобы получить степень магистра морской археологии и истории в Университете Бристоля, где он также получил докторскую степень по морской археологии. Он принимал участие в многочисленных совместных исследовательских проектах, а также был соруководителем многочисленных подводных исследований в различных частях Средиземноморья.

Виртуальный музей

Тимми — инициатор и директор Виртуального музея — Подводная Мальта. Подводные объекты культурного наследия находятся вне поля зрения и чаще всего забыты. Причина такой ситуации проста — физический барьер, созданный самим морем. На сегодняшний день только дайверы или люди на подводных лодках могут посещать эти исторические капсулы времени. Все еще существуют ограничения, вызванные глубиной, удаленностью и законодательством.

Фактически, один из центральных принципов Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия заключается в том, что «государства-участники должны содействовать повышению осведомленности общественности относительно ценности и важности подводного культурного наследия», принцип, который полностью поддерживается Виртуальным музеем – Подводная Мальта. Эта онлайн-платформа выносит подводное культурное наследие на поверхность и в дома широкой общественности.

Целью данного веб-сайта является предоставление доступа к уникальному подводному культурному наследию Мальты и ознакомление с ним всех членов общественности с помощью 3D, виртуальной реальности и других медиа.

Проект «Финикийское кораблекрушение»

В 2007 году во время дистанционного зондирования морского дна с целью картирования подводного культурного наследия Мальты в данных гидролокатора была отмечена небольшая аномалия.

С тех пор Мальтийский университет в сотрудничестве с рядом международных партнеров изучает то, что оказалось одним из самых интригующих недавних подводных археологических открытий.

Расположенный на глубине 110 м у залива Шленди на острове Гозо, финикийский корабль состоит из нетронутого и хорошо сохранившегося смешанного груза, датируемого 7 веком до н. э. Смешанное содержимое каменных и керамических предметов проливает свет на экономическую историю и торговые сети Центрального Средиземноморья в архаический период.

Помимо археологических преимуществ, включая изучение ранее неизвестных типологий керамики, а также широкий спектр научных тестов на этапах после раскопок, этот объект представляет и другие проблемы и возможности в плане методологии и доступа, а также коммуникации с таким объектом.

Более подробную информацию можно найти на сайте проекта «Финикийские кораблекрушения». здесь, и Виртуальный музей здесь.

Древние чудеса Мальты и Гозо 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

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Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

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