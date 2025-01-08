Эгейское море раскрывает свои тайны

Маринос Гиургас — действующий инструктор по техническому и ребризерному дайвингу PADI, TDI и IANTD, работающий на южном побережье Афин, Греция, а также представитель бренда Otter Drysuits. Он украсит Техническую сцену на GO Дайвинг Шоу в марте.

Маринос начал свою карьеру дайвера в начале 1990-х годов, и с тех пор его энтузиазм в отношении природы, страсть к приключениям и затонувшим кораблям времен Первой и Второй мировых войн позволили ему принять участие в нескольких экспедициях в греческих морях с целью обнаружения и исследования подводных реликвий прошлого.

Остров Мальта, где он получил техническое образование и работал техническим инструктором, стал его вторым домом. Он путешествовал по разным уголкам мира ради своей страсти к дайвингу (Индонезия, Гавайи, Микронезия, Таиланд, Египет, Кипр и т. д.) и работал в ряде дайвинг-центров в Греции, где он оценил красоту и историческую ценность затонувших кораблей, лежащих на дне Эгейского моря.

Он является основателем Aegeantec, команды увлеченных дайверов, предлагающей техническую, тримиксную и CCR-обучение дайверов с возможностью безопасного посещения глубоких затонувших объектов. Маринос управляет отделом технического дайвинга одного из крупнейших дайвинг-центров в этом районе, предоставляя обучение и проводя техников к нетронутым местам погружения, которые увидят лишь немногие, если вообще увидят. Его база находится в прибрежной зоне Афин и предоставляет высококачественное снаряжение для глубоководных погружений, станцию ​​смешивания газов, предлагающую заправку воздухом, нитроксом и тримиксом, а также находится недалеко от множества затонувших кораблей и впечатляющих рифов.

Неизвестный военный реликт в Эгейском море

Доклад Мариноса на технической сцене будет посвящен первому погружению к неизвестной и редкой реликвии Кригмарине, которая покоится глубоко в Эгейском море после печально известной битвы у Лероса в 1943 году. Презентация будет разделена на две части — рассказ о водолазах и их попытках точно идентифицировать судно, а также история его затопления.

Эгейское море раскрывает свои тайны 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

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