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Могут ли дайверы упустить что-то важное из-за наших слабых сигналов руками?

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Вы когда-нибудь задумывались, насколько более плавным могло бы быть наше общение во время погружения? (Рози Мур)
Вы когда-нибудь задумывались, насколько более плавным могло бы быть наше общение во время погружения? (Рози Мур)

«Над водой, как глухой человек, я всегда воспринимаюсь как человек, который «не может общаться» с другими», — говорит топ-модель, актер, а теперь и дайвер Найл ДиМарко. Однако под водой все наоборот — как он объясняет Стиву Вайнману, знание настоящего языка жестов может принести пользу всем дайверам

«Было немного странно пытаться забыть ASL [американский язык жестов], чтобы выучить жесты для подводного плавания», — говорит Найл диМарко. «Это почти ощущалось как ограничение — зная, что я все еще могу вести столько же полноценных разговоров под водой с помощью ASL. 

«Некоторые стандартные знаки для дайвинга, хотя и крайне необходимы, не совсем интуитивно понятны и могут быть неверно истолкованы как что-то другое. 

Дайвер Найл на лодке
Найл диМарко

«Однако самое интересное то, что Томас Кох, с которым я проходил курс, сейчас занимается разработкой целого подводного языка. Зачем полагаться на случайные жесты, когда у нас уже есть полноценный визуальный язык, который работает — язык жестов!

«Если мы стандартизируем сигналы, подаваемые руками при погружениях, используя язык жестов, дайверы не только смогут лучше общаться под водой, но и смогут общаться с глухими людьми на суше!»

Найл ДиМарко называет себя частью сообщества глухих с большой буквы «Д», отождествляя себя с культурой глухих, корни которой уходят в его родной язык — американский язык жестов.

36-летний актер, модель и активист привлек к себе внимание общественности в США еще в 2015 году, победив в реалити-шоу Следующая топ-модель Америки.

На тот момент он уже около года был моделью-фрилансером, но стал лишь вторым мужчиной и первым глухим победителем за 22 сезона шоу. Его победа привела к постоянному контракту с модельным агентством Нью-Йорка.

В следующем году он вместе с профессиональным партнером выиграл телевизионный конкурс. Танцы со звездами, что делает его всего лишь вторым глухим человеком, который выиграл долгосрочный аналог британской премии Танцы.

Содержание
Содержание

Моделирование, танцы, дайвинг…

Подводное плавание с аквалангом — это более позднее дополнение к списку достижений Найла. Его интерес возник благодаря долгому знакомству с директором курса PADI Томасом Кохом, который также является глухим. «Я знаю Томаса с детства», — говорит он. «В течение 15 лет я хотел пройти у него курсы, но так и не смог найти время». 

Найл тренируется в бассейне с Томасом Кохом (Рози Мур)
Найл тренируется в бассейне с Томасом Кохом (Рози Мур)

Глядя на его резюме, это не слишком удивительно, но когда Найл нашел время получить сертификат, он действительно пошел на это. Теперь он прошел четыре курса вокруг Исламорады во Флорида-Кис с Aqua Hands, дайвинг-центром PADI, принадлежащим Томасу и описанным как единственная в мире компания по дайвингу, принадлежащая глухим. 

За курсом Open Water Diver быстро последовали Advanced Open Water Diver, Enriched Air и курс AWARE Coral Reef Conservation. 

«Курсы PADI дали мне необходимые навыки и знания, чтобы уверенно ориентироваться в подводном мире, а ASL Томаса сделал этот опыт по-настоящему исключительным», — говорит Найл. Более того, его взгляд на процесс обучения подводному плаванию дает неожиданные идеи.

«Подводный мир — это действительно мир глухих», — говорит он. «Все переворачивается. Над водой, как глухой человек, я всегда воспринимаюсь как тот, кто «не может общаться» с другими. Но под водой? Все меняется. 

Найл со своим инструктором Томасом Кохом (Рози Мур)
Найл и Томас на лодке (Рози Мур)

«Во время обучения в море я заметил нечто забавное — инструкторы по слуху не могли научить других дайверов с хорошим слухом под водой. Они начинали погружение, пытались давать инструкции жестами или мимикой, но это редко срабатывало.

«Через несколько минут ученики начинали сбиваться с толку, и все выплывали на поверхность, чтобы инструктор мог поговорить. 

«Затем они снова ныряли — и все повторялось. Я наблюдал, как они снова поднимались и опускались, как лифт. Их обучение и практический опыт обрываются.

«Тем временем Томас, единственный в мире директор курса PADI Deaf, и я? Мы все время оставались под водой. Ни единого всплытия. Никаких помех. Он смог объяснить технику, исправить мою позу и провести меня через каждое упражнение, все на ASL, в реальном времени, на глубине многих футов. 

«Все было гладко, и, честно говоря, под водой чувствовалось, что мы на своей территории!» 

Ладно, мы все это знаем (Рози Мур)
Какой сигнал подает акула-нянька? (Рози Мур)

Планы ужина и обесцвечивание кораллов

И это не единственный разворот, с которым Найл столкнулся под водой. «Еще один забавный сценарий: я часто полагаюсь на ручку и бумагу, чтобы общаться со слышащими людьми. Но под водой, внезапно, слышащие люди медленно пишут в водонепроницаемых блокнотах, в то время как Томас и я просто расслабляемся на языке жестов. 

«Он без усилий показывал нам обитателей рифа, объяснял, что мы видим, и, да, мы даже планировали ужин под водой». 

Один момент действительно зацепил Найла, когда он и его инструктор исследовали коралловые рифы. «Томас указал на несколько участков обесцвеченных, костяно-белых кораллов, окруженных плодородными рифами. На языке жестов он тут же объяснил: «Этот коралл мертв, что является прямым результатом повышения температуры океана. Глобальное потепление реально, и оно заметно даже под водой». 

«Тогда я смог задать ему еще несколько вопросов об этом, под водой. И я не мог перестать думать о других дайверах с ушным инструктором. Этот разговор не состоялся бы. 

«Слышащим дайверам пришлось бы ждать, пока они всплывут, может быть, 15, 30 минут спустя, чтобы спросить: «Эй, что это за белое вещество мы видели?». Предполагая, что они вообще помнили. Но поскольку Томас и я могли общаться под водой, я учился в тот момент. И это запечатлелось в моей памяти». 

Глухая Утопия

Найл диМарко родился в Квинсе, Нью-Йорк, в семье, в которой не только он, но и его родители, и его два брата были глухими от рождения. Когда его родители развелись, его мать Донна переехала с детьми в Мэриленд.

Там Найл посещал Мэрилендскую школу для глухих, а затем получил степень по математике в специализированном университете Галлодет в Вашингтоне. 

В 2013 году, в год окончания университета, он снялся в фильме на американском языке жестов под названием в банке, и в течение следующих нескольких лет ворвался на телевидение, сыграв главную роль в сериале Переключился при рождении и появление в комедийном сериале, Трудные люди.

Образцовый студент
Образцовый студент

Он всегда ясно давал понять, что не считает себя инвалидом из-за глухоты, а наоборот, считает преимуществом возможность общаться без слов, например, занимаясь моделированием. 

Стремясь расширить осведомленность о культуре глухих, в 2016 году он основал Фонд Найла ДиМарко — благотворительную организацию, предоставляющую доступ к ресурсам для глухих детей и их семей.

Четыре года спустя он основал собственную продюсерскую компанию Clerc Studio, которая дала начало Глухой U, реалити-шоу Netflix, действие которого происходит в Галлодете; номинированный на премию «Оскар» документальный короткометражный фильм под названием Звуковой и в этом году, Глухой президент сейчас!, документальный фильм, в котором он был сорежиссером и продюсером, о студенческом протесте, вспыхнувшем в Галлодете в 1988 году, когда слышащий кандидат был избран вместо глухих соперников. Он также поделился своей историей в автобиографии, Глухая утопия.

Галапагосы в поле его зрения

Возможность легко общаться со своим инструктором по подводному плаванию даже под водой помогла Найлу легко пройти начальные курсы подводного плавания, но теперь ему нужно получить солидный опыт подводного плавания, чтобы максимально использовать это начало своей мечты. 

«Осталось сделать 50 погружений, чтобы понырять на Галапагосах», — говорит он, называя это место первым в списке своих желаний, за которым следуют Лофотенские острова в Норвегии — встречи с крупными животными явно в его планах. «Я много путешествую по всему миру, так что думаю, что смогу улизнуть и нырнуть разок-другой!» 

Единственный недостаток, который он видит как дайвер, заключается в том, что очень немногие сейчас знают язык жестов: «Они решили знать только ограниченное количество неамериканских жестовых сигналов для подводного плавания! Я не могу общаться с ними внизу.

«Именно это и пытается сделать Томас: преодолеть разрыв между двумя мирами. Океан по-прежнему остается одним из наименее изученных мест на Земле, и, честно говоря, потенциал сигналов руками тоже».

Убедить глухих заняться дайвингом не должно быть проблемой; Найл считает, что задача «скорее в том, чтобы побудить слышащих дайверов не только заняться подводным плаванием, но и пройти курсы под руководством глухого инструктора. Никто не знает лучше, как грамотно использовать жесты под водой. 

Легкий обмен мнениями на остановке

«Я наблюдал, как Томас Кох без труда общался со слышащими дайверами под водой, используя понятные и интуитивные жесты, которые мгновенно становились понятными. Я думаю, что слышащим ученикам было бы лучше с глухими!» 

И последний момент: я спросил Найла, удивило ли его то, что дайверы часто называют подводный мир шумным местом. «Для меня это новость сейчас – Я понятия не имел! – отвечает он. – Теперь мне нужно спуститься в эту кроличью нору…” 

Томас Кох

Аква Руки был основан в 2010 году Томасом Кохом, который с тех пор стал PADI Ambassadiver. Дайвинг-центр PADI в Клируотере, Флорида, обслуживает глухих и слабослышащих людей и заявляет, что проводит все свои занятия по подводному плаванию и поездки с использованием ASL, чтобы обеспечить доступность как для слышащих, так и для глухих людей.

Также в Дивернете: БУДЕТ ЛИ У НАС КОГДА-НИБУДЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЖЕСТОВ?, СИГНАЛЫ РУКАМИ В ДАЙВИНГЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЕЛА В ОБЩЕНИИ ПОД ВОДОЙ

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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