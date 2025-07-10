Затонувшие корабли в Сиднее в центре внимания

Технический дайвер Самир Альхафит — основатель и руководитель команды Сиднейский проект, ассоциация технических дайверов, занимающихся исследованием и обнаружением важных исторических затонувших кораблей в более глубоких и сложных местах, и он будет обсуждать некоторые затонувшие корабли в Сиднее, когда он отправится на Техническую сцену в GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре.

Проект Сиднея Текущая миссия заключается в обнаружении и документировании исторически значимых затонувших кораблей, находящихся в водах Австралии и за рубежом.

В последнее время команда работала на более глубоких участках в местных водах с целью создания трехмерной карты существующих и новых затонувших объектов, а также сохранения этих исторических мест для будущих дайверов.

Затонувшие корабли в Сиднее в центре внимания 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.