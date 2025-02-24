Стив Бэкшолл — главный на главной сцене

Телеведущий, удостоенный множества наград, Стив Бэкшолл – главный спикер на GO Дайвинг Шоу в марте – обратит свое внимание на двух любимцев дайверов: китов и акул.

Герой боевиков, Стив исследовал самые отдаленные места на планете. Это, в сочетании с его беспрецедентными знаниями о дикой природе и мире природы, делает его увлекательным приглашенным докладчиком.

Как один из самых загруженных ведущих на телевидении, возможно, наиболее известный своими феноменально успешными Смертоносный В рамках этого сериала Стив появится на главной сцене в Сиднее вместе с такими звездами дайвинга, как Дон Кернагис, Монти Холлс, Энди Торбет, Раннва Йормундссон и Мария Боллеруп.

Стив недавно путешествовал по Атлантическому, Тихому и Индийскому океанам, снимая фильм. Кит для Sky TV, новаторской программы, отслеживающей наши самые знаковые, но находящиеся под угрозой исчезновения виды. Он также снял Экспедиция и акула для Sky TV и появился в Наша изменяющаяся планета для британской BBC One – амбициозный семилетний сериал, документирующий шесть планеты наиболее угрожаемые экосистемы.

До этого для Затерянная земля Ягуар, он совершил первовосхождение на гору Упуигма в Венесуэле, ночевал на отвесной скале и нашел на вершине неизвестные виды животных. Он также спустился на дно водопада Кайтер в Гайане и оказался в замоченной стране чудес внизу.

In Затерянная земля вулканаСтив был первым аутсайдером, вошедшим в вулкан Босави, где команда обнаружила целых 40 новых видов, включая самую большую крысу в мире! Стив также принял участие в жестокой спелеологической экспедиции, открывшей новый проход в пещере Магени в Новой Британии.

Другие серии включают Экспедиция Увыка, где его чуть не проглотили горбатые киты и унесло в недра ледника, а Охотник на ядов, где он перенес укусы сотен муравьев-пулей (самых болезненных жалящих беспозвоночных в мире) во время церемонии инициации.

Другие фильмы, которые он снял, включают Уайлдернесс Сент-Килда, Экстремальная Британия – Пещеры, Трекеры Весеннего Дозора, Аляска вживую, Голубая планета вживую и неизведанные миры со Стивом Бэкшоллом.

Плодовитый писатель, последняя книга Стива. Deep Blue, представляет собой смесь мемуаров, путешествовать, а также морская и экологическая наука, которая приглашает нас на экскурсию по многочисленным мирам водной жизни: от подводных пустынь и тропических лесов до эволюции героев океана, таких как морская черепаха и большая белая акула, до стремительно ухудшающегося состояния белых полярных морей и коралловых рифов. Стив будет подписывать копии Deep Blue сразу после своих выступлений в течение обоих дней.

Как будто этого было недостаточно, в 2023 году Стив продемонстрировал огромную стойкость, решимость, целеустремленность и амбиции, чтобы побить новый мировой рекорд – на самое быстрое время, проплывшее на веслах длину реки Темзы в Великобритании.

Темы выступлений Стива на главной сцене:

Учимся говорить по-китски

Мы вступаем в золотую эру понимания мира китов и в недалекое будущее, когда мы сможем не только понимать китов, но даже разговаривать с ними...

Акулы – старше деревьев

Встречи нос к носу со всеми видами животных: от крошечных кистевых воббегонгов до больших белых акул, тигров, быков и гигантских акул-молотов.

Стив Бэкшолл возглавит Main Stage 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу. Список всех выступающих, включая время, можно найти здесь здесь.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Марса Шагра, предоставленную Oonasdivers.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование?

В кассе в выходные дни, когда будет проходить шоу, билет на день будет стоить 25 фунтов стерлингов, поэтому бронируйте билеты заранее и сэкономьте деньги!!

Также доступны цены на групповые билеты для групп от 10 человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба.

Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!