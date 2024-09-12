Стив Бэкшолл фокусируется на акулах и китах

Телеведущий, удостоенный множества наград, Стив Бэкшолл – главный докладчик на инаугурационном мероприятии GO Дайвинг Шоу ANZ мероприятие 28-29 сентября – обратит свое внимание на двух любимцев дайверов: китов и акул.

Герой боевиков, Стив исследовал самые отдаленные места на планете. Это, в сочетании с его беспрецедентными знаниями о дикой природе и мире природы, делает его увлекательным приглашенным докладчиком.

Как один из самых загруженных ведущих на телевидении, возможно, наиболее известный своими феноменально успешными Смертоносный В сериале Стив появится на главной сцене Сиднея вместе с такими знаменитостями дайвинга Джилл Хайнерт, Ричардом Харрисом, Лиз Паркинсон и Питом Месли.

Стив недавно путешествовал по Атлантическому, Тихому и Индийскому океанам, снимая фильм. Кит для Sky TV, новаторской программы, отслеживающей наши самые знаковые, но находящиеся под угрозой исчезновения виды. Он также снял Экспедиция и акула для Sky TV и появился в Наша изменяющаяся планета для британской BBC One – амбициозный семилетний сериал, документирующий шесть планеты наиболее угрожаемые экосистемы.

Shark со Стивом Бэкшеллом — это разоблачительный сериал, который прославляет чудо акул и развеивает миф об акулах как о хладнокровных убийцах. Фото: Sky UK Limited_True to Nature

До этого для Затерянная земля Ягуар, он совершил первовосхождение на гору Упуигма в Венесуэле, ночевал на отвесной скале и нашел на вершине неизвестные виды животных. Он также спустился на дно водопада Кайтер в Гайане и оказался в замоченной стране чудес внизу.

In Затерянная земля вулканаСтив был первым аутсайдером, вошедшим в вулкан Босави, где команда обнаружила целых 40 новых видов, включая самую большую крысу в мире! Стив также принял участие в жестокой спелеологической экспедиции, открывшей новый проход в пещере Магени в Новой Британии.

Другие серии включают Экспедиция Увыка, где его чуть не проглотили горбатые киты и унесло в недра ледника, а Охотник на ядов, где он перенес укусы сотен муравьев-пулей (самых болезненных жалящих беспозвоночных в мире) во время церемонии инициации.

Другие фильмы, которые он снял, включают Уайлдернесс Сент-Килда, Экстремальная Британия – Пещеры, Трекеры Весеннего Дозора, Аляска вживую, Голубая планета вживую и неизведанные миры со Стивом Бэкшоллом.

Плодовитый писатель, последняя книга Стива. Deep Blue, представляет собой смесь мемуаров, путешествий, морской науки и науки об окружающей среде, которая отправляет нас в путешествие по многочисленным мирам водной жизни: от подводных пустынь и тропических лесов до эволюции героев океана, таких как морская черепаха и большая белая акула, до быстро ухудшающееся состояние белых полярных морей и коралловых рифов.

Как будто этого было недостаточно, в 2023 году Стив продемонстрировал огромную стойкость, решимость, целеустремленность и амбиции, чтобы побить новый мировой рекорд – на самое быстрое время, проплывшее на веслах длину реки Темзы в Великобритании.

Темы выступлений Стива на главной сцене:

Учимся говорить по-китски

Мы вступаем в золотую эру понимания мира китов и в недалекое будущее, когда мы сможем не только понимать китов, но даже разговаривать с ними...

Акулы – старше деревьев

Встречи нос к носу со всеми видами животных: от крошечных кистевых воббегонгов до больших белых акул, тигров, быков и гигантских акул-молотов.

Стив Бэкшолл фокусируется на акулах и китах 3

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн, русалки и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.