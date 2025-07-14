старейшее известное кораблекрушение в Южной Австралии

Джеймс Хантер — исполняющий обязанности руководителя отдела морской археологии в Австралийском национальном морском музее (ANMM). Он будет выступать на сцене ANZ/Inspiration Stage в GO Дайвинг Шоу в Сиднее в сентябре, где он расскажет об открытии, документировании и интерпретации старейшего из известных кораблекрушений в Южной Австралии.

Джеймс получил докторскую степень по морской археологии в Университете Флиндерса и степень магистра по истории и исторической археологии в Университете Западной Флориды. Он занимается исторической и морской археологией уже три десятилетия и участвовал в исследовании нескольких мест кораблекрушений международного значения в США, включая подводную лодку времён Гражданской войны. HL Hunley и кораблекрушение «Эмануэль Пойнт», испанский галеон, затонувший в заливе Пенсакола, Флорида, в 1559 году.

Он начал работать в ANMM в 2015 году и принял участие в нескольких проектах по морской археологии, включая исследования затонувшего корабля первой австралийской подводной лодки. AE1 в Папуа-Новой Гвинее лёгкий крейсер времен Второй мировой войны HMAS Перт (I) в Индонезии, а также поиск и идентификация места крушения ИСБ Джеймса Кука. Endeavour в Соединенных Штатах.

Недавно он курировал выставку о месте кораблекрушения английского иммигрантского судна начала XIX века. Южно-австралиец и возглавил команду, которая обнаружила место крушения голландского торгового судна середины XIX века Король Виллем де Твиде.

Старейшее известное кораблекрушение в Южной Австралии 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.