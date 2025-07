Шери Маррис выводит осьминога на главную сцену

Морской биолог, отмеченный наградами автор и режиссер документальных фильмов Шери Маррис выступит на главной сцене в сентябре GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее, и она будет рассказывать о странных, возмутительных и не от мира сего жизнях осьминог.

Если бы Шери добилась своего, она бы сменила легкие на жабры и обменяла ноги на блестящий хвост русалки, но поскольку у эволюции другие планы, она проводит свои дни, надувая пузыри и создавая волну в деле сохранения морской среды. Она известна тем, что создает смелые, инновационные проекты, которые сокращают разрыв между наукой и обществом — вспомните международные выставки, фильмы IMAX и броские кампании.

Среди ее публикаций — KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, дерзкое погружение в подводный мир размножения, и ее последняя книга Octopuses: Underwater Wonders. Обладая талантом превращать сложную науку в захватывающие истории, Шери также является постоянным комментатором СМИ, адъюнктом в Университете Джеймса Кука и была отмечена многочисленными наградами Young Australian of the Year, медалью Centenary Medal и премией Committee for Melbourne Achiever Award. Ожидайте страсти, целеустремленности и всплеска дерзости.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

