Сохранение акул с Тейлор Лэдд-Хадсон

Защитник акул и эколог Тейлор Лэдд-Хадсон выступит на главной сцене Сиднейского фестиваля GO Дайвинг Шоу ANZ в сентябре обсуждали значение акул, их угрозы и то, как сосуществовать рядом с ними.

Тейлор, 16-летняя девушка из Саншайн-Коста, занимается фридайвингом, сноркелингом, дайвингом, участвует в спасательном патруле клуба Noosa Surf Life-saving Club и увлекается местным сёрфингом. Она проводит почти всё свободное время в океане и сотрудничает с такими организациями, как Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, различными местными группами по спасению диких животных, а также вместе с австралийской знаменитостью Валери Тейлор работает над созданием морских охраняемых зон вдоль Восточного побережья.

Узнав об угрозах, с которыми сталкиваются акулы, она с энтузиазмом занялась их защитой и продвижением идеи сосуществования людей и морских обитателей. Она регулярно выступает в школах и консультируется с местными советами и министрами штатов, предлагая альтернативы программам контроля за акулами в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе.

Только в 2024 году Тейлор пообщался с более чем 3,000 учащихся из более чем 50 школ, помогая молодым людям понять важную роль акул в поддержании здоровья океанических экосистем.

Через свою платформу социальных сетей @taylor_x_ocean она охватила более 35 миллионов человек, обучая и вдохновляя новое поколение уважать, защищать и сосуществовать с акулами.

Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.