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Scuba Show успешно возвращается в Лонг-Бич

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Подводное шоу

Так, th Выставка Scuba Show прошла в Лонг-Бич, Калифорния, в выходные с 31 мая по 1 июня и, как и подобает крупнейшему потребительскому мероприятию в сфере дайвинга в США, она предложила дайверам всех уровней подготовки широкий выбор экспонентов, семинаров и интерактивных элементов.

Тысячи любителей дайвинга собрались в конференц-центре Лонг-Бич на ежегодном мероприятии Подводное шоу – вернувшись в свою духовную обитель после прошлогоднего кратковременного переезда в Лос-Анджелес – и здесь было достаточно развлечений, чтобы занять всех, от новичков до опытных ветеранов, на протяжении всех выходных.

С сотнями экспонентов, от учебных агентств, специалистов по путешествиям, туристических советов и производителей ювелирных изделий до производителей оборудования, дайвинг-ботов, чартерных лодок, дайвинг-центров, розничных продавцов и курортов — и многого, многого другого — посетители были избалованы выбором, с кем им поговорить. Scuba Show было идеальным местом, чтобы проверить новое снаряжение, выстроить свой следующий сертификат дайвера, спланировать предстоящее дайвинг-приключение или принять участие в шопинг-терапии, все в компании единомышленников-энтузиастов. В течение двух дней царил ощутимый ажиотаж, с того момента, как двери открылись в субботу утром, и эта дружелюбная, гостеприимная атмосфера сохранялась до закрытия выставки в воскресенье днем.

Подводное шоу
Выставка новых продуктов пользовалась популярностью у любителей снаряжения

Мероприятие славится множеством призов, которые можно получить в течение выходных, и был длинный список призов, начиная от проживания на курорте и оборудования для дайвинга до поездок на дайвинг-сафари и многого другого. Первые 25 человек, которые в субботу вошли в дверь и позвонили в киоск California Diving News с сертификатом с утреннего приветственного шоу, которое, как всегда, каждое утро проводил Грег Холт из Scuba Radio, чтобы развлечь публику перед открытием дверей шоу, смогли получить светодиодный фонарик TEKNA Splash-Lite.

В субботу вечером на вечеринке по случаю шоу состоялась благотворительная лотерея, все вырученные средства которой пошли на достойную стипендию имени Зейла Перри. Эду Стетсону была вручена премия за службу в области подводного плавания 2025 года в честь его заслуг перед сообществом дайверов. Стетсон более 45 лет занимается подготовкой любителей, исследователей и коммерческих дайверов и хорошо известен как добровольный организатор нескольких крупнейших некоммерческих мероприятий в пользу дайверов и индустрии дайвинга, включая фестиваль подводного кино Ганса и Лотте Хасс в Санта-Барбаре и фестиваль подводного кино Эрни Брукса в Санта-Барбаре.

Подводное шоу
Эд Стетсон получает награду от Лесли Лини
Содержание
Содержание

Множество семинаров на выбор

Многие посетители воспользовались возможностью приобрести пропуск на всеобщий доступ, что дало им шанс присутствовать на некоторых из множества семинаров, которые проходили в комнатах, расположенных прямо под главным выставочным залом. В общей сложности в шести комнатах для семинаров состоялось более 60 выступлений, презентаций и демонстраций.

Они варьировались от обсуждений мест для дайвинга в Калифорнии и других тем, представляющих местный интерес, до глобальных направлений, Фото советы и рекомендации, безопасность погружений, расширение ваших навыков и многое другое.

Подводное шоу
Дейл Шеклер представляет дайвинг в Калифорнии

Среди спикеров 2025 года были такие, как Дэн Орр, Дейл Шеклер, Марти Снайдерман, Марк Стрикленд, Брюс Садвикс, Энди Салмон и Элисон Витски Салмон, Карл Хаггинс, Бретт Элдридж, Гретхен М. Эштон, Джеффри Бозанич и Шарлотта Сейд.

Интерактивность

В то время как Scuba Show вращается вокруг стендов экспонентов, по всему залу также разбросано множество интерактивных элементов, которыми могут насладиться посетители. Они варьировались от бассейна для пробного погружения, который был открыт для всех желающих от 10 лет и старше, чтобы испытать подводное плавание, до впечатляющей 40-футовой «Стены водорослей» (сколько морских видов вы заметили?), витрины новых продуктов с последними релизами на рынке для всех «охотников за снаряжением», иммерсивного театра Deco Dome, который отправляет людей на экскурсию по восьми популярным местам для дайвинга, дайв-грузовика и гидроциклов от Департамента шерифа округа Лос-Анджелес и Арт-зоны, где взрослые и дети могли прикоснуться к своему творчеству с арт-директором California Diving News Дорин Ханн. Временные татуировки и огромное совместное произведение искусства были в порядке вещей.

Подводное шоу
Внутри захватывающего Deco Dome

Были также Фото Станции со всевозможным реквизитом для фотографий, подходящих для Instagram, а также популярная клетка с акулами и бар Pirate Dive Bar в зоне Deco стали местом, где можно было встретиться с друзьями, выпить освежающий напиток и дать отдохнуть ногам перед тем, как «нырнуть» обратно в выставочный зал.

Подводное шоу
Команда Фото Станция, укомплектованная реквизитом, была заполнена людьми все выходные.

Передача эстафеты

Scuba Show было основано в далеком 1987 году Ким и Дейлом Шеклер, и они успешно проводили мероприятие до 2011 года, пока не продали шоу — и California Diving News (которые они запустили в 1984 году) — Марку и Джинни Янг, которые вырастили шоу до того, чем оно является сегодня. Ким и Дейл, а также многие из их друзей и родственников до сих пор работают волонтерами на шоу вместе с друзьями и семьей Марка и Джинни. Именно эта теплая, инклюзивная природа глубоко проникает в Scuba Show на всех уровнях и является частью того, что заставляет людей возвращаться в качестве посетителей из года в год.

В следующем году Rork Media Limited, динамичная команда, стоящая за мировыми журналами Scuba Diver (Великобритания, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, а также Германия) и хвалеными GO Diving Shows в Великобритании и Австралии, возьмет на себя бразды правления Scuba Show и California Diving News. Rork Media, семейное предприятие с небольшой, но страстной командой преданных своему делу дайверов, с нетерпением ждет возможности вывести мероприятие на еще большую высоту, добавив интерактивности и многого другого. Увидимся в Лонг-Бич в 2026 году!

Фотографии Лиз Маркиондо Imaging

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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