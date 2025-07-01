Scuba Show открывает мероприятие на восточном побережье США

Rork Media Limited недавно приобрела давно известную Подводное шоу, который проводится в Лонг-Бич, штат Калифорния, и теперь — после беспрецедентного спроса — объявила о запуске выставки подводного плавания на восточном побережье.

Получив множество запросов от множества крупных заинтересованных сторон отрасли на проведение выставки подводного плавания на восточном побережье, команда Rork Media провела предварительный обзор лучших потенциальных мест для проведения такого мероприятия.

Вашингтон (округ Колумбия) был исключен из-за ограниченной парковки на территории, а Филадельфия представляла логистические проблемы, которые значительно увеличили бы расходы экспонентов, поэтому после тщательной оценки было подтверждено, что местом проведения нового шоу на восточном побережье станет Атлантик-Сити.

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Почему Атлантик-Сити?

Атлантик-Сити предлагает идеальное сочетание удобства, семейного отдыха и веселья. Это безопасное, семейное место с пляжами, аттракционами Steel Pier, живыми выступлениями, барами и ресторанами — и да, даже казино для взрослых посетителей.

До места проведения мероприятия легко добраться: на территории есть железнодорожная станция, обеспечивающая прямое сообщение с крупными транспортными узлами, поблизости находится международный аэропорт Филадельфии (всего час езды на машине или поезде), местный аэропорт для регионального сообщения и прямое сообщение через основные дорожные сети, благодаря чему до Нью-Йорка, Балтимора и Вашингтона (округ Колумбия) можно добраться всего за несколько часов.

Росс Арнольд, директор по издательству Rork Media Limited, пояснил: «На наших шоу в Великобритании и Австралии — оба проходят в более отдаленных местах — мы видели, как посетители с удовольствием добирались на машине четыре часа и больше. Это делает Атлантик-Сити доступным для более чем трети населения США».

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Планирование «спина к спине»

Rork Media стратегически совместили новое шоу с мероприятием в Лонг-Бич для максимального удобства экспонентов, особенно тех, кто прилетает из-за рубежа. Вот как это выглядит:

Длинный пляж: 30-31 Май 2026

30-31 Май 2026 Атлантик-Сити: 6-7 июня 2026

Такой график позволяет международным экспонентам прилететь в США, посетить Лонг-Бич, осмотреть магазины в этом районе, отправиться на восток в Атлантик-Сити и повторить процесс, прежде чем отправиться домой.

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