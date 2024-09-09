Подводное плавание: самый заманчивый, но и самый страшный экстремальный вид спорта?

Из списка 20 «экстремальных видов спорта» подводное плавание — это тот вид спорта, который люди хотели бы попробовать больше всего, но не делают этого, поскольку беспокоятся не только о рисках, но и о том, чтобы не выдать себя.

К такому выводу пришли 2,000 взрослых жителей Великобритании, которых провела компания Endura, производящая спортивную одежду для велоспорта и являющаяся частью Pentland Brands. Ближайшие конкуренты Scuba в списке видов спорта, которые люди хотят попробовать, но стесняются пробовать, — это прыжки с парашютом, серфинг, парапланеризм и верховая езда. Собственное основное увлечение Endura — горный велосипед — находится ниже в списке.

В ходе опроса, который может быть полезен для учебных агентств, 52% респондентов признались, что им не удается выходить из зоны комфорта.

Каждый третий заявил, что боится начинать заниматься новым видом спорта, потому что не хочет опозориться, а четыре из десяти считают, что они «слишком стары» для новичков.

Более трети (35%) заявили, что опасения навредить себе мешали пробовать что-то новое и захватывающее. Это привело к тому, что четыре из десяти пожалели, что не сохранили отношение «без страха», присущее им в молодости, но они чувствовали, что их социальная тревожность по поводу попыток нового усилилась по мере того, как они стали старше.

Около 31% считают, что проще всего попробовать новый вид спорта лицам младше 18 лет, а 34% родителей утверждают, что их дети более склонны рисковать, чем они сами.

Социальные тревоги

Другие виды спорта были перечислены в порядке убывания: скалолазание, сноуборд, дельтапланеризм, парусный спорт, виндсерфинг, рафтинг, горный велосипед, боевые искусства, мотокросс, беговые лыжи, скейтбординг, ледовый серфинг, ледолазание, боулдеринг и бейсджампинг.

Незнание того, что в этом участвует, может объяснить размещение некоторых из более низких записей – и то, почему такое времяпрепровождение, как фридайвинг, не представлено. И влияние относительных затрат на спорт не отражено в результатах.

«Причина, по которой попытка чего-то нового может быть настолько пугающей, часто кроется в социальных тревогах — переживаниях о том, что вы не впишетесь, у вас не будет подходящего снаряжения или вы почувствуете себя слишком старым или неопытным», — прокомментировал старший психолог Национальной службы здравоохранения доктор Абди Мохамед.

«Эти тревоги могут создавать серьезные препятствия, затрудняя людям сделать первый шаг к новому опыту. Приняв позитивный настрой, можно значительно уменьшить чувство неполноценности и неуверенности в себе.

«Преодоление страха перед неизвестным — важнейший шаг в построении уверенности в себе, позволяющий людям принимать новые вызовы с чувством принадлежности. Это путешествие не только способствует личностному росту, но и открывает двери к более полноценному и активному образу жизни».

Исследование проводилось независимо для Endura по OnePoll.com

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