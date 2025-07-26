Дайвинг: индустрия стоимостью 20 миллиардов долларов

Масштаб доходов, получаемых от любительского подводного плавания, был впервые количественно оценен в ходе международного исследования, и, по словам авторов, максимальная цифра в более чем 20 миллиардов долларов США (около 15 миллиардов фунтов стерлингов) является весомым экономическим стимулом для сохранения морской среды.

Исследование также показало, какая часть подводного плавания сейчас осуществляется на охраняемых морских территориях (ООПТ) и сколько профессиональных дайверов являются уроженцами стран, в которых они работают.

По словам морского биолога Октавио Абурто-Оропезы из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, соавтора исследования, подводное плавание с аквалангом ежегодно приносит в мировую экономику от 8.5 до 20.4 млрд долларов. По оценкам, этот вид спорта создаёт до 124,000 170 рабочих мест в XNUMX странах.

Новое исследование, которое, как утверждается, представляет собой первую комплексную оценку влияния индустрии дайвинга на мировую экономику, является частью Атлас Водный, чтобы Десятилетие океана ООН Проект возглавляет Абурто-Оропеза. Он надеется, что результаты помогут организовать сектор и дать ему более весомый политический голос в поддержку охраны природы.

Хотя океанический туризм уже признан экономическим фактором, особый вклад подводного плавания с аквалангом ранее не изучался в глобальном масштабе, отмечают авторы. Это упущение затрудняло для сторонников сохранения океана аргументацию в пользу экономической выгоды от подводного плавания.

«Можно плавать под парусом или заниматься сёрфингом над мёртвым океаном, но аквалангисты замечают отсутствие рыбы — это занятие действительно зависит от состояния системы», — отмечает соавтор исследования Фабио Фаворетто, координатор проекта Atlas Aquatica и научный сотрудник Института Скриппса, получивший докторскую степень. «Это положительно сказывается на охране природы, поскольку дайверы становятся нашими союзниками».

Дайвинг в морских охраняемых зонах

Как показали предыдущие исследования, более активная охрана океана может увеличить доходы от дайвинга, привлекая больше дайверов, готовых платить более высокую цену за знакомство с более разнообразной и многочисленной морской жизнью, которую обеспечивают меры по охране природы. Предпочтение дайверов к морским охраняемым территориям также подтверждается данными, показывающими, что около 70% всех погружений в море совершается именно в этих районах.

В 2021 году Абурто-Оропеза и его коллеги опубликовали исследование, в котором установлено, что дайвинг-туризм в Мексике приносил 725 миллионов долларов в год — почти столько же, сколько вся рыболовная отрасль страны.

Расширяя идею изучения доходов на глобальном уровне, для нового исследования исследователи составили список из более чем 11,500 170 дайв-операторов из XNUMX стран, используя данные Google Maps и агентства PADI, обучающего дайверов, и сверив базу данных с местными экспертами. онлайн Затем в ходе опроса были собраны ответы 425 предприятий из 81 страны.

Андрес Сиснерос-Монтемайор из Университета Саймона Фрейзера в Канаде провел экономический анализ, используя полученные ответы для расчета денежных средств, потраченных непосредственно на дайвинг, а также косвенных расходов, таких как расходы на гостиницы, питание и транспорт, которые ежегодно тратят 9–14 миллионов дайверов-любителей по всему миру.

Для экстраполяции глобального экономического воздействия было использовано статистическое моделирование. Результаты показали, что прямые расходы на дайвинг составляют от 900 млн до 3.2 млрд долларов США в год, причём эта цифра составляет 20.4 млрд долларов США, включая косвенные расходы.

Исследование также показало, что 80% работников дайвинг-индустрии являются местными или местными жителями, и что дайв-операторы глубоко обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды. Большинство из них сообщили о негативных изменениях в местах погружений, которые они посетили за последнее десятилетие.

Естественные союзники

«В отличие от массовых туристических операций, которые могут нанести вред местным сообществам и морской среде, дайвинг-туризм при правильном управлении может быть экономически жизнеспособным, социально справедливым и экологически устойчивым», — говорит Анна Шубауэр, ведущий автор исследования и ученый по рыболовству в Университете Британской Колумбии.

«Будучи заинтересованными в сохранении здоровых экосистем и обилии морской жизни, дайв-операторы являются естественными союзниками в усилиях по охране природы».

Теперь исследователи рекомендуют стандартизировать системы мониторинга в отрасли, официально включить дайвинг-операторов в процесс принятия решений по управлению морской средой и признать экотуризм центральным компонентом устойчивой океанической или «голубой» экономики.

Они также поддерживают усилия дайв-операторов по организации кооперативов с единым политическим голосом в рамках инициативы Atlas Aquatica, которая уже поддерживает пилотные программы в Мексике и Италии.

В исследовании также приняли участие исследователи из Университета Джеймса Кука (Австралия), Марисоль Пласенсия де ла Крус из Сентро (Мексика), Национального географического общества, Северо-Западного университета (Южная Африка), Эрстеда (Дания), Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета Претории (Южная Африка) и Вашингтонского университета. проведенное исследование, который только что был опубликован в журнале Отчеты Cell Reports об устойчивом развитии.

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