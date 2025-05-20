Scuba Diver North America, выпуск 26, уже вышел!

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Обзор новостей

Rork Media Limited приобретает Scuba Show и Калифорния Новости дайвинга, Энн Хассон уходит из Aggressor Adventures, Emperor запускает бизнес Adventure, в Таиланде загораются два судна для дайвинга, а HEAD начинает переговоры о покупке Aqualung Group.

Мальдивы, часть вторая

Стюарт Филпотт продолжает свои путешествия по островам Мальдив, на этот раз остановившись на «острове дайверов» Виламенду.

Вопрос-ответ с Брэнди Мюллер, часть первая

Мы беседуем с известным подводным фотографом, капитаном судна для дайвинг-сафари и поклонницей затонувших кораблей Второй мировой войны Брэнди Мюллер о ее любви к путешествиям, притягательности затонувших кораблей и о том, каково это — проводить шесть месяцев в году в лагуне Трук.

Roatan

Мы все знаем, что дайвинг обладает свойством дзен-буддизма, вызывающим чувство спокойствия и расслабления, но почему бы не вывести это на новый уровень, организовав захватывающий отдых, сочетающий подводное плавание с аквалангом и подводное плавание с маской и трубкой с практикой йоги?

Подводная фотография

В своей последней колонке «Искусство захватывающих макропортретов» Уолт Стернс коснулся некоторых своих приемов, позволяющих снимать макрообъекты более комплементарным образом. На этот раз он погружается (без каламбура) в особый стиль съемки, известный как «Близкий фокус, широкий угол». фотография – обычно именуемый CFWA.

Подводное шоу Калифорния

Выставка Scuba Show, которая проводится уже 38-й год, вернется в Лонг-Бич в 2025 году и обещает множество интересных спикеров, массу увлекательных мероприятий и аттракционов, а также широкий спектр экспонентов, которые вдохновят и просветят посетителей.

Таиланд

Ричард Аспиналл исследует Симиланские и Суринские острова в северной части Андаманского моря на борту судна Thailand Aggressor и находит изобилие морской жизни — от косяков рыб до макросуществ.

ТЕХ: Атолл Бикини, часть третья

Дон Силкок завершает свою одиссею, исследуя мировую Мекку любителей дайвинга к затонувшим кораблям.

Что нового

Новые продукты на рынке, включая Santi Diving Edge сухой гидрокостюм, Дорожная сумка Fourth Element серого цвета, новые цвета маски XDEEP Radical, планшет Seac подводный компьютер, куртка Santi Diving softshell и серия Dynaskin от DynamicNord.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор удобного для кошелька Seac Screen подводный компьютер.

Сеть оповещений о дайверах

Учитывая текущую волну случаев затопления и пожаров на борту дайвинг-ботов и судов для дайвинга, это своевременное напоминание о том, на что следует обращать внимание, прежде чем бронировать свое следующее приключение.

AskMark

Марк Ньюман отвечает на вопросы о том, следует ли оставлять аварийные баллоны открытыми или закрытыми, а также о хранении баллонов в транспортных средствах в теплую погоду.