Scuba Diver North America выпуск 24 уже вышел

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Обзор новостей

Уникальное исследовательское судно FLIP спасено со свалки, Sea Bees запускает дайвинг-центр Hop-on-hop-off, Scuba Show сотрудничает с GO Diving Show, а дайвер-спелеолог Билл Гэвин погиб.

Индонезия

Остров Комодо известен как место обитания крупнейшей в мире ящерицы — дракона Комодо. Встреча лицом к лицу с этими гигантскими рептилиями, несомненно, является обязательным опытом, но это далеко не единственное, что привлекает дайверов в этот регион Индонезии, как объясняет Уолт Стернс.

Острова залива Гондураса

Понимание географии и геологии места погружения всегда добавляет удовольствия от процесса, и Уолт Стернс вспомнил об этом явлении во время своего последнего визита на Роатан, крупнейший из островов залива Гондураса.

Вопрос-ответ с Дон Кернагис, часть первая

Мы беседуем с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Подводная фотография

За годы своей работы профессиональным фотографом Уолт Стернс предоставил сотни снимков, которые использовались в национальных и международных изданиях, и здесь он раскрывает некоторые секреты.

Сеть оповещений о дайверах

Последние советы и рекомендации от экспертов DAN.

Филиппины

Эдриан Стейси более подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах, посетив разнообразный и красочный остров Апо, расположенный недалеко от побережья провинции Восточный Негрос.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть первая

Дон Силкок начинает серию статей о Мекке дайвинга на атолле Бикини, начиная с обзора операции «Перекресток», ее разрушительных результатов и продолжающегося неопределенного положения коренных жителей острова.

Что нового

На рынок выходят новые продукты, в том числе смарт-часы Garmin Fenix ​​8, которые теперь поддерживают режим любительского погружения на глубину до 130 футов, новые расцветки лопасти Scubapro Seawing Supernova и корпус для смартфона SeaLife SportDiver Ultra.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует Seac Smart BCDтрадиционный курткаплавучее устройство управления, но оно выглядит соответствующим образом и хорошо выполняет свою функцию.

#СпросиМарк

Различные варианты использования катушек, найтрокса и Регуляторыи визовые требования, если вы находитесь на борту судна для сафари.