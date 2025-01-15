Scuba Diver North America выпуск 24 уже вышел

Нажмите здесь для Аквалангист Северная Америка, выпуск 24
Теперь за чтение последних новостей взимается небольшая ежемесячная плата. Интернет Аквалангист Северная Америка журнал, но у нас есть бесплатная 30-дневная пробная версия для регистрации последней версии Интернет вопрос.
Альтернативно, вы можете прочитать Интернет журналы из вопрос 23 и предыдущие версии бесплатно, просто посетив ..
Или сходите в дайв-магазин и купите Распечатать скопируйте бесплатно.
Обзор новостей
Уникальное исследовательское судно FLIP спасено со свалки, Sea Bees запускает дайвинг-центр Hop-on-hop-off, Scuba Show сотрудничает с GO Diving Show, а дайвер-спелеолог Билл Гэвин погиб.
Индонезия
Остров Комодо известен как место обитания крупнейшей в мире ящерицы — дракона Комодо. Встреча лицом к лицу с этими гигантскими рептилиями, несомненно, является обязательным опытом, но это далеко не единственное, что привлекает дайверов в этот регион Индонезии, как объясняет Уолт Стернс.
Острова залива Гондураса
Понимание географии и геологии места погружения всегда добавляет удовольствия от процесса, и Уолт Стернс вспомнил об этом явлении во время своего последнего визита на Роатан, крупнейший из островов залива Гондураса.
Вопрос-ответ с Дон Кернагис, часть первая
Мы беседуем с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.
За годы своей работы профессиональным фотографом Уолт Стернс предоставил сотни снимков, которые использовались в национальных и международных изданиях, и здесь он раскрывает некоторые секреты.
Сеть оповещений о дайверах
Последние советы и рекомендации от экспертов DAN.
Филиппины
Эдриан Стейси более подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах, посетив разнообразный и красочный остров Апо, расположенный недалеко от побережья провинции Восточный Негрос.
ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть первая
Дон Силкок начинает серию статей о Мекке дайвинга на атолле Бикини, начиная с обзора операции «Перекресток», ее разрушительных результатов и продолжающегося неопределенного положения коренных жителей острова.
Что нового
На рынок выходят новые продукты, в том числе смарт-часы Garmin Fenix 8, которые теперь поддерживают режим любительского погружения на глубину до 130 футов, новые расцветки лопасти Scubapro Seawing Supernova и корпус для смартфона SeaLife SportDiver Ultra.
Тест Экстра
Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует Seac Smart BCDтрадиционный курткаплавучее устройство управления, но оно выглядит соответствующим образом и хорошо выполняет свою функцию.
#СпросиМарк
Различные варианты использования катушек, найтрокса и Регуляторыи визовые требования, если вы находитесь на борту судна для сафари.