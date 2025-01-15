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Scuba Diver North America выпуск 24 уже вышел

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Аквалангист Северная Америка

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Обзор новостей

Уникальное исследовательское судно FLIP спасено со свалки, Sea Bees запускает дайвинг-центр Hop-on-hop-off, Scuba Show сотрудничает с GO Diving Show, а дайвер-спелеолог Билл Гэвин погиб.

Индонезия

Остров Комодо известен как место обитания крупнейшей в мире ящерицы — дракона Комодо. Встреча лицом к лицу с этими гигантскими рептилиями, несомненно, является обязательным опытом, но это далеко не единственное, что привлекает дайверов в этот регион Индонезии, как объясняет Уолт Стернс.

Острова залива Гондураса

Понимание географии и геологии места погружения всегда добавляет удовольствия от процесса, и Уолт Стернс вспомнил об этом явлении во время своего последнего визита на Роатан, крупнейший из островов залива Гондураса.

Вопрос-ответ с Дон Кернагис, часть первая

Мы беседуем с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Подводная фотография

За годы своей работы профессиональным фотографом Уолт Стернс предоставил сотни снимков, которые использовались в национальных и международных изданиях, и здесь он раскрывает некоторые секреты.

Сеть оповещений о дайверах

Последние советы и рекомендации от экспертов DAN.

Филиппины

Эдриан Стейси более подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах, посетив разнообразный и красочный остров Апо, расположенный недалеко от побережья провинции Восточный Негрос.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть первая

Дон Силкок начинает серию статей о Мекке дайвинга на атолле Бикини, начиная с обзора операции «Перекресток», ее разрушительных результатов и продолжающегося неопределенного положения коренных жителей острова.

Что нового

На рынок выходят новые продукты, в том числе смарт-часы Garmin Fenix ​​8, которые теперь поддерживают режим любительского погружения на глубину до 130 футов, новые расцветки лопасти Scubapro Seawing Supernova и корпус для смартфона SeaLife SportDiver Ultra.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует Seac Smart BCDтрадиционный курткаплавучее устройство управления, но оно выглядит соответствующим образом и хорошо выполняет свою функцию.

#СпросиМарк

Различные варианты использования катушек, найтрокса и Регуляторыи визовые требования, если вы находитесь на борту судна для сафари.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@stevenwood1468 #ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@stevenwood1468
#ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки?

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

Отличается ли DIN в Европе и Америке? #AskMark #scubadiving

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