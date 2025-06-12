Scuba Diver выпуск 98 уже вышел

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Обзор новостей

Барокамеры Англии под угрозой, последний документальный фильм Аттенборо повышает осведомленность об опасностях океана, а Пол Тумер покидает Dive RAID.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты DAN обсуждают проблемы приглушенного слуха и ощущения заложенности ушей после погружения, а также уход за дайвером с декомпрессионной болезнью.

Мальдивы, вечеринка первая

Редакционный директор Марк Эванс за свою долгую работу в индустрии дайвинга побывал на множестве яхт с проживанием на борту, но он считает, что яхта MY White Pearl, в настоящее время бороздящая воды Мальдивских островов, является самой роскошной и шикарной из всех, на которых ему доводилось бывать, и по праву заслуживает того, чтобы ее называли «суперяхтой».

Вопрос-ответ со Стивеном Фринком, часть вторая

В заключение мы поговорим со Стивеном Фринком, несомненно, одним из самых часто публикуемых подводных фотографов в мире, о некоторых из его самых памятных подвигов.

Уэльс

После 20 лет исследований Сент-Брайдс-Хейвена в Пембрукшире Ллойд Рис-Джонс думал, что он видел все, что может предложить это место для погружений с берега, но вскоре он оказался неправ, когда открыл для себя другой вид ночного погружения.

Сеть оповещений о дайверах

Клаус Штифель рассуждает о том, что современные исследования мозга узнали о страхе, и как эти открытия связаны с дайвингом.

Индонезия, часть первая

1,250 км за 13 дней от южной оконечности Индонезии на север через море Банда и до Раджа Ампат — вот из чего сделаны легенды подводного плавания. Редактор Scuba Diver Deutschland Даниэль Бринкманн делится первой из двух частей своего рассказа о приключениях «Жемчужины Банда и Мисул» на исключительной трехмачтовой лодке Amira.

Куба

Уолт Стернс исследует легендарные кубинские Хардинес-де-ла-Рейна — Сады королевы — и приходит в восторг от легионов акул, поджидающих его под водой.

ТЕХНОЛОГИИ: Филиппины

Когда Самиру Альхафиту предложили совершить погружение на затонувший авианосец Virgin, он не стал долго раздумывать, чтобы ответить «да», и так началась захватывающая исследовательская экспедиция на Филиппины.

Что Нового

Новые продукты на рынке, включая XDEEP Radical small маска, корпус для смартфона SportDiver S от SeaLife, Mares Quad 2 подводный компьютер, стробоскоп Gen-X Pathfinder, пончик Mares HV крыло-и-сбруя, а также новая расцветка для мантии «Четвертый элемент: Прилив».

Тест Экстра

Дэниел Бринкманн оценивает и дает обзор легкого надувного седла BCD от Scubapro, Navigator Lite.

Размышления Монти

Монти Холлс и отважная команда отправляются на север от границы, в Шотландию, чтобы «окунутся в историю».