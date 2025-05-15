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Выпуск 97 Scuba Diver уже вышел!

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Аквалангист

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Обзор новостей

Греческие технические дайверы обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой войны, Энн Хассон уходит из Aggressor Adventures, Emperor создает новое подразделение Adventure и два пожара на лодке в Таиланде.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают декомпрессионную болезнь и соответствующие методы лечения.

Испания

Уилл Эпплйард посещает один из самых охраняемых уголков Средиземноморья, расположенный недалеко от побережья Коста-Брава, и находит процветающую морскую среду обитания, которая является Меккой для дайверов.

Вопрос-ответ со Стивеном Фринком, часть первая

Мы побеседовали со Стивеном Фринком, несомненно, одним из самых часто публикуемых подводных фотографов в мире, о некоторых из его самых памятных подвигов и о том, каково это — быть у руля журнала Alert Diver издательства DAN.

Индонезия

Залив Джендеравасих в Индонезии известен во всем мире своими встречами с китовыми акулами, но, как объясняет Мэтью Кемптон, хотя это и является достопримечательностью, в этом районе есть нечто гораздо большее, чем просто дайвинг с самой большой рыбой в мире.

Сеть оповещений о дайверах

Члены команды DAN рассказывают о питье и дайвинге, а также дают советы о том, как ответственно подходить к этому вопросу.

Египет

Знаете ли вы, что около 20% всех рыб, которых вы можете встретить в Красном море, не встречаются больше нигде на планете? Лоусон Вуд рассказывает нам больше.

Компактная камера против беззеркальной

Росс Макларен всегда шутит, что когда он начал заниматься дайвингом, одно дорогое хобби породило другое в фотографии... но разве это должно было быть так дорого? Неужели нужно тратить тысячи фунтов, чтобы иметь возможность делать хорошие снимки?..

Мальдивы

Стюарт Филпотт наслаждается вином и обедами в пятизвездочном отеле Lily Beach Resort, но обнаруживает, что подводные удовольствия могут легко сравниться с соблазнами на поверхности, что делает это место идеальным для тех, кто любит прекрасные вещи в жизни.

ТЕХНИКА: Ознакомление с CCR

Дон Силкок объясняет, почему он выбирает аппараты дыхательной системы замкнутого цикла, и рассказывает, как ознакомительный сеанс с двумя устройствами закончился довольно дорогой покупкой и обещанием новых приключений в будущем.

Что нового

На рынок поступают новые продукты, в том числе фонарь для подводного плавания OrcaTorch ZD710 MK2, подводный компьютер Mares Puck Lite, халат Fourth Element Tidal, компенсатор плавучести Mares Prestige и видеофонари SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

Размышления Монти

Монти Холлс размышляет о том, как дайвинг может подарить удивительные впечатления, меняющие жизнь.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как оснастить баллоны. Знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что нужно купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете показать, как оснащаются сайдмаунт-баллоны и декомпрессионные/стейдж-баллоны? Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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Как установить цилиндр Sidemount?

@martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
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Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

Посетите сайт курорта Wakatobi: https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show в Великобритании Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

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