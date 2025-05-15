Выпуск 97 Scuba Diver уже вышел!

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Обзор новостей

Греческие технические дайверы обнаружили бомбардировщик времен Второй мировой войны, Энн Хассон уходит из Aggressor Adventures, Emperor создает новое подразделение Adventure и два пожара на лодке в Таиланде.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают декомпрессионную болезнь и соответствующие методы лечения.

Испания

Уилл Эпплйард посещает один из самых охраняемых уголков Средиземноморья, расположенный недалеко от побережья Коста-Брава, и находит процветающую морскую среду обитания, которая является Меккой для дайверов.

Вопрос-ответ со Стивеном Фринком, часть первая

Мы побеседовали со Стивеном Фринком, несомненно, одним из самых часто публикуемых подводных фотографов в мире, о некоторых из его самых памятных подвигов и о том, каково это — быть у руля журнала Alert Diver издательства DAN.

Индонезия

Залив Джендеравасих в Индонезии известен во всем мире своими встречами с китовыми акулами, но, как объясняет Мэтью Кемптон, хотя это и является достопримечательностью, в этом районе есть нечто гораздо большее, чем просто дайвинг с самой большой рыбой в мире.

Сеть оповещений о дайверах

Члены команды DAN рассказывают о питье и дайвинге, а также дают советы о том, как ответственно подходить к этому вопросу.

Египет

Знаете ли вы, что около 20% всех рыб, которых вы можете встретить в Красном море, не встречаются больше нигде на планете? Лоусон Вуд рассказывает нам больше.

Компактная камера против беззеркальной

Росс Макларен всегда шутит, что когда он начал заниматься дайвингом, одно дорогое хобби породило другое в фотографии... но разве это должно было быть так дорого? Неужели нужно тратить тысячи фунтов, чтобы иметь возможность делать хорошие снимки?..

Мальдивы

Стюарт Филпотт наслаждается вином и обедами в пятизвездочном отеле Lily Beach Resort, но обнаруживает, что подводные удовольствия могут легко сравниться с соблазнами на поверхности, что делает это место идеальным для тех, кто любит прекрасные вещи в жизни.

ТЕХНИКА: Ознакомление с CCR

Дон Силкок объясняет, почему он выбирает аппараты дыхательной системы замкнутого цикла, и рассказывает, как ознакомительный сеанс с двумя устройствами закончился довольно дорогой покупкой и обещанием новых приключений в будущем.

Что нового

На рынок поступают новые продукты, в том числе фонарь для подводного плавания OrcaTorch ZD710 MK2, подводный компьютер Mares Puck Lite, халат Fourth Element Tidal, компенсатор плавучести Mares Prestige и видеофонари SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

Размышления Монти

Монти Холлс размышляет о том, как дайвинг может подарить удивительные впечатления, меняющие жизнь.