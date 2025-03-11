Выпуск 95 Scuba Diver уже вышел!

Нажмите здесь для Аквалангист, выпуск 95

Теперь за чтение последних новостей взимается небольшая ежемесячная плата. Интернет Аквалангист журнал, но у нас есть бесплатная 30-дневная пробная версия для регистрации последней версии Интернет вопрос.

Альтернативно, вы можете прочитать Интернет журналы из вопрос 95 и предыдущие версии бесплатно, просто посетив ..

Или сходите в дайв-магазин и купите Распечатать скопируйте бесплатно.

Обзор новостей

Сильвия Эрл становится новым AmbassaDiver, BSAC назначает председателя новой группы по вопросам окружающей среды и устойчивого развития, а DAN запускает образовательный подкаст.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network обсуждают риски малярии и легочной гипертензии.

Гибралтар

Гибралтар является местом кораблекрушений, произошедших за десятилетия, но два самых интересных из них находятся на противоположных концах спектра — SS Rosslyn, затонувший в 1916 году, и Sun Swale, затонувший в 2015 году.

Вопрос-ответ с Брэнди Мюллер, часть вторая

Завершаем нашу беседу с известным фотографом, капитаном судна для дайвинг-сафари и любителем затонувших объектов Второй мировой войны Брэнди Мюллером.

Англия

Этот угольщик 19-го века, обнаруженный у побережья северного Норфолка, не видели 142 года, пока команда дайверов наконец не наткнулась на него. Не только дайверы пропустили обломки, но и стропальщики сетей и лесок, что пошло на пользу морской жизни, которую он вмещает, — и Пол Хеннесси надеется, что так и останется.

Новая Зеландия

Найджел Марш и Хелен Роуз отправляются в путешествие на острова Бедных Рыцарей в Новой Зеландии.

Мальта, часть вторая

Люк Эванс получает еще больше сертификатов PADI — Deep Diver и Wreck Diver — на пути к получению квалификации Master Scuba Diver.

Каймановы острова

Подводный фотограф Лоусон Вуд прожил на Каймановых островах несколько лет, и он считает, что дайвинг с берега здесь, возможно, один из лучших на Карибах.

ТЕХНОЛОГИИ: Соломоновы острова

Дон Силкок применяет на практике некоторые из своих новых навыков технического дайвинга на Соломоновых островах.

Таиланд

Ричард Аспиналл исследует Симиланские и Суринские острова в северной части Андаманского моря на борту судна Thailand Aggressor и находит изобилие морской жизни — от косяков рыб до макросуществ.

Что нового

На рынок выходят новые продукты, в том числе ласты с открытой пяткой DynamicNord RF-40, серия подводных фонарей K1 от Pandora Lab, серия подводных аппаратов Suex VR и новейший наручный подводный компьютер/умные часы от Garmin — Descent G2.

Корнуолл

Расположенный на крайней юго-западной оконечности Соединенного Королевства, Корнуолл разделяет Атлантический океан, делая его точкой встречи трех океанических течений. Результирующее сочетание приливных течений и различных температур обеспечивает идеальные условия для процветания огромного разнообразия жизни, как объясняет Льюис Майкл Джефферис.

Сеть оповещений о дайверах

В третьей части статьи об углекислом газе Тим Блемеке обсуждает меры предосторожности для повышения безопасности дайверов.



Размышления Монти

Монти Холлс рассказывает о своем последнем приключении — экспедиции «Celtic Dagger».