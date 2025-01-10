Выпуск №93 Scuba Diver уже вышел!

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Обзор новостей
Fathoms Free запускает кампанию по спасению легендарного корнуэльского дайвинг-бота Stingray, DiveLogs представляет новый уровень онлайн-журнала погружений, новые сафари на Комодо и Мальдивах, Алекс Мастард назначен новым президентом BSoUP и сообщает о кончине Хэла Уоттса.
DAN Europe Медицинские вопросы и ответы
Команда Divers Alert Network обсуждает тему ушей пловцов и дайвинга с герпесом.
Мальдивы, часть вторая
Стюарт Филпотт продолжает свои путешествия по островам Мальдив, на этот раз остановившись на «острове дайверов» Виламенду.
Вопрос-ответ с Яной Сташкевич
Мы пообщались с опытным техническим дайвером, специалистом по подводному плаванию с ребристыми ребрами, пещерам, шахтам и затонувшим объектам Яной Сташкевич и расспросили ее о глубоководной фотосъемке затонувших объектов, съемке в шахтах/пещерах и об экспедициях.
Вануату
Редактор журнала Scuba Diver Australia и New Zealand Эдриан Стейси обнаруживает, что остров Эспириту-Санто может предложить дайверскому сообществу гораздо больше, чем всемирно известные останки лайнера «Президент Кулидж»...
Шотландия
Росс Макларен случайно сделал фотографию, на которой запечатлено взаимодействие морских обитателей с мусором, созданным человеком, и это натолкнуло его на путь, который позволил ему взглянуть на окружающую среду вокруг объектов его фотосъемки морских обитателей в ином свете.
Мастер-класс Горчицы
Алекс Мастард дает мудрые советы тем, кто хочет войти в свои образы
в фотоконкурсы.
Сеть оповещений о дайверах
Тим Блемеке представляет первую из трех частей серии статей об углекислом газе — частом факторе, приводящем к чрезвычайным ситуациям при погружениях под воду.
Индонезия
Личная встреча с комодским вараном, несомненно, является событием, которое стоит посетить, но это далеко не единственное, что привлекает дайверов в этот регион юго-центральной Индонезии, как объясняет Уолт Стернс.
Англия
Ли Бишоп возвращается к небольшому и неизвестному затонувшему судну, которое, хотя и не является знаменитым само по себе, остается значимым в истории мореплавания.
Что нового
На рынок выведены новые продукты, в том числе сухие гидрокостюмы DynamicNord RS Series, облегающий шейный комбинезон J2 от Fourth Element, термобелье Bergen 2.0 от Santi Diving, футболка «Japanese Wave» от XDEEP и лимитированная серия сухого гидрокостюма Fourth Element Argonaut 3.0 «Pink».
Тест Экстра
Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор многофункционального подводного компьютера Ratio iX3M 2 GPS Tech+, который может похвастаться многочисленными инновационными элементами.
Камерные дневники
Последняя часть «Дневников камер» из подводной камеры Мидлендса.