Выпуск №93 Scuba Diver уже вышел!

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Аквалангист

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Обзор новостей

Fathoms Free запускает кампанию по спасению легендарного корнуэльского дайвинг-бота Stingray, DiveLogs представляет новый уровень онлайн-журнала погружений, новые сафари на Комодо и Мальдивах, Алекс Мастард назначен новым президентом BSoUP и сообщает о кончине Хэла Уоттса.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Команда Divers Alert Network обсуждает тему ушей пловцов и дайвинга с герпесом.

Мальдивы, часть вторая

Стюарт Филпотт продолжает свои путешествия по островам Мальдив, на этот раз остановившись на «острове дайверов» Виламенду.

Вопрос-ответ с Яной Сташкевич

Мы пообщались с опытным техническим дайвером, специалистом по подводному плаванию с ребристыми ребрами, пещерам, шахтам и затонувшим объектам Яной Сташкевич и расспросили ее о глубоководной фотосъемке затонувших объектов, съемке в шахтах/пещерах и об экспедициях.

Вануату

Редактор журнала Scuba Diver Australia и New Zealand Эдриан Стейси обнаруживает, что остров Эспириту-Санто может предложить дайверскому сообществу гораздо больше, чем всемирно известные останки лайнера «Президент Кулидж»...

Шотландия

Росс Макларен случайно сделал фотографию, на которой запечатлено взаимодействие морских обитателей с мусором, созданным человеком, и это натолкнуло его на путь, который позволил ему взглянуть на окружающую среду вокруг объектов его фотосъемки морских обитателей в ином свете.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард дает мудрые советы тем, кто хочет войти в свои образы
в фотоконкурсы.

Сеть оповещений о дайверах

Тим Блемеке представляет первую из трех частей серии статей об углекислом газе — частом факторе, приводящем к чрезвычайным ситуациям при погружениях под воду.

Индонезия

Личная встреча с комодским вараном, несомненно, является событием, которое стоит посетить, но это далеко не единственное, что привлекает дайверов в этот регион юго-центральной Индонезии, как объясняет Уолт Стернс.

Англия

Ли Бишоп возвращается к небольшому и неизвестному затонувшему судну, которое, хотя и не является знаменитым само по себе, остается значимым в истории мореплавания.

Что нового

На рынок выведены новые продукты, в том числе сухие гидрокостюмы DynamicNord RS Series, облегающий шейный комбинезон J2 от Fourth Element, термобелье Bergen 2.0 от Santi Diving, футболка «Japanese Wave» от XDEEP и лимитированная серия сухого гидрокостюма Fourth Element Argonaut 3.0 «Pink».

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор многофункционального подводного компьютера Ratio iX3M 2 GPS Tech+, который может похвастаться многочисленными инновационными элементами.

Камерные дневники

Последняя часть «Дневников камер» из подводной камеры Мидлендса.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@stevenwood1468 #ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@stevenwood1468
#ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки?

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Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как мне работать с толстыми неопреновыми перчатками? #askmark #scuba

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Отличается ли DIN в Европе и Америке? #AskMark #scubadiving

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