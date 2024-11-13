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Выпуск 91 Scuba Diver уже вышел!

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Аквалангист

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Обзор новостей

All Star Liveaboards проводит Tech Week в Египте, трагическая гибель дайвера на Мальте, BSAC запускает Adventure Diver, идентифицировано затонувшее судно в Дорсете и множество призов от Bite-Back.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network изучают проблемы, связанные с болью в ушах и дайвингом.

Гибралтар

Гибралтар — это небольшой кусочек Блаути, расположенный у ворот в Средиземное море из Атлантики, и Марк Эванс считает, что он вполне мог бы стать лучшим местом для длинных выходных для британцев.

Вопрос-ответ с Дон Кернагис, часть вторая

Мы продолжаем беседу с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в NASA, и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Филиппины

Эдриан Стейси подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах.

Гренада

Специальный 16-страничный путеводитель по островам Гренада, Карриаку и Малый Мартиник, демонстрирующий богатое разнообразие возможностей для дайвинга, включая целый флот затонувших кораблей.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.

Вопросы и ответы: Дон Кернагис, часть первая

Мы побеседовали с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, членом Клуба исследователей и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, как она вообще начала заниматься дайвингом, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Куба, часть вторая

Стюарт Филпотт завершает свой «амбициозный» 14-дневный дайвинг-тур на Кубе, проехав 1,000 км по дороге — с несколькими внутренними перелетами для пущего эффекта.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард смотрит на двухуровневый фотография (pin drop).

Вануату, часть первая

Эдриан Стейси начинает серию статей, посвященных тихоокеанскому раю Палау, начиная со столицы Порт-Вила.

Корнуолл

Расположенный на крайней юго-западной оконечности Соединенного Королевства, Корнуолл разделяет Атлантический океан, делая его точкой встречи трех океанических течений. Результирующее сочетание приливных течений и различных температур обеспечивает идеальные условия для процветания огромного разнообразия жизни, как объясняет Льюис Майкл Джефферис.

Сеть оповещений о дайверах

Одри Кудель рассматривает факторы, побуждающие дайверов выходить за рамки своих возможностей.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть вторая

Дон Силкок продолжает свой тур по Мекке любителей дайвинга к затонувшим кораблям.

Что нового

Представляем новейшего производителя дайвинг-оборудования DynamicNord. Этот немецкий бренд вышел на рынок Великобритании с полным ассортиментом оборудования, включая BCD и крылья, плавников, ., Регуляторы, компьютеры для дайвинга и т.д.

Тест Экстра

Компания PT Hirschfield оценивает и дает обзор инновационного гибридного стробоскопа Backscatter Hybrid (HF-1).

Камерные дневники

Новые вывески в Стони-Коув и возможные изменения в количестве торговых точек в Великобритании.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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