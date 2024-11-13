Выпуск 91 Scuba Diver уже вышел!

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Обзор новостей

All Star Liveaboards проводит Tech Week в Египте, трагическая гибель дайвера на Мальте, BSAC запускает Adventure Diver, идентифицировано затонувшее судно в Дорсете и множество призов от Bite-Back.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Эксперты Divers Alert Network изучают проблемы, связанные с болью в ушах и дайвингом.

Гибралтар

Гибралтар — это небольшой кусочек Блаути, расположенный у ворот в Средиземное море из Атлантики, и Марк Эванс считает, что он вполне мог бы стать лучшим местом для длинных выходных для британцев.

Вопрос-ответ с Дон Кернагис, часть вторая

Мы продолжаем беседу с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в NASA, и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Филиппины

Эдриан Стейси подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах.

Гренада

Специальный 16-страничный путеводитель по островам Гренада, Карриаку и Малый Мартиник, демонстрирующий богатое разнообразие возможностей для дайвинга, включая целый флот затонувших кораблей.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.

Вопросы и ответы: Дон Кернагис, часть первая

Мы побеседовали с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, членом Клуба исследователей и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, как она вообще начала заниматься дайвингом, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

Куба, часть вторая

Стюарт Филпотт завершает свой «амбициозный» 14-дневный дайвинг-тур на Кубе, проехав 1,000 км по дороге — с несколькими внутренними перелетами для пущего эффекта.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард смотрит на двухуровневый фотография (pin drop).

Вануату, часть первая

Эдриан Стейси начинает серию статей, посвященных тихоокеанскому раю Палау, начиная со столицы Порт-Вила.

Корнуолл

Расположенный на крайней юго-западной оконечности Соединенного Королевства, Корнуолл разделяет Атлантический океан, делая его точкой встречи трех океанических течений. Результирующее сочетание приливных течений и различных температур обеспечивает идеальные условия для процветания огромного разнообразия жизни, как объясняет Льюис Майкл Джефферис.

Сеть оповещений о дайверах

Одри Кудель рассматривает факторы, побуждающие дайверов выходить за рамки своих возможностей.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть вторая

Дон Силкок продолжает свой тур по Мекке любителей дайвинга к затонувшим кораблям.

Что нового

Представляем новейшего производителя дайвинг-оборудования DynamicNord. Этот немецкий бренд вышел на рынок Великобритании с полным ассортиментом оборудования, включая BCD и крылья, плавников, ., Регуляторы, компьютеры для дайвинга и т.д.

Тест Экстра

Компания PT Hirschfield оценивает и дает обзор инновационного гибридного стробоскопа Backscatter Hybrid (HF-1).

Камерные дневники

Новые вывески в Стони-Коув и возможные изменения в количестве торговых точек в Великобритании.