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Выпуск №90 Scuba Diver уже вышел!

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Аквалангист

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Обзор новостей

Дэниел Крейг жертвует мотоциклы для сбора средств RNLI, веб-сайт журнала Scuba Diver Magazine переезжает в Divernet, в Таиланде и Ирландии появляются новые искусственные рифы, а на реке Стаур в графстве Кент появилась скульптура Джейсона Декайреса Тейлора.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Команда Divers Alert Network обсуждает тему детей и подводного плавания.

Мальта

Мальтийский архипелаг может быть лишь маленькой точкой в ​​центре Средиземноморья, но острова могут похвастаться множеством затонувших кораблей, которые только и ждут, чтобы их обнаружили. Марк Эванс и его семья исследовали несколько самых популярных мест.

Индонезия

Скольжение, когда другие качаются – с катамараном Solitude Adventurer путешествие по открытому морю Банда становится прогулкой в ​​парке, даже при ветре и волнах. Включена живая музыка. Даниэль Бринкманн весело провел время на борту.

Апекс Морское Оборудование

Компания Apeks стала лидером в мире подводного плавания, особенно когда речь идет о дайверах мирового класса, и в 2024 году она отметит свое 50-летие.

Гренада

Специальный 16-страничный путеводитель по островам Гренада, Карриаку и Малый Мартиник, демонстрирующий богатое разнообразие возможностей для дайвинга, включая целый флот затонувших кораблей.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.

Вопросы и ответы: Дон Кернагис, часть первая

Мы побеседовали с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, членом Клуба исследователей и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, как она вообще начала заниматься дайвингом, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть первая

Дон Силкок начинает свою долгожданную одиссею по исследованию легендарных затонувших кораблей, таких как авианосец «Саратога», которые можно найти покоящимися на дне отдаленного атолла Бикини.

Что нового

Умные часы Garmin Fenix ​​8 теперь включают в себя функцию любительского погружения среди множества спортивных функций, предлагая воздух/нитрокс, полную декомпрессию, компас и т. д.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор компенсатора плавучести Seac Smart BCD — традиционного жилетного типа с некоторыми новыми функциями.

Камерные дневники

Вопросы от недавних посетителей дайвинг-камеры Мидлендса.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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