Выпуск №90 Scuba Diver уже вышел!

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Обзор новостей

Дэниел Крейг жертвует мотоциклы для сбора средств RNLI, веб-сайт журнала Scuba Diver Magazine переезжает в Divernet, в Таиланде и Ирландии появляются новые искусственные рифы, а на реке Стаур в графстве Кент появилась скульптура Джейсона Декайреса Тейлора.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Команда Divers Alert Network обсуждает тему детей и подводного плавания.

Мальта

Мальтийский архипелаг может быть лишь маленькой точкой в ​​центре Средиземноморья, но острова могут похвастаться множеством затонувших кораблей, которые только и ждут, чтобы их обнаружили. Марк Эванс и его семья исследовали несколько самых популярных мест.

Индонезия

Скольжение, когда другие качаются – с катамараном Solitude Adventurer путешествие по открытому морю Банда становится прогулкой в ​​парке, даже при ветре и волнах. Включена живая музыка. Даниэль Бринкманн весело провел время на борту.

Апекс Морское Оборудование

Компания Apeks стала лидером в мире подводного плавания, особенно когда речь идет о дайверах мирового класса, и в 2024 году она отметит свое 50-летие.

Гренада

Специальный 16-страничный путеводитель по островам Гренада, Карриаку и Малый Мартиник, демонстрирующий богатое разнообразие возможностей для дайвинга, включая целый флот затонувших кораблей.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард уделяет особое внимание коралловым рифам.

Вопросы и ответы: Дон Кернагис, часть первая

Мы побеседовали с Дон Кернагис, членом Зала славы женщин-дайверов, акванавтом NEEMO, прошедшей обучение в НАСА, членом Клуба исследователей и директором по научным исследованиям в DEEP, о том, как она вообще начала заниматься дайвингом, что движет ее постоянным интересом к нашей голубой планете и какое будущее ждет подводную жизнь.

ТЕХНОЛОГИИ: Атолл Бикини, часть первая

Дон Силкок начинает свою долгожданную одиссею по исследованию легендарных затонувших кораблей, таких как авианосец «Саратога», которые можно найти покоящимися на дне отдаленного атолла Бикини.

Что нового

Умные часы Garmin Fenix ​​8 теперь включают в себя функцию любительского погружения среди множества спортивных функций, предлагая воздух/нитрокс, полную декомпрессию, компас и т. д.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и дает обзор компенсатора плавучести Seac Smart BCD — традиционного жилетного типа с некоторыми новыми функциями.

Камерные дневники

Вопросы от недавних посетителей дайвинг-камеры Мидлендса.