Выпуск 78 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей

В марте в Сиднее снова пройдет Фестиваль любителей океана, в Лас-Вегасе стартует новый проект по защите находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов, планируется принятие всемирного договора о пластике, а также Diveplanit Travel.

Австралия

Тодд Тимиос предоставляет полезное руководство по дайвингу и знакомству с подводными чудесами Нингалу.

Филиппины

Эдриан Стейси подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах.

Индонезия, часть вторая

Байрон Конрой продолжает свое второе паломничество в морской парк Бунакен и курорт и спа-центр Siladen и впервые пробует свои силы в нырянии с черной водой.

Сеть оповещений о дайверах

Член DAN делится своими впечатлениями после девяти дней погружений на Малом Каймане, когда у него появились мышечные боли в груди, а правая нога утратила двигательную функцию.

DAN Europe Медицинские вопросы и ответы

Обсуждаемые темы включают выравнивание давления и головокружение.

Мастер-класс Горчицы

Алекс Мастард обсуждает некоторые идеи для подводного мира. фотография-новогодние решения.

Уникальная морская жизнь Австралии

Найджел Марш внимательно рассматривает австралийскую ананасовую рыбу.

Дайвинг с… Сарой Хан-де-Бо

PT Hirschfield беседует с исследователем акул Сарой Хан-де-Бо о ее работе в Spot A Shark, которая направляет сбор данных гражданской науки на защиту и сохранение видов.

Уголок сохранения

За кулисами Центра охраны и исследования морской среды Родни Фокса и Марка Тозера.

ТЕХ: Австралия

Керри Бероу погружается в мир сайдмаунта под руководством эксперта Стива Дэвиса из Speaking Sidemount.

Валери Тейлор

PT Hirschfield исследует богатое наследие одной из самых любимых защитниц океана в Австралии, Валери Тейлор OAM.

Что Нового

На рынок поступили новые продукты, в том числе бифокальные очки Sticktite Lenses Stick-on и лимитированная версия очков Fourth Element Argonaut 3.0 в розовом цвете. сухой гидрокостюм.

Тест Экстра

Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует многофункциональный Ratio iX3M 2 GPS Tech+ подводный компьютер.