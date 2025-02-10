Выпуск 78 Scuba Diver ANZ уже доступен

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Обзор новостей
В марте в Сиднее снова пройдет Фестиваль любителей океана, в Лас-Вегасе стартует новый проект по защите находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов, планируется принятие всемирного договора о пластике, а также Diveplanit Travel.
Австралия
Тодд Тимиос предоставляет полезное руководство по дайвингу и знакомству с подводными чудесами Нингалу.
Филиппины
Эдриан Стейси подробно рассматривает реальную историю успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах.
Индонезия, часть вторая
Байрон Конрой продолжает свое второе паломничество в морской парк Бунакен и курорт и спа-центр Siladen и впервые пробует свои силы в нырянии с черной водой.
Сеть оповещений о дайверах
Член DAN делится своими впечатлениями после девяти дней погружений на Малом Каймане, когда у него появились мышечные боли в груди, а правая нога утратила двигательную функцию.
DAN Europe Медицинские вопросы и ответы
Обсуждаемые темы включают выравнивание давления и головокружение.
Мастер-класс Горчицы
Алекс Мастард обсуждает некоторые идеи для подводного мира. фотография-новогодние решения.
Уникальная морская жизнь Австралии
Найджел Марш внимательно рассматривает австралийскую ананасовую рыбу.
Дайвинг с… Сарой Хан-де-Бо
PT Hirschfield беседует с исследователем акул Сарой Хан-де-Бо о ее работе в Spot A Shark, которая направляет сбор данных гражданской науки на защиту и сохранение видов.
Уголок сохранения
За кулисами Центра охраны и исследования морской среды Родни Фокса и Марка Тозера.
ТЕХ: Австралия
Керри Бероу погружается в мир сайдмаунта под руководством эксперта Стива Дэвиса из Speaking Sidemount.
Валери Тейлор
PT Hirschfield исследует богатое наследие одной из самых любимых защитниц океана в Австралии, Валери Тейлор OAM.
Что Нового
На рынок поступили новые продукты, в том числе бифокальные очки Sticktite Lenses Stick-on и лимитированная версия очков Fourth Element Argonaut 3.0 в розовом цвете. сухой гидрокостюм.
Тест Экстра
Редакционный директор Марк Эванс оценивает и рецензирует многофункциональный Ratio iX3M 2 GPS Tech+ подводный компьютер.