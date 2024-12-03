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Райан Чен: Несерьезное отношение к дайвингу для людей с ограниченными возможностями

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Райан Чен и Кент Йошимура в своей стихии
Райан Чен и Кент Йошимура в своей стихии

Райан Чен родился и вырос в Лос-Анджелесе и с детства стремился совмещать свое образование с физической активностью, будь то зимние виды спорта или боевые искусства. кендо – тот, который использует бамбуковые мечи и защитные доспехи. Обладатель черного пояса соревновался на национальном уровне в США и Японии. 

Он встретил своего будущего делового партнера Кента Йошимуру в Калифорнийском университете в Сан-Диего, когда ему было 19 лет в 2009 году, и они стали крепкими друзьями. В том же году Чэнь получил сокрушительную травму спинного мозга в результате инцидента на сноуборде, в результате чего он был парализован ниже пояса. 

Он продолжил обучение по экономике и химии, но не смог отказаться от привычного активного образа жизни и обратился к параспорту. Он тренировался в гонках на инвалидных колясках и стал частью паралимпийской сборной США, в то время как Ёсимура стал частью олимпийской сборной Японии по дзюдо. 

Затем, в 2013 году, двое друзей открыли для себя подводное плавание. «Я понял, что у меня всего одна жизнь, и, несмотря на мой паралич, мне еще предстоит исследовать огромный мир», — говорит он. «У меня всегда была тяга к приключениям, и подводное плавание дало мне уникальный способ путешествовать, открывать и ощущать природу в ее первозданном виде.

«Кент и я получили сертификат вместе. Я увидел скидку Groupon, и Кент был моим лучшим другом, который всегда говорил «да» всему. Через две недели мы стали сертифицированными дайверами PADI!»

Что хорошо. Сертификаты друзей были получены в апреле на пляже Венеция в Лос-Анджелесе, а вскоре последовала сертификация Advanced Diver.

Чэнь и Ёсимура отдыхают на палубе
Чэнь (справа) и Ёсимура отдыхают на палубе

Это было до того, как PADI формализовала адаптивное обучение дайверов, которое она предлагает сегодня, хотя те адаптации, которые были доступны в то время, похоже, были более чем адекватны потребностям Чена. «Думаю, в первый раз я был одновременно взволнован и нервничал, но как только мы оказались в воде и прошли все обучение, я почувствовал себя очень комфортно.

«Самое крутое чувство в мире — это сделать первый вдох под водой. Чувствуешь, будто у тебя есть суперспособность. Это было лучше, чем я ожидал. Кроме того, я страдаю от сильной боли в нервах из-за паралича, а нахождение под водой и дыхание для меня почти медитация — когда я ныряю, я чувствую себя невесомым и не испытываю боли».

Содержание

Уверенно в воде

На вопрос о самых сложных аспектах освоения Чэнь отвечает: «Снять маску под водой и прочистить ее. Думаю, после 10 погружений я начал чувствовать себя в воде уверенно». Инструкторы, которых он описывает, были «суперчуткими. Я думаю, что в целом инструкторы по подводному плаванию должны любят что они делают».

Чэнь соскальзывает в море
Чэнь сейчас соскользнет в море

Первое погружение в открытой воде состоялось на острове Каталина в южной Калифорнии: «Прекрасные леса водорослей, и это нас подтолкнуло — вместе с Кентом мы ныряли во многих местах по всему миру, от Новой Зеландии до Японии, от Таиланда до Карибского бассейна». 

Любимыми местами на сегодняшний день являются Гавайи и Новая Зеландия, а также сенотов Мексики, а в списке желаний — Таити и Индонезия. Нигде нет запретных мест, и приятели пытаются заниматься дайвингом в рамках своих частых деловых поездок «и втиснуть дайвинг везде, где только можно!» 

В ходе этих путешествий они, по словам Чена, бродили по радужному пути, не сообщая о препятствиях, с которыми они столкнулись в местах погружения, если только применяется разумное предварительное планирование, с усилиями, направленными на исследование и контакт с наиболее подходящим дайвинг-центром для каждой области. Их всегда заставляли чувствовать себя желанными гостями и не сообщали об отрицательном опыте.

Вскоре после того, как они стали дайверами, Чен и Йошимура придумали продукт с кофеином, похожий на зеленый чай, под названием NeuroGum, а затем и NeuroMints. «Оздоровительные» сладости, по их мнению, обеспечивали здоровый способ поддержания уровня энергии.

Продукты были получены путем краудфандинга, оценены Акула Танк (США) Логово дракона) и начали привлекать более крупных инвесторов. Сегодня они есть в 12,000 XNUMX магазинах, а также доступны онлайн.

Райан Чен
Райан Чен

Чэнь — финансовый директор компании, работающий с генеральным директором Yoshimura, и он также стал активным инвестором, часто в продукты питания. Он был назначен в элиту Forbes Список «30 до 30» в 2019 году. 

Подводная терапия

Что удивило Чена в подводном плавании, так это то, насколько оно терапевтично. «Мы ныряли в Новой Зеландии в рамках нашего партнерства PADI и увидели удивительную дикую природу. Именно тогда мастер дайвинга, Кэролайн, сказала: «У океана нет ограждений' и я подумал, что это действительно круто. Вы действительно можете увидеть дикую природу в ее настоящей среде обитания. Не в аквариуме или зоопарке, а в их настоящем доме».

Такой опыт подпитывал интерес Чена к окружающей среде. «Мой интерес к охране природы значительно вырос во время моего путешествия в качестве соучредителя Neuro. Тесное сотрудничество с цепочками поставок дало мне возможность лично ознакомиться с влиянием производства и отходов на окружающую среду. Это понимание углубило мое понимание острой необходимости в устойчивости. 

Чэнь под водой
Чэнь под водой

«Я пришел к выводу, что мы находимся на критическом этапе для человечества — этапе, когда мы должны предпринять решительные действия по сокращению отходов, защите экосистем и созданию более устойчивого будущего для всех и всего на этой планете».

Эти опасения привели к сегодняшним отношениям с благотворительной организацией PADI AWARE. «Это было абсолютно лучшее партнерство! Мы придумали идею жевательной резинки и мятных леденцов Neuro functional во время подводного плавания в 2013 году. Перенесемся вперед к этому партнерству, и пожертвование в пользу сохранения океана стало осуществлением мечты».

Ссылка означает, что 20% выручки от продажи ограниченных выпусков, океанской тематики и кобрендовых банок Neuro пойдут в Фонд PADI Aware.

Что Райану Чену больше всего нравится в дайвинге сейчас? «Я думаю, быть в настоящем. Мы живем в быстро меняющемся мире, где так много отвлекающих факторов в виде технологий. Дайвинг позволяет вам сосредоточиться на настоящем и ценить мать-природу.

Поверхностный интервал
Поверхностный интервал

«Подводное плавание стало для меня трансформацией, как в эмоциональном, так и в социальном плане, особенно после травмы спинного мозга. Оно стало мощным инструментом исцеления, позволив мне снова обрести чувство приключения и исследовать мир по-новому. 

«Что делает это еще более особенным, так это возможность поделиться опытом с моим лучшим другом и познакомить с ним других. Я помог сертифицировать многих людей, включая мою девушку и близких друзей, создавая незабываемые воспоминания вместе. 

«Подводное плавание также стало источником вдохновения — оно сыграло ключевую роль в возникновении идеи NeuroGum. Это больше, чем просто развлечение; это краеугольный камень моего личного и профессионального пути».

Молодой Великан

Для Недели адаптивного подводного плавания PADI (ниже) членов учебного агентства и AmbassaDivers попросили приложить усилия, чтобы номинировать других людей, которых они хотели бы видеть занимающимися дайвингом. «Я рекомендую членам группы Young the Giant получить сертификат PADI Scuba Diving», — говорит Чен.

Молодой гигант – новички в подводном плавании?
Молодой гигант – новички в подводном плавании?

Калифорнийская альтернативная рок-группа отмечает 20-летие своей деятельности, и он следит за ними с 2011 года. Существует необычная фотография, на которой он катается по толпе в инвалидном кресле во время выступления на рок-фестивале.

«Мы только что выпустили наш специальный выпуск Neuro tin с ними, который отмечает их второй альбом Mind Over Matter [2013 г.] Альбом о психическом здоровье и преодолении препятствий — именно в этом мне помогло подводное плавание.

«Я хочу, чтобы они на собственном опыте ощутили ясность и спокойствие, которые можно испытать под водой, поскольку я знаю, что подводное плавание с аквалангом вдохновит их так же, как их музыка вдохновила меня».

«Подводное плавание с аквалангом дает ощущение невесомости, которое является одним из самых близких ощущений к ощущению пребывания в открытом космосе. Когда вы находитесь под водой, плавучесть, создаваемая водой, поддерживает ваше тело, создавая ощущение, будто вы плывете без усилий. 

«Я думаю и надеюсь, что адаптивный дайвинг станет все более доступным для большего числа людей. Я надеюсь, что будет больше грантов, чтобы больше людей смогли заняться дайвингом».

В ожидании следующего погружения
В ожидании следующего погружения

Неделя адаптивного дайвинга PADI

PADI инаугурационный Неделя адаптивного дайвинга продлится до 7 декабря и совпадает с сегодняшним Международным днем ​​инвалидов ООН (3 декабря). 

Многие проблемы доступности для дайверов с ограниченными возможностями были тихо решены рядом органов в последние годы. Учебное агентство разработало два адаптивных курса дайвинга для инструкторов, когда в 2017 году оно представило свои адаптивные методы Адаптивные методы специальность, чтобы сделать обучение подводному плаванию и фридайвингу более доступным. Этот курс связан с Адаптивная поддержка дайвера программа для дайверов, желающих оказать помощь товарищам с ограниченными возможностями. 

В прошлом году PADI представила свой Адаптивный сервисный центр аккредитация дайвинг-центров и курортов, которые могут продемонстрировать превосходство в предоставлении адаптивных услуг и инфраструктуры. Им необходимо иметь персонал, обученный соответствующим методам дайвинга, предлагать специализированное обучение дайверов и обеспечивать доступность на всей территории и на лодках. Таких объектов уже более 50.

Неделя призвана отпраздновать истории дайверов, таких как Райан Чен, которые преодолели трудности, чтобы исследовать океан, и профессионалов дайвинга, которые сделали эти впечатления возможными. Хотя если Чен и сталкивался с трудностями, пытаясь попасть под воду, он, безусловно, относится к ним легкомысленно!

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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