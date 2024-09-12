Дайвинг в удаленных местах, безопасность на борту и проект по изучению затонувшего судна в лагуне Трук

Любитель погружений к затонувшим объектам и выдающийся подводный фотограф Пит Месли выступит с двумя незабываемыми докладами на главной сцене Сиднейского музея GO Дайвинг Шоу ANZ в конце месяца.

Страсть Пита к дайвингу началась в холодных английских водах более 33 лет назад. Именно здесь зародилась его «Жажда ржавчины», и с тех пор он посвятил себя исследованию, поиску, дайвингу и фотографированию затонувших кораблей.

Имея более 7,000 часов опыта работы в воде в более чем 29 разных странах, Пит работает в индустрии дайвинга полный рабочий день с 1991 года. Помимо того, что он является директором курса PADI, Пит также является специалистом по техническому дайвингу. инструктор Тренер. Пит является одним из самых опытных технических дайверов и инструкторов южного полушария.

Пит очень успешен дайвинг-путешествие Бизнес Lust4Rust и Shock&Awe Big Animal Diving Excursions специализируется на доставке опытных дайверов в специализированные места для дайвинга по всему миру. Такие места, как лагуна Трук, Соломоновы острова, атолл Бикини, Великие озера, Шри-Ланка, Палау, южная часть Тихого океана и Новая Зеландия.

Его опыт также распространяется на кино и научную индустрию. Пит также заслужил членство в желанном Клубе исследователей.

Пит, известный и высококвалифицированный подводный фотограф, любит находить новые места, новые затонувшие корабли и приключения, а также документировать их. Его последний проект — 3D-моделирование всех затонувших кораблей Truk Lagoon в Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Он уже прошёл половину пути к составлению карты крупнейшего в мире массива затонувших кораблей.

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Темы докладов Пита на главной сцене:

Безопасность при дайвинге и сафари в удаленных местах — важные вещи, которые нужно знать!

За последнее десятилетие произошло огромное количество затоплений дайвинг-сафари. Слишком много! Некоторые со смертельным исходом. Почему так? Мы рассмотрим, какие вопросы следует задавать операторам, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, стоит ли рисковать своей жизнью с ними или нет. Мы рассмотрим возможные «красные флажки» в том, на что следует обращать внимание. Я также дам вам несколько советов о том, как лучше всего подготовиться к поездкам в отдаленные места, о жизненно важном оборудовании для жизнеобеспечения и о надлежащей подготовке, чтобы вас не застали врасплох. Будучи свидетелем такого затопления, я расскажу вам, как я справился с таким событием.

Проект базовой линии затонувшего судна в лагуне Трук

Используя методы фотограмметрии, мы приступили к завершению полного и всеобъемлющего 3D-моделирования базовой линии всех пригодных для погружения затонувших кораблей лагуны Трук (лагуны Чуук). Получение этой необходимой базовой линии поможет обеспечить будущее Трука, футуризируя богатую историю этого района даже спустя долгое время после того, как все затонувшие корабли распадутся. Это только первая фаза проекта. После того, как все затонувшие корабли будут смоделированы, планируется реконструировать их каждые пять лет. Надеемся, это даст нам больше информации о скорости деградации затонувших кораблей. Мы обсудим будущие фазы, которые, как мы надеемся, помогут развитию туризма в Чууке в будущем.

Дайвинг в удаленных местах, безопасность на борту и проект Truk Lagoon Baseline Project 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage и Tech Stage — на них выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для молодых и старых, от VR-дайвинга до тридайвов. , демонстрационный бассейн, русалки и многое другое.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.