Паралимпиец повышает осведомленность об угрозах коралловым рифам

В Великобритании легко забыть о коралловых рифах, однако новое исследование, проведенное по заказу бренда SHEBA, показало, что 75% взрослых британцев обеспокоены состоянием коралловых рифов в мире, однако почти половина (48%) говорят, что мало знают или вообще ничего не знают о роли коралловых рифов в поддержании здоровья морской среды.

Еще 72% назвали изменение климата самой большой предполагаемой угрозой для коралловых рифов, причем почти пятая часть (18%) считает, что нет никакой надежды на их спасение, а четверть не уверены. В новом видео защитница океана и паралимпийская пловчиха Элли Симмондс оживляет движение программы Sheba Hope Grows с помощью захватывающего повествования, призывая и вдохновляя Великобританию и другие страны повышать осведомленность и принимать меры для сохранения и восстановления красоты наших океанов.



Элли сказала: Хотя кажется, что рифы мира так далеки от Великобритании, последствия изменения климата затрагивают всю нашу планету, будь то изменение погодных условий или потеря коралловых рифов. Мы должны сделать больше, чтобы дать природе шанс адаптироваться и противостоять этим изменениям».

Элли Симмондс с одной из звезд Рифа

В условиях, когда коралловые рифы мира находятся под угрозой, защитник океана Симмондс снова объединил усилия с брендом SHEBA, чтобы показать, что у Большого Барьерного рифа все еще есть надежда, а программа Sheba Hope Grows демонстрирует ценность реставрации в восстановлении поврежденных рифов в пределах самого известного рифа Австралии.



Большой Барьерный риф — лишь одно из мест, где программа оказывает влияние. Вместе с партнерами в настоящее время существует 65 реставрационных участков в 12 странах, что является крупнейшей в мире программой по восстановлению кораллов.



Элли сказала: «Сохранение наших океанов — это то, чем я всегда был увлечен, особенно с учетом того, что вода уже много лет занимает большую часть моей жизни. Я в восторге от того, что снова в этом году объединяю усилия с программой Sheba Hope Grows, чтобы показать всем новую историю надежды.

«Невероятно видеть силу рифовых звезд и встречаться с командой, стоящей за этой небольшой уникальной структурой, которая оказывает огромное влияние.

«Изменения не могут произойти в одиночку, это вопрос партнерства между многими организациями. Это просто показывает, насколько мы можем быть сильны, когда у нас есть общая цель — спасение наших океанов. Действия, предпринятые сегодня для восстановления коралловых рифов, помогают сохранить наши океаны для будущих поколений».

Присоединившись к экспертам по морским проблемам из команды Mars Sustainable Solutions на Большом Барьерном рифе, Симмондс принял участие в восстановлении кораллов и узнал, как команда потратила более десятилетия на разработку масштабируемого решения с помощью Mars Assisted Reef Restoration System. В нем используются Reef Stars, шестиугольные стальные конструкции с песчаным покрытием, которые обеспечивают стабильную основу для роста фрагментов кораллов, высаживаемых на дно океана для запуска процесса восстановления коралловых рифов.

Подготовка Reef Star к развертыванию для содействия восстановлению коралловых рифов

Профессор Дэвид Смит, старший директор Mars Sustainable Solutions и главный морской ученый в Mars Incorporated, сказал:: Благодаря программе Sheba Hope Grows команда на месте в Австралии смогла установить более 400 рифовых звезд, вернув жизнь в эти районы Большого Барьерного рифа».

Симмондс также увидел работу, которую команда проводит с партнерами, такими как Citizens of the Reef, которые используют новую методологию для переписи рифов в регионе Кэрнса. Это позволяет им собирать данные о состоянии здоровья этих рифов, используя это как возможность для выявления рифов, которым может потребоваться дополнительная помощь.



Профессор Дэвид сказал: «Благодаря партнерству с местными сообществами мы можем продолжать содействовать биоразнообразию и продвигать важные, устойчивые решения для наших коралловых рифов, помогая нам бороться с изменением климата. Еще многое предстоит сделать, но с нашей преданной командой и партнерами это еще один чрезвычайно важный шаг в правильном направлении».