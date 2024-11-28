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Паралимпиец повышает осведомленность об угрозах коралловым рифам

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коралловые рифы

В Великобритании легко забыть о коралловых рифах, однако новое исследование, проведенное по заказу бренда SHEBA, показало, что 75% взрослых британцев обеспокоены состоянием коралловых рифов в мире, однако почти половина (48%) говорят, что мало знают или вообще ничего не знают о роли коралловых рифов в поддержании здоровья морской среды. 

  Еще 72% назвали изменение климата самой большой предполагаемой угрозой для коралловых рифов, причем почти пятая часть (18%) считает, что нет никакой надежды на их спасение, а четверть не уверены. В новом видео защитница океана и паралимпийская пловчиха Элли Симмондс оживляет движение программы Sheba Hope Grows с помощью захватывающего повествования, призывая и вдохновляя Великобританию и другие страны повышать осведомленность и принимать меры для сохранения и восстановления красоты наших океанов. 
 
Элли сказала: Хотя кажется, что рифы мира так далеки от Великобритании, последствия изменения климата затрагивают всю нашу планету, будь то изменение погодных условий или потеря коралловых рифов. Мы должны сделать больше, чтобы дать природе шанс адаптироваться и противостоять этим изменениям». 

коралловые рифы
Элли Симмондс с одной из звезд Рифа

В условиях, когда коралловые рифы мира находятся под угрозой, защитник океана Симмондс снова объединил усилия с брендом SHEBA, чтобы показать, что у Большого Барьерного рифа все еще есть надежда, а программа Sheba Hope Grows демонстрирует ценность реставрации в восстановлении поврежденных рифов в пределах самого известного рифа Австралии.   
 
Большой Барьерный риф — лишь одно из мест, где программа оказывает влияние. Вместе с партнерами в настоящее время существует 65 реставрационных участков в 12 странах, что является крупнейшей в мире программой по восстановлению кораллов.  

YouTube видео


 Элли сказала: «Сохранение наших океанов — это то, чем я всегда был увлечен, особенно с учетом того, что вода уже много лет занимает большую часть моей жизни. Я в восторге от того, что снова в этом году объединяю усилия с программой Sheba Hope Grows, чтобы показать всем новую историю надежды.

«Невероятно видеть силу рифовых звезд и встречаться с командой, стоящей за этой небольшой уникальной структурой, которая оказывает огромное влияние.

«Изменения не могут произойти в одиночку, это вопрос партнерства между многими организациями. Это просто показывает, насколько мы можем быть сильны, когда у нас есть общая цель — спасение наших океанов. Действия, предпринятые сегодня для восстановления коралловых рифов, помогают сохранить наши океаны для будущих поколений». 

Присоединившись к экспертам по морским проблемам из команды Mars Sustainable Solutions на Большом Барьерном рифе, Симмондс принял участие в восстановлении кораллов и узнал, как команда потратила более десятилетия на разработку масштабируемого решения с помощью Mars Assisted Reef Restoration System. В нем используются Reef Stars, шестиугольные стальные конструкции с песчаным покрытием, которые обеспечивают стабильную основу для роста фрагментов кораллов, высаживаемых на дно океана для запуска процесса восстановления коралловых рифов. 

коралловые рифы
Подготовка Reef Star к развертыванию для содействия восстановлению коралловых рифов

Профессор Дэвид Смит, старший директор Mars Sustainable Solutions и главный морской ученый в Mars Incorporated, сказал:: Благодаря программе Sheba Hope Grows команда на месте в Австралии смогла установить более 400 рифовых звезд, вернув жизнь в эти районы Большого Барьерного рифа». 

Симмондс также увидел работу, которую команда проводит с партнерами, такими как Citizens of the Reef, которые используют новую методологию для переписи рифов в регионе Кэрнса. Это позволяет им собирать данные о состоянии здоровья этих рифов, используя это как возможность для выявления рифов, которым может потребоваться дополнительная помощь. 
 
Профессор Дэвид сказал: «Благодаря партнерству с местными сообществами мы можем продолжать содействовать биоразнообразию и продвигать важные, устойчивые решения для наших коралловых рифов, помогая нам бороться с изменением климата. Еще многое предстоит сделать, но с нашей преданной командой и партнерами это еще один чрезвычайно важный шаг в правильном направлении». 

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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