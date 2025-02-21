Проект Монти Холлса Big Blue Bag

Телеведущий, писатель и путешественник Монти Холлс познакомит посетителей с GO Дайвинг Шоу в марте к его Большому Синему Мешок гражданский научный проект по сохранению морской среды.

Монти — бывший офицер Королевской морской пехоты, который работал на Нельсона Манделу во время мирного процесса в начале 1990-х годов. Он ушел из морской пехоты, чтобы продолжить карьеру в экспедициях, путешествовать журналистики и биологии, получив диплом с отличием первой степени и квалификацию морского биолога.

Его ученая степень финансировалась за счет проведения экспедиций, наиболее заметной из которых было руководство многонациональной командой по открытию затонувшего города у побережья Индии в 2002 году. За этот период он также возглавил четыре экспедиции в Южную Африку, три в Малави, чтобы исследовать экосистему озера и расследовать браконьерскую деятельность на плато Ньика, а также отправиться в Южную Африку, чтобы заняться дайвингом в поисках свидетельств доисторических поселений в пещерных системах у мыса. За свою работу он был награжден Медалью Биша за заслуги перед геологоразведкой от Научно-исследовательского общества.

В 2003 году Монти сформировал собственную экспедиционную компанию, совершив за следующие четыре года четыре кругосветных плавания в поисках величайших встреч в океане. Это привлекло к нему внимание телевизионных продюсеров, поскольку его начали искать в качестве участника флагманского шоу Channel 4 «Сверхлюди», теста элитных исполнителей, соревнующихся в серии испытаний, разработанных центром тестирования QinetiQ. Монти выиграл этот конкурс, и ему предложили представить дальнейшие сериалы для Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 и BBC.

Он наиболее известен своими тремя сериалами BBC2 «Великие побеги», в которых он жил на западном побережье Шотландии и Ирландии со своей собакой Рубеном. Он также представил отмеченный множеством наград сериал «Большой Барьерный риф».

Монти написал несколько книг и регулярно публикуется в журналах и газетах, многие из которых выражают его энтузиазм по поводу мира природы. Он также является послом различных природоохранных групп и был удостоен звания почетного доктора Плимутского университета.

Большая синяя сумка

Большой синий Мешок Проект призван дать возможность людям всех возрастов и слоев общества вносить непосредственный вклад в защиту водных путей и океанов. Участникам/сообществам будет предоставлен специально разработанный «Big Blue Мешок', который содержит простые в использовании протоколы, позволяющие им собирать важные данные о состоянии здоровья морской среды, включая загрязнение микропластиком, биоразнообразие видов, температуру воды и прибрежный мусор. Собранные данные будут загружены в глобальную базу данных с открытым доступом, способствуя важным исследованиям, которые информируют усилия по охране природы по всему миру.

Big Blue Монти Холлса Мешок Проект 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование? Также доступны цены на групповые билеты для 10+ человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба. Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!