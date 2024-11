Миссия «Голубая планета»: астронавт на акваланге

Она, возможно, уже отошла от своей прежней жизни на орбите, но космонавт и аквалангист НИКОЛЬ СТОТТ все еще выполняет свою миссию — заставить нас всех осознать жизненно важные связи между космосом и нашим водным миром. Она беседует со Стивом Вайнманом

Гости острова Какао COMO на Мальдивах были рады, что к их погружениям присоединился не кто иной, как опытный астронавт, человек, который в свое время испытал все: от дрейфовых погружений и погружений со спутника до выходов в открытый космос.

Даже все эти десятилетия космической эры, когда состоятельные граждане совершают собственные мимолетные путешествия за пределы невесомости, профессиональные космонавты остаются редкостью.

Со своей стороны Николь Стотт наслаждалась погружением к рифам Индийского океана и новой возможностью обсудить свою любимую тему: многочисленные связи между океанами и космосом.

Остров Какао на острове Комо, место недавнего расположения лагеря астронавтов (остров Какао на острове Комо)

Курорт атолла Южный Мале с его 33 виллами над водой принимал то, что было объявлено как «Островной лагерь астронавтов», а пребывание Николь стало результатом партнерства между COMO и близкими ее сердцу инициативами Space For A Better World и Space For Art Foundation.

В сопровождении инструкторов из дайвинг-центра PADI Cocoa Island Николь и гости исследовали такие места, как риф Шамбала, расположенный недалеко от курорта, и риф Бэй, расположенный в лагуне глубиной 12 метров и отличающийся обилием мест для размножения кораллов.

Дайверам особенно понравились местные морские обитатели: чернопёрые рифовые акулы, наполеоновские губаны, биссы и зелёные черепахи, а также мурены, восточные сладкогубы, гигантские моллюски, рыбы-клоуны, креветки-чистильщики, рыбы-знаменитости, крылатки и рыбы-бабочки.

Николь Стотт исследует риф (остров Какао COMO)

Наблюдение за черепахой (остров Комо, Кокоа)

После погружений гости смогли поужинать с Николь под звездами и продолжить свои обсуждения до глубокой ночи.

«Нам повезло провести эти островные лагеря астронавтов в нескольких КАК«Прекрасные места по всему миру», — говорит Николь. «Одна из вещей, которая нам нравится в этой работе с COMO, — это то, что они понимают связь между морем и космосом, — что мы живем на планете-океане.

«Они понимают, что дети, посещающие их места, заслуживают значимого опыта, и они приветствуют участие детей из местных сообществ. Это очень важно для нас – и, если они не могут доставить местных детей в место курорта, они отдают приоритет доставке нас в местные школы и сообщества.

«Мы также очень благодарны за то, что эти места дают нам возможность погрузиться в воду и заняться дайвингом, а также за то, что мы можем проводить такие природоохранные мероприятия, как восстановление кораллов, посадка мангровых зарослей и уборка пляжей».

Одинокая акула (Остров Какао КОМО)

Поздно заниматься подводным плаванием

Николь Стотт открыла для себя подводное плавание немного поздновато, говорит она. «Мне было за 30, и группа друзей, с которыми я работала в Космическом центре Кеннеди, все вместе пошли на занятия PADI. Потом мы все сделали свой первый Open Water Совместное погружение в Делрей-Бич.

«Все это время я говорил, что не могу поверить, что так долго ждал, чтобы начать нырять!»

Это было полжизни назад. New York-рожденная Николь, которой сейчас 61 год, могла бы работать в НАСА, но прошло бы некоторое время, прежде чем ее выбрали астронавтом. «Думаю, я всегда ценила связь между тем, что мы испытываем в океане, и тем, что мы испытываем из космоса», — говорит она. «Оказывается, это более связано, чем я ожидала».

Ее карьера взлетела в 1987 году, когда, вооружившись дипломом по авиационной инженерии, она присоединилась к Pratt & Whitney в качестве инженера-конструктора конструкций. Она быстро перешла в NASA в Kennedy во Флориде, а в 1998 году перешла в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

Выбор в качестве специалиста миссии НАСА в 2000 году означал два года обучение и оценка перед назначением в Отделение операций станции Управления астронавтов. Космос манил, и Николь наконец стала бортинженером в экспедициях Международной космической станции 20 и 21, а также специалистом по полетам в связанных миссиях Space Shuttle в 2009 и 2011 годах.

Николь Стотт, астронавт (НАСА)

В первой из этих миссий МКС она участвовала в первом выходе в открытый космос, и она также была последним членом экипажа экспедиции, вернувшимся на Землю на космическом челноке. В общей сложности она провела в космосе 104 дня.

«Каждый астронавт — дайвер»

Карьера Николь в НАСА длилась 27 лет, но когда она вышла на пенсию в 2015 году, она не собиралась сидеть сложа руки — ее совместные космические и подводные траектории поставили ее перед миссией.

Она продолжала заниматься подводным плаванием, хотя никогда не чувствовала необходимости повышать свой уровень в системе PADI и остается Open Water Дайвер по сей день, хотя и с весьма эзотерическим опытом за плечами.

К ним относятся многочисленные погружения в Лаборатории нейтральной плавучести NASA (NBL) в Джонсоне в рамках подготовки к невесомости и выходам в открытый космос, а также приобретение продвинутых навыков в рамках подготовки к насыщенным погружениям на подводной исследовательской станции Aquarius во Флориде.

Николь готова к НБЛ обучение погружение (НАСА)

«В наши дни каждый астронавт — дайвер или становится им, когда его выбирают», — говорит Николь. Большая часть ее любительского дайвинга проходила у южного карибского острова Бонайре. «Это так доступно и так красиво по всем причинам, по которым мы ныряем — цвет и разнообразие жизни».

Однако новые впечатления всегда привлекают, и Мальдивы относятся к этой категории. «Мне так интересно наблюдать, насколько разной может быть жизнь и красота в разных местах на Земле — я всегда сравниваю погружения с тем, что испытал на Бонэйре.

«Для меня то, что делает каждое место любимым, — это люди, с которыми я ныряю. Мне особенно нравится, когда я могу нырять с сыном — он занимается дайвингом и любит это с 11 лет». Муж Николь, родившийся на острове Мэн «космический предприниматель» Кристофер, тоже дайвер. Пара живет в Сент-Питерсберге, Флорида.

«Нельзя просто так запрыгнуть в твой космический корабль»

Подводная исследовательская миссия Aquarius в 2006 году стала для Николь «выдающимся опытом». Будучи членом экипажа проекта NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), она работала на глубине с пятью другими акванавтами в течение 18 дней.

«Было что-то необычное в том, чтобы жить и испытывать благоговение и чудо «внутреннего пространства»», — размышляет она.

Николь Стотт возле Aquarius во время миссии NEEMO 9 (НАСА)

Именно Aquarius предоставил то, что она считает лучшим аналогом жизни и работы в космосе. «После погружения на глубину 60 футов [18 м] в среду обитания в течение часа ваше тело настолько насыщается азотом, что вы не можете просто безопасно выплыть на поверхность. Нахождение там в течение длительного периода времени, в этой экстремальной среде, было и физически, и психологически максимально приближенным к космосу.

«Вы не можете просто выйти наружу без специального оборудования для выживания — акваланга/скафандра. Вы не можете просто выпрыгнуть на поверхность, если что-то пойдет не так — вам сначала нужно привести и команду, и корабль в безопасную конфигурацию, как в космосе, где вы не можете просто запрыгнуть в свой космический корабль, если что-то пойдет не так.

Члены экипажа NEEMO 9 (НАСА)

«Замкнутое пространство, общение с командой управления полетами, еда, минимальный подход к тому, что действительно необходимо для выживания и процветания, наука, которой мы занимаемся — все это похоже в обоих местах. И исследование, и благоговение, и удивление!

«Мы шутим, что нам предстоит жить и работать во внутреннем космосе — в окружении нашей планеты — чтобы подготовиться к жизни и работе во внешнем космосе — где мы окружаем планету».

«Удовольствие — это боль»

Может ли какой-либо другой опыт превзойти по остроте ощущений выход в открытый космос? Для Николь все, начиная от обучение и далее было радостью.Любил!" она сказала.

В Лаборатории нейтральной плавучести было «очень здорово иметь возможность погружаться в ходе подготовки к выходу в открытый космос и находиться в месте, где вода настолько прозрачна, что похожа на воздух, и нырять в бассейне вокруг космической станции».

Внекорабельная деятельность над голубой планетой (НАСА)

«Дайвинг, вероятно, является самым близким к состоянию невесомости, которое вы можете достичь, особенно если вы хорошо постараетесь достичь нейтральной плавучести для своего погружения. Дайвинг в NBL, безусловно, так же хорош, как, я думаю, мы можем делать это в воде здесь, на Земле, но у вас все еще есть сопротивление воды, а также вес и инерция скафандра.

«Работа в 300-фунтовом [136-килограммовом] костюме в воде, вероятно, является самым физически сложным занятием, которое я когда-либо делал — удовольствие в боли.

«К счастью, вся эта работа и трудности в бассейне выполняются в космосе с практически легкими движениями в условиях микрогравитации — я благодарен, что не наоборот.

«Просто возможность нырнуть в NBL вокруг оборудования космической станции в бассейне погружает вас в действительно прекрасное психологическое состояние и предвкушение того, каково это будет — плавать в скафандре вокруг настоящего оборудования в космосе.

«Нет лучшего способа познакомиться с внешним видом вашего космического корабля, космической станции и внешнего оборудования, чем оказаться рядом со всем этим в бассейне. У нас есть крутая лаборатория виртуальной реальности, которая тоже помогает.

«Для меня выход в открытый космос во многом похож на погружение еще и по другой причине — это один из тех опытов, который на самом деле очень трудно описать, и он гораздо более потрясающий, чем вы можете себе представить. Я настоятельно рекомендую и то, и другое!»

Помахивание рукой во время выхода в открытый космос на МКС-128 (НАСА)

Аварийная сигнализация

Николь обучение помог ей избежать нежелательных «экстремальных» космических или подводных приключений, «но определенно в обоих местах что-то пошло не так или не так, как планировалось. Вот почему мы так много готовимся ко всему, что, как мы думаем или знаем, может пойти не так.

«Одним из самых гордых моментов в космосе для меня стал тот момент, когда я впервые услышал сигнал тревоги в 3 часа ночи и стал свидетелем того, как наш экипаж благополучно покинул отсеки, рассчитался со всеми и приступил к решению проблемы так, как нас учили делать на Земле.

«Я думаю, что мой сертификат PADI обучение и более поздняя подготовка к миссии NEEMO сделала то же самое для меня в подводной среде. Ситуационная осведомленность — для вашего напарника, вашего оборудования, вашей среды — является ключевой как в море, так и в космосе. Я бы сказал, что ситуационная осведомленность окупается на благо всех в любой среде».

Николь на передовой на объекте Aquarius (НАСА)

В Лондоне я посетил одно из первых мероприятий из запланированной серии масштабных дискуссионных мероприятий, организованных Николь и ее коллегами, на этот раз в Музее науки.

Возможно, находившийся на экспериментальной стадии, он, похоже, пал жертвой собственного успеха — он привлек на сцену так много высококвалифицированных приглашенных ораторов, что ограничения по времени снизили шансы на содержательную дискуссию между ними.

Однако по мере развития события оно начало довольно эффективно исследовать сложную взаимосвязь между исследованием космоса и исследованием морей нашей голубой планеты.

Одним из самых важных выводов для меня стало то, насколько широко мы сейчас изучаем и контролируем океаны в мельчайших научных подробностях, используя спутниковые обзоры. Николь убеждена, что все начинания в космосе приносят дивиденды на Земле, как изложено в ее книге Возвращение на Землю или «Чему жизнь в космосе научила меня о нашей родной планете и нашей миссии по ее защите».

Стайная рыба на Мальдивах (остров Комо-Какао)

Примерно в то же время, что и мероприятие в Музее науки, две некоммерческие организации Николь работали с третьей, Океаническая культура жизни, чтобы заполнить большие экраны на Пикадилли изображениями морской жизни, призывая отдельных лиц, корпорации и правительства «присоединиться к борьбе за защиту жизненно важных экосистем Земли».

Акварели в космосе

Николь описывает ее Пространство для лучшего мира как «связывающий космически любопытное с космически серьезным», в то время как Фонд «Пространство для искусства» призван «объединить планетарное сообщество детей посредством благоговения и чуда исследования космоса и исцеляющей силы искусства».

Бывший астронавт фактически был первым человеком, который создал акварельные картины в космосе. «Мое искусство вдохновлено благоговением и удивлением, которые я испытываю повсюду», — говорит она.

«Виды Земли из космоса, мой космический корабль, виды красочной нижней стороны Водолея, невероятные существа, которых мы видим во время погружений, айсберги в Антарктиде — вдохновение вокруг нас бесконечно. Мы находимся на очень целенаправленной миссии, чтобы вдохновить людей понять, как вся работа, которую мы делаем в космосе, в конечном итоге идет на благо всей жизни на Земле».

Трио орляковых скатов (остров Комо, Какао)

Мне было интересно, какие люди, с которыми Николь встречается на своих мероприятиях, больше всего хотели узнать о космосе и ее опыте пребывания там?

«Дайверы в особенности интересуются сходством между погружением и пребыванием в космосе. Они также, кажется, задаются вопросом, почему мы тратим больше денег в космосе, чем здесь, на нашей планете, в океане, чтобы исследовать и решать наши планетарные проблемы.

«Мы любим эти беседы, потому что они дают нам возможность высказаться о том, что то, что мы делаем в космосе, — это «вне Земли и для Земли», что все, что мы там делаем, в конечном итоге направлено на улучшение жизни на Земле.

«Мы измеряем жизненно важные показатели нашей планеты из космоса — большую часть критически важной информации, которая нам нужна для понимания состояния океана и нашей планеты в целом — что затем позволит нам решать наши самые большие планетарные проблемы.

«А дайверы, как и все, интересуются, каково это — быть человеком, совершающим пилотируемый космический полет».

Тонкая синяя линия

Сине-полосатый люциан (остров Комо, о-в Какао)

Изменило ли пребывание в космосе Николь? «Да, я не думаю, что можно быть человеком и отправиться в такое место, как космос, увидеть эту необычную точку обзора, не изменившись в лучшую сторону», — говорит она.

«Я думаю, то же самое относится и к дайвингу. Полет в космос и дайвинг — на самом деле любой потрясающий и замечательный опыт — следует воспринимать как призыв к действию.

«Вы устанавливаете связь с планетой совершенно по-новому. Вы цените простую — но, я бы сказал, убедительную — реальность того, кем и где мы все вместе находимся в космосе.

«Мы живем на планете-океане. Мы все земляне. Единственная граница, которая имеет значение, — это тонкая голубая линия атмосферы, которая покрывает и защищает нас всех.

Николь Стотт ныряет в космос (НАСА)

«И главный призыв к действию для всех нас — принять свою роль членов экипажа, а не пассажиров космического корабля «Земля». Поступая так, мы обретаем возможность создать будущее для всей жизни на Земле, которое будет таким же прекрасным, каким оно выглядит из космоса.

«Для всех нас здесь, на Земле, я не могу достаточно выразить, насколько это удивительно — погрузиться под воду и ощутить внутренний космос — понять взаимосвязь всей жизни на Земле, ощутить красоту и развить большую признательность за благоговение и удивление, которые окружают нас каждый день.

«Нам просто нужно открыть свои сердца и разум и сделать решительный шаг!»

Также в Дивернете: ВОДОЛАЗЫ НАШЛИ ТРАГИЧЕСКИЕ ОБЛОМКИ КОСМИЧЕСКОГО ШАТТЛА, ЛИЗА ТРУИТТ: ВДОХНОВЕНИЕ ЖИЗНИ В ПРОТЕЯ, ФОТО ИЗ КОСМОСА, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА «СОКРОВИЩА ЗАТРУЖЕННОГО КОРАБЛЯ», УМЕНЬШИВШИЙСЯ, НО ЛУЧШЕ СПАЮЩИЙ, ДОКТОР ДИП СИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ