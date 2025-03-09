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Мишель Коув, Розмари Ланн и Энн Хассон — номинанты на включение в Зал славы подводного плавания 2025 года

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Зал славы подводного плавания
Зал славы подводного плавания

В 2025 году в престижный Международный зал славы подводного плавания (ISDHF) будут включены Мишель Коув, Розмари Ланн и Энн Хассон, что является уникальным событием, поскольку впервые все члены Зала славы — женщины.

Основанная Министерством туризма Каймановых островов в 2000 году, ISDHF отмечает лидеров дайв-индустрии, которые внесли свой вклад в успех любительского подводного плавания во всем мире благодаря инновациям и достижениям, достигнутым в областях дайв-туризма, проектирования оборудования, безопасности дайвинга, инклюзивности, исследований, приключения, инновации и многое другое.

В этом году в Зал славы женщин-дайверов вошли Симона Мельшуар-Кусто (Франция) и Зал славы женщин-дайверов (США) в номинации «Первопроходцы», Мишель Коув (Багамские Острова), Энн Хассон (США) и Розмари Э. Ланн (Великобритания) в номинации «Призванные», а также Хиди Ю Хиу-Тунг (Гонконг) в номинации «Первопроходец», что является новой категорией для ISDHF.

Они присоединяются к другим выдающимся женщинам отрасли в ISDHF, включая Джилл Хайнерт (2020), доктора Эжени Кларк (2010) и Кэти Черч (2008).

Номинанты 2025 года будут официально включены в Зал славы на церемонии, которая состоится на Каймановых островах 20 сентября 2025 года.

В этом году номинанты были выбраны за их значительный вклад в индустрию дайвинга:

Содержание
Содержание

Мишель Коув (Багамские острова)

Мишель Коув сыграла важную роль в превращении Stuart Cove's Dive Bahamas в одну из крупнейших дайвинг-компаний Карибского бассейна. Она обеспечила и расширила концессии на водные виды спорта и дайвинг для таких крупных партнеров, как Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines и частных клубов. Под ее руководством компания разработала широкий спектр предложений, включая SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), сноркелинг, водные виды спорта и подводную фото- и видеосъемку, сделав первоклассные океанские впечатления доступными для посетителей со всего мира.

Опытный руководитель погружений с акулами, Мишель всю жизнь выступает за безопасность акул, образование и сохранение морской среды. Ее сотрудничество с PEW Environmental Group и Bahamas National Trust привело к созданию Багамского заповедника акул в 2011 году, первого в своем роде в Атлантике. Она также была ключевым сторонником усилий по повышению осведомленности и искоренению инвазивных крылаток, а также инициатив по сохранению кораллов, внедрению питомников и высадке растений для восстановления жизненно важных экосистем рифов.

Мишель Коув
Мишель Коув

Мишель, инструктор PADI Open Water Scuba Instructor, познакомила бесчисленное множество дайверов с красотой Багамских островов, вдохновляя на сохранение океана. Она сыграла важную роль в создании организаций Ocean Watch Bahamas и Children on the Reef, которые занимались просвещением молодежи Багамских островов об океане, содействовали карьере в сфере водных видов спорта и сохранению морской среды.

Опыт Мишель распространяется на кино- и телеиндустрию, где она обучила множество телевизионных и кинознаменитостей дайвингу и работала в качестве спасательного дайвера, актера на камеру и каскадера. Ее работа включает в себя такие крупные постановки, как «Джеймс Бонд», «Добро пожаловать в рай», «Флиппер», а также проекты для Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network и History Channel.

Сегодня компания Мишель Resort Lifestyle Ltd владеет и управляет Albany and Lyford Cay Watersports, предлагая первоклассные услуги по дайвингу, сноркелингу и водным видам спорта на Багамах.

Энн Хассон (Соединенные Штаты Америки)

Новаторские усилия Энн Хассон произвели революцию в индустрии дайвинга с аквалангом, выпустив в 1984 году знаменитый Cayman Aggressor. Будучи вице-президентом Aggressor Adventures, Энн курирует отделы бронирования, маркетинга и рекламы, поддерживая целостность и имидж бренда и корпоративной идентичности 41-летней компании. Сегодня Aggressor Adventures устанавливает новые стандарты для дайвинг- и приключенческого туризма по всему миру. 

Под ее руководством компания Aggressor Adventures расширилась и теперь включает в себя 24 международные яхты для дайвинга, фирменные домики, места для наблюдения за птицами и речные круизы, работающие в таких престижных местах, как Багамы, Белиз, Каймановы острова, Галапагосские острова, Египет, Мальдивы и другие.

Энн Хассон
Энн Хассон

Энн, страстная сторонница устойчивого дайвинга, пропагандирует экологически чистые туристические практики для защиты морских экосистем во всех местах расположения Aggressor. Она также играет важную роль в установлении высоких стандартов обслуживания клиентов, укрепляя Aggressor Adventures как мирового лидера в туристической отрасли.

Энн также входит в совет директоров фонда Sea of ​​Change Foundation, вносит вклад в сохранение природы во всем мире и является членом Зала славы женщин-дайверов (2010).

Розмари Ланн (Великобритания)

Присвоение этой награды Розмари Ланн знаменует собой историческую веху, поскольку она стала первой британской женщиной, удостоенной этой высокой награды.

Используя свой многолетний опыт и вклад в разнообразную деятельность, Розмари сыграла ключевую роль в формировании индустрии дайвинга и является ценным профессионалом, плодовитым журналистом, оратором, педагогом, организатором мероприятий и поборником безопасности и образования в области дайвинга.

Розмари — опытный инструктор по дайвингу, имеет сертификаты PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor, а также Trimix и CCR Diver, а также обширный опыт преподавания в Великобритании и за рубежом.

Ее влияние выходит за рамки любительского и технического дайвинга — она является первым невоенным гражданским лицом и первой женщиной-дайвером, присоединившейся к Министерству обороны Великобритании в составе Группы по стандартам военного дайвинга.

Розмари Ланн
Розмари Ланн

Новатор в области технического дайвинга, Розмари была соучредителем симпозиума по передовому и техническому дайвингу EUROTEK, основала TEKDiveUSA и координировала Rebreather Forum 3 от имени AAUS, DAN и PADI.

Она входила в состав правления Ассоциации торговли аквалангистами (SITA) и входит в состав Британской группы по безопасности дайвинга (BDSG), где продолжает разрабатывать отраслевые стандарты и передовые практики.

Ее выдающиеся заслуги заслужили признание, включая премию SSI Platinum Diver Award, а также она является ассоциированным членом Зала славы женщин-дайверов.

Ранние пионеры

Симона Мельшуар-Кусто из Франции широко известна как первая женщина-дайвер и акванавт, любимая жена и партнер легендарного океанографа Жака-Ива Кусто. Она сыграла ключевую роль в его совместном изобретении акваланга, революционного изобретения, которое преобразило подводное плавание, познакомив его с инженером и финансированием.

Она сыграла важную роль в приобретении Calypso, знаменитое исследовательское судно семьи Кусто, и сыграло ключевую роль в операции на море. Для Калипсо В ранних экспедициях она продала свои фамильные драгоценности и шубы, чтобы купить топливо и необходимые навигационные приборы для судна. Ее называли «La Bergere» — Пастушка, поскольку она была медсестрой, психиатром и матерью для полностью мужской команды в течение 40 лет.

В 1963 году Симона вошла в историю, став первой в мире женщиной-акванавтом, когда она посетила подводную среду обитания Коншельф II в Красном море. Ее наследие как женщины-пионера в подводном плавании и исследовании океана продолжает вдохновлять поколения исследователей и защитников природы по всему миру.

Симона Мельшуар-Кусто
Симона Мельшуар-Кусто

Зал славы женщин-дайверов в США, призванный признавать и отмечать вклад женщин-дайверов, а также поддерживать следующее поколение дайверов, является международным некоммерческим профессиональным почетным обществом, вклад членов которого охватывает широкий спектр областей, включая искусство, науку, медицину, исследования и технологии, подводную археологию, бизнес, СМИ, обучение и образование, безопасность, коммерческий и военный дайвинг, фридайвинг и подводный спорт. 
 
WDHOF ввел свой первый класс из 71 члена в 2000 году, включив в него некоторых из самых влиятельных женщин в истории дайвинга, таких как доктор Сильвия Эрл, известный океанограф, и доктор Эжени Кларк, известная как «Акулья леди», признанная за их новаторский вклад в морскую науку и исследования. По состоянию на 2024 год в Зале насчитывается 260 членов, представляющих 30 штатов и территорий США и 22 страны мира.

Зал славы женщин-дайверов
Зал славы женщин-дайверов

Новатор

Hidy Yu Hiu-Tung из Гонконга — известная международная актриса и модель с более чем 19-летним опытом подводного плавания, сочетающая свою страсть к океану с динамичной карьерой в глазах общественности. Будучи сертифицированным инструктором по подводному плаванию, техническим дайвером и фридайвером, Hidy Yu не только овладела искусством подводного исследования, но и стала преданным сторонником сохранения морской среды.

В 2011 году она была назначена спикером Miss Scuba International, используя свое влияние для защиты морских экосистем. Ее приверженность защите океана углубилась в 2016 году, когда она стала послом Asia Dive Expo (ADEX), где она продолжает выступать с убедительными докладами о сохранении морской среды для международной аудитории.

Хиди Ю Хиу Тунг
Хиди Ю Хиу Тунг

Хиди Ю принимает прямые меры по защите морской среды, возглавляя инициативы по очистке от сетей-призраков в Гонконге с 2019 года. В 2023 году она была назначена послом сети-призраков в ADEX Singapore и провела необычную 23-часовую непрерывную очистку океана в Сабахе, подчеркнув свою приверженность реальным усилиям по охране природы.

Вклад Хайди в сообщество дайверов и защиту окружающей среды принес ей несколько престижных наград, включая премию Industry Advocator Rising Star Award на выставке ADEX China в 2018 году и премию NAUI Outstanding Service Award в 2021 году.

В 2024 году Хиди Ю стала соучредителем Bling Bling Ocean Foundation — организации, которая стремится содействовать сохранению океана посредством благотворительных инициатив и образовательной деятельности. Используя свою платформу как публичного деятеля, она постоянно повышает осведомленность о критических экологических проблемах и организует регулярные природоохранные мероприятия.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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