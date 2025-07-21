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Майкл Оу уделяет особое внимание охране природы

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сохранение

Майкл Оу — известная фигура в подводная фотография, исследование океана и сохранение, и он будет выступать Фото Этап на GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре.

Майкл руководит усилиями по повышению осведомленности о проблемах морской среды и содействует инициативам по ее охране, а также является исполнительным директором Deep Hope Inc. — организации, которую он основал совместно с доктором Сильвией Эрл для разработки подводных аппаратов для глубоководных исследований.

За выдающийся вклад в искусство Майкл был удостоен престижной премии NOGI и принят в члены Американской академии подводных искусств и наук.

Он также является членом Клуба исследователей, что подтверждает его экспертные знания и лидерские качества в этой области. Будучи страстным любителем исследований, Майкл возглавил четыре экспедиции в Антарктику и Арктику, внося ценный вклад в изучение этих отдалённых и нетронутых уголков природы.

Будучи плодовитым автором, Майкл написал 40 книг о различных аспектах океана, делясь своими знаниями и опытом с мировой аудиторией. Его работы получили широкое признание, принесли ему более 68 международных фотографических наград и признание журнала Outdoor Photographer одним из самых влиятельных фотографов природы в мире.

Майкл — основатель Asian Geographic и OceanNEnvironment Ltd, неправительственной организации, зарегистрированной в Министерстве охраны окружающей среды Австралии. С помощью этих платформ он продолжает выступать за сохранение морской среды и вдохновлять других присоединиться к усилиям по защите наших океанов для будущих поколений.

Он также является продюсером и режиссером нескольких фильмов и музыкальных произведений. видео; 24 часа под радужным морем – Мальдивы были его первым Документальный фильм о его 24-часовых погружениях на затопленном рифе, снятый для канала National Geographic в 2001 году. Его последний фильм — «2099 Power in Us» — посвящен борьбе с изменением климата и содействию достижению цели Global Net-Zero к 2035 году.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Майкл Оу уделяет особое внимание охране природы 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Партнерская ссылка Scubapro: https://divernet.com/go/scubapro 🌊 Развенчание самых больших мифов о подводном плавании | В чем вы ошибались! Думаете, вы разбираетесь в подводном плавании? Подумайте еще раз! В этом видео мы подробно (каламбурчик) разберем самые распространенные мифы и заблуждения, окружающие мир подводного плавания. От страхов перед акулами до мифов о необходимости быть олимпийским пловцом — мы разъясняем правду с помощью фактов, науки и реального опыта дайверов. Независимо от того, являетесь ли вы любопытным новичком или опытным дайвером, это разрушающее мифы руководство удивит вас, даст знания и, возможно, даже вдохновит на ваше первое погружение. 🐠🤿 👍 Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий ниже с мифом, который вы слышали! #ScubaDiving #DivingMyths #OceanAdventure #ScubaFacts #DivingTips Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

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🌊 Развенчание самых больших мифов о подводном плавании | В чем вы ошибались!

Думаете, вы разбираетесь в подводном плавании? Подумайте еще раз! В этом видео мы глубоко (каламбурчик) погружаемся в самые распространенные мифы и заблуждения, окружающие мир подводного плавания. От страхов перед акулами до мифов о необходимости быть олимпийским пловцом, мы расставляем все по своим местам с помощью фактов, науки и реального опыта дайверов.

Независимо от того, являетесь ли вы любопытным новичком или опытным дайвером, это разрушающее мифы руководство удивит вас, даст знания и, возможно, даже вдохновит на первое погружение. 🐠🤿

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#ScubaDiving #DivingMyths #OceanAdventure #ScubaFacts #DivingTips

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43NkI3M0NGOUE4ODY2OTE1

10 главных мифов о подводном плавании с аквалангом, объясненные @SCUBAPRO

Большие новости в индустрии дайвинга: HEAD официально приобрела AquaLung. Что это значит для дайверов, качества снаряжения и будущего двух культовых брендов? Мы все подробно разберем. #ScubaNews #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

Большие новости в индустрии дайвинга: HEAD официально приобрела AquaLung. Что это значит для дайверов, качества снаряжения и будущего двух культовых брендов? Разбираем все по порядку.

#ScubaNews #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ: HEAD покупает AquaLung | Огромный сдвиг в индустрии дайвинга

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта!

#УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #Дайвинг #УходЗаСнаряжением #КакЧистить #ВодныеВидыСпорта

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Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

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