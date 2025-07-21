Майкл Оу уделяет особое внимание охране природы

Майкл Оу — известная фигура в подводная фотография, исследование океана и сохранение, и он будет выступать Фото Этап на GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре.

Майкл руководит усилиями по повышению осведомленности о проблемах морской среды и содействует инициативам по ее охране, а также является исполнительным директором Deep Hope Inc. — организации, которую он основал совместно с доктором Сильвией Эрл для разработки подводных аппаратов для глубоководных исследований.

За выдающийся вклад в искусство Майкл был удостоен престижной премии NOGI и принят в члены Американской академии подводных искусств и наук.

Он также является членом Клуба исследователей, что подтверждает его экспертные знания и лидерские качества в этой области. Будучи страстным любителем исследований, Майкл возглавил четыре экспедиции в Антарктику и Арктику, внося ценный вклад в изучение этих отдалённых и нетронутых уголков природы.

Будучи плодовитым автором, Майкл написал 40 книг о различных аспектах океана, делясь своими знаниями и опытом с мировой аудиторией. Его работы получили широкое признание, принесли ему более 68 международных фотографических наград и признание журнала Outdoor Photographer одним из самых влиятельных фотографов природы в мире.

Майкл — основатель Asian Geographic и OceanNEnvironment Ltd, неправительственной организации, зарегистрированной в Министерстве охраны окружающей среды Австралии. С помощью этих платформ он продолжает выступать за сохранение морской среды и вдохновлять других присоединиться к усилиям по защите наших океанов для будущих поколений.

Он также является продюсером и режиссером нескольких фильмов и музыкальных произведений. видео; 24 часа под радужным морем – Мальдивы были его первым Документальный фильм о его 24-часовых погружениях на затопленном рифе, снятый для канала National Geographic в 2001 году. Его последний фильм — «2099 Power in Us» — посвящен борьбе с изменением климата и содействию достижению цели Global Net-Zero к 2035 году.

Майкл Оу уделяет особое внимание охране природы 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.