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Master Reef Guide – управляющий рифом

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Главный гид по рифам

Паблос Когольос — главный гид по рифам, он описывает свою роль как «управляющего Большим Барьерным рифом». Он расскажет подробнее во время своего пребывания на сцене ANZ/Inspiration Stage в GO Дайвинг Шоу ANZ эти выходные.

Будучи морским биологом и инструктором по дайвингу, он использует подводную видеосъемку для повышения осведомленности о сохранении морской среды и ведет активную деятельность в социальных сетях.

GO Дайвинг Шоу ANZ
Мастер-гид по рифам - управляющий рифом 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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