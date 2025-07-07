Марк Тозер обсуждает «потерянные корабли» Дарвин-Харбор

Технический дайвер и защитник природы Марк Тозер расскажет о «потерянных кораблях» гавани Дарвина, когда он выступит на технической сцене GO Дайвинг Шоу ANZ в Сиднее в сентябре.

В дождь или в ясную погоду Марк гуляет по берегам Южной Австралии — его давняя любовь к океану глубока. Выросший в Биркенхеде, Южная Австралия, Марк проводил выходные, занимаясь сноркелингом в Semaphore, зародив страсть, которая с тех пор привела к более чем 8,000 погружений по всему миру.

Опытный дайвер с 1988 года, Марк исследует глубоководные затонувшие объекты и таинственные места, используя передовые ребризеры, газовые смеси и бесстрашное любопытство. От затонувших кораблей времен Второй мировой войны в Дарвин-Харборе до легендарных глубин лагуны Трук, SS President Coolidge в Вануату и Палау, он документирует подводную историю с точностью и заботой.

Преданность Марка не ограничивается дайвингом. Он является деловым партнером Rodney Fox Shark Expeditions с Andrew Fox, предоставляя дайверам возможность безопасно встречаться с большими белыми акулами, одновременно поддерживая жизненно важные исследования. Его работа по сохранению включает в себя основание Dive for Cancer в 2013 году — сбор средств для Cancer Council — и открытие музея и исследовательского центра Rodney Fox & Mark Tozer, иммерсивного музея, посвященного морской жизни, наследию дайвинга и образованию в области океанологии.

В 2022 году Марк присоединился к организации Sharks and Rays Australia (SARA) в качестве директора, где он возглавляет усилия по защите самых непонятных морских видов Австралии.

Будь то руководство природоохранными мероприятиями, погружения с такими легендами, как доктор Сильвия Эрл, или вдохновение следующего поколения защитников океана, Марк Тозер продолжает превращать свою страсть в действие — как под водой, так и на суше.

Марк Тозер обсуждает «потерянные корабли» Дарвин-Харбора 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

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Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.