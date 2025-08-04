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Марк Пауэлл фокусируется на проблемах, с которыми сталкиваются при обучении дайвингу

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Марк Пауэлл
Марк Пауэлл

Технический инструктор-тренер и оценщик Марк Пауэлл будет выступать на сцене ANZ/Inspiration Stage в GO Дайвинг Шоу в Сиднее в сентябре, где обсуждались неэффективность обучения и то, что можно сделать, чтобы это исправить.

Марк впервые попробовал дайвинг в возрасте десяти лет, совершив пробное погружение в местном бассейне. С тех пор он был поглощён. Он научился дайвингу в 1987 году и продолжает заниматься дайвингом с тех пор. Он нырял в Красном море, Коста-Рике, Шри-Ланке, Калифорнии, Мексиканском заливе, на Ближнем Востоке, в лагуне Трук, на атолле Бикини, карибский и Средиземноморье. Однако он чувствует себя как дома в водах Великобритании, где находятся одни из лучших мест для дайвинга к затонувшим кораблям в мире.

Марк стал инструктором в 1994 году и с тех пор активно преподаёт. В 2002 году Марк основал Dive-Tech, специализированный центр технического дайвинга, с целью предоставления обучения техническому дайвингу высочайшего качества.

Марк — специалист по оценке инструкторов-тренеров TDI/SDI, директор по глобальному развитию и член Глобальной консультативной группы по обучению TDI/SDI. Он также представляет TDI/SDI в ряде международных организаций по стандартизации, таких как BSI, ISO и RSTC. Он регулярно публикует статьи в ряде журналов о дайвинге и выступает на конференциях по дайвингу по всему миру.

В 2008 году Марк опубликовал книгу «Deco for Divers» – широко известный обзор теории и физиологии декомпрессии. Она быстро стала стандартным учебником по этой теме и рекомендована к прочтению рядом агентств технического дайвинга.

В 2019 году Марк выпустил новую книгу «Технический дайвинг. Введение».

GO Дайвинг Шоу ANZ
Шоу GO Diving Show пройдет в выставочном комплексе Сиднея 6-7 сентября.

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 6-7 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена, на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна, бассейна для пробных погружений и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Купи билеты прямо сейчас!

Билеты на выставку дайвинга GO Diving Show ANZ уже в продаже, и вы можете воспользоваться этим предложением. 2 по цене 1 раннего предложения до 9 сентября — вы и ваш приятель/друг/партнер/супруг можете посетить нас всего за $12, а дети до 16 лет могут посещать его бесплатно, что делает его идеальным семейным днем. На территории есть много парковочных мест, и до места легко добраться с помощью множества вариантов транспорта, так что занесите даты в свой календарь уже сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, празднующим все формы дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Подводный этикет: минимизация шума для спокойных погружений

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