Сохранение морской среды с Fathoms Free

Дайверы находятся на передовой борьбы за сохранение морской среды, а Fathoms Free возглавляет эту борьбу в Корнуолле — узнайте больше на британской сцене GO Дайвинг Шоу в марте, когда офицер по дайвингу и попечитель Люк Буллус выступит с презентацией.

Fathoms Free — это группа опытных дайверов-волонтеров и шкиперов, которые стремятся защищать морскую дикую природу и окружающую среду. Они сосредоточены на удалении ALDFG (брошенных, потерянных или иным образом выброшенных рыболовных снастей) и другого морского мусора из прибрежных вод Корнуолла и Девона. ALDFG, часто называемые «призрачными снастями», продолжают «ловить рыбу», запутывая, захватывая и убивая диких животных без разбора.



С момента своего создания в 2014 году Fathoms Free возглавила инициативы по удалению этих опасных материалов из океана, предотвращая дальнейший ущерб морской среде. Благотворительная организация также сотрудничает и поддерживает другие организации, используя свои лодки и опытных шкиперов для содействия усилиям по сохранению, которые способствуют более чистому и безопасному океану для всех.

За последнее десятилетие Fathoms Free стала ведущим сторонником более здоровых океанов, вдохновляя на коллективные действия по защите морских экосистем для будущих поколений.

Восстановление снаряжения Ghost

Люк, увлеченный сохранением морской среды, посвящает большую часть своего свободного времени операциям по извлечению призрачных снастей и сохранению океана. Его выступление будет посвящено основанию и развитию Fathoms Free, а также сохраняющейся проблеме призрачных снастей, включая ключевые факты и цифры, и тому, что они делают для этого.

Сохранение морской среды с Fathoms Free 2

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственное потребительское шоу о дайвинге и путешествиях в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Помимо главной сцены, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Buteng в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим объектам, семинары по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, а также, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших объектов с Обществом морской археологии и их «кораблем-затонувшим» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Marsa Shagra, любезно предоставленную Oonasdivers. Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться и получить шанс поучаствовать в соревновании.

Билеты 2 по цене 1 уже доступны!

Совершите выгодную покупку прямо сейчас – Билеты по цене 2 по цене 1 уже доступны для раннего бронирования, представляющий собой фантастическое соотношение цены и качества.

Купите билет до 31 января 2025 года за 17.50 фунтов стерлингов и возьмите с собой приятеля, супруга или лучшего друга абсолютно бесплатно! Или почему бы не взять с собой приятеля, который не занимается дайвингом, чтобы они увидели все чудеса подводного мира, которые они упускают!

По сути, предложение «2 по цене 1» равнозначно тому, что каждый билет стоит всего £8.75. И как всегда, сюда входит бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут ехать бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!