Радиомаяки: «15 минут, которые могут спасти вам жизнь»

Аквалангистов, использующих персональные радиомаяки (ПЛМ), призывают принять участие в консультации по предложению Береговой охраны, направленному на ускорение и упрощение поисково-спасательных операций в случае их пропажи в море, а затем обеспечить регистрацию своих устройств.

Агентство морской и береговой охраны (MCA) предлагает обновление, которое распространит на ПЛБ те же требования к регистрации, которые в настоящее время применяются к аварийным радиомаякам-указателям места бедствия (EPIRB), используемым на некоторых судах.

PLB передают местоположение на той же частоте 406 МГц, что и более крупные EPIRB, но предназначены для ношения на теле, а не на судне или спасательном плоту. Они всегда активируются вручную.

Изменения потребуют от дайверов и других лиц бесплатной регистрации своих текущих и новых ПЛБ в MCA, если они будут использоваться в любой морской среде — от моря и побережья до рек и озер.

Идентификация, проверка и определение местонахождения

Регистрация означает, что при активации ПЛБ береговая охрана может использовать эти данные для идентификации, проверки и определения местонахождения человека, терпящего бедствие, а также, как утверждается, для более быстрой и эффективной отправки помощи в чрезвычайной ситуации.

«Всего 15 минут, потраченных на регистрацию PLB онлайн, могут сыграть решающую роль в том, чтобы вас нашли и благополучно вытащили из опасной для жизни ситуации», — говорит Линда Гулдинг, менеджер по регистрации аварийных и охранных маяков Великобритании. «Просто зарегистрируйте любые существующие 406 МГц PLB и любые новые, которые вы купите в будущем, на нашем веб-страница самообслуживания клиентов как это сейчас делают люди со своими радиобуями.

«Обязательно поддерживайте свою регистрацию в актуальном состоянии, чтобы поисково-спасательные группы могли найти вас в чрезвычайной ситуации».

Пакет обновлений также отражает изменения в технологиях и расширяет обязательства по регистрации на различные типы судов. Формально обновление требований к регистрации для EPIRB и введение новых требований к регистрации для PLB означает замену Правил торгового судоходства (регистрация EPIRB) 2000 года на Правила торгового судоходства (регистрация EPIRB и PLB) (радиокоммуникации) (поправка) 2025 года.

Людей просят ответить на консультацию не позднее 30 января 2025 года.

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