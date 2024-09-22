Узнайте больше об акулах в уникальной среде обитания

Быстро приближающееся инаугурационное GO Дайвинг Шоу ANZ, который пройдет в Sydney Showground в эти выходные (28-29 сентября), обещает много интересного, чтобы занять посетителей, и не в последнюю очередь — среди множества выставочных стендов, спикеров мирового класса, демонстрационных бассейнов, погружений в виртуальной реальности и демонстрационных резервуаров — возможность узнать больше об акулах в уникальной выставке «Акула в автобусе».

«Акула в автобусе» — это историческая морская коллекция, размещенная в необычном автобусе Leyland 1957 года выпуска. В ней представлены всевозможные экспонаты и артефакты, призванные развеять мифы об акулах и предоставить интересную информацию об этих высших хищниках наших океанов.

Главной экспозицией коллекции, которая в основном собиралась в 1960-х и 1970-х годах, несомненно, является Фрэнки, пятиметровая большая белая акула, но есть также артефакты китобойного промысла, окаменелости, челюсти акул и сотни других интригующих экспонатов. Есть даже части американской космической станции Skylab!

Узнайте об акулах в уникальной среде обитания 2

GO Diving Show ANZ

Это ежегодное мероприятие, проводимое в этом году 28-29 сентября на Сидней Шоуграунд в Олимпийском парке, призван продемонстрировать самое лучшее из нашего подводного мира всем: от новичков, которые либо планируют заняться дайвингом, либо прошли курсы начального уровня, до продвинутых дайверов, вплоть до технических дайверов и ветеранов CCR. дайверы.

Есть несколько этапов – Основная сцена, Фото Stage, сцена Австралии/Новозеландии, сцена вдохновения и техническая сцена — на которых выступят десятки докладчиков со всего мира, а также будет представлено множество интерактивных функций для всех возрастов: от погружений в виртуальной реальности до демонстрационного бассейна и многого другого.

Вокруг сцен и объектов будет представлен широкий круг экспонентов: от туристических агентств и туроператоров до курортов, дайв-лайнеров, обучение агентства, розничные торговцы, производители и природоохранные организации.

Выставка GO Diving Show 2024 в Великобритании, которая проводится уже пятый год, за выходные привлекла более 10,000 10,000 посетителей и заняла площадь в XNUMX XNUMX кв. м выставочной площади, а австралийский и новозеландский вариант стремится достичь этого уровня в ближайшие годы.

Вход на первое GO Diving Show ANZ совершенно бесплатный – зарегистрируйтесь. здесь чтобы получить билеты на то, что, несомненно, станет событием по дайвингу 2024 года в Австралии. На территории есть много парковочных мест, и до места проведения легко добраться благодаря большому количеству транспортных средств, так что запишите даты в свой дневник прямо сейчас и приготовьтесь к эпическим выходным, посвященным всем формам дайвинга.